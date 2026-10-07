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E-shopy čekají silnější Vánoce než loni. Tržby by mohly vzrůst, říká průzkum

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Vánoční tržby českých e-shopů by letos mohly meziročně vzrůst o pět až deset procent. Celý letošní rok by pak pro tuzemskou e-commerce mohl patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu GLS VIBE index, který zjišťoval náladu mezi provozovateli e-shopů.

Více než polovina oslovených e-shopů, konkrétně 52 procent, letos očekává růst tržeb. Pokles naopak předpokládá 27 procent obchodníků. Pro příští rok jsou jejich očekávání dokonce ještě příznivější. Růst tržeb čeká 57 procent e-shopů, zatímco pokles pouze 17 procent.

„Kupní síla českých domácností neustále roste, stejně tak i ochota utrácet. České domácnosti navíc patří v Evropě k těm, které nejčastěji nakupují online. Byť více než čtvrtina e-shopů počítá letos s poklesem tržeb, celkově bude letošek pro českou e-commerce jedním z nejsilnějším,“ říká ředitel logistické společnosti GLS Petr Pěcha.

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Dosud nejsilnějším rokem pro tuzemské e-shopy byl covidový rok 2021, kdy jejich tržby přesáhly 220 miliard korun. Podle Pěchy by letošní vánoční sezona měla být lepší než loňská. GLS se na zvýšený zájem připravuje a počítá s tím, že letos rozveze o polovinu více zásilek než před dvěma lety.

Podle průzkumu jsou optimističtější zejména velké e-shopy, které měsíčně odesílají více než tisíc zásilek.

E-shopy chtějí růst podpořit hlavně investicemi do marketingu, umělé inteligence, automatizace a dalších technologií. Téměř třetina velkých obchodníků, konkrétně 31 procent, plánuje také expanzi do zahraničí „Automatizace a umělá inteligence je bezesporu velkým tématem,“ uvedl Pěcha.

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Největší překážkou pro e-shopy zůstává regulace a nadbytečná byrokracie, kterou jako problém označilo 44 procent respondentů. Dalších 41 procent obchodníků trápí levná konkurence ze zahraničí a 36 procent konkurence velkých mezinárodních tržišť.

Levné dovozy ze zahraničí nejvíce pociťují e-shopy zaměřené na módu a obuv. Obavu z nich vyjádřilo 66 procent prodejců v tomto segmentu. Od pololetí se na levné dovozy ze zemí mimo Evropskou unii vztahují dodatečná cla. Podle GLS by mohla přispět k narovnání podmínek pro evropské firmy.

„E-shopy čekají, jak se tato změna projeví v dlouhodobém horizontu. Nicméně hned po zavedení cel vidíme nárůst objednávek z českých e-shopů. I proto očekáváme, že letošní vánoční sezona bude opět lepší než loňská,“ říká Pěcha.

Zdražování je nezbytné

Malé e-shopy častěji než velké trápí růst nákladů na pořízení zboží, slabší poptávka v důsledku inflace a dražší energie či doprava. Větší obchodníci naopak častěji zmiňují nedostatek kvalifikovaných pracovníků a geopolitická rizika.

V příštím roce chce zdražovat 57 procent e-shopů. Pokles cen očekávají jen tři procenta obchodníků. Zdražování přitom podle průzkumu nevnímají jako cestu k vyšším tržbám, ale jako nutnost.

Prodejci nyní řeší především rychle rostoucí ceny pohonných hmot. Každý šestý e-shop, tedy 17 procent, už v posledních týdnech promítl jejich zdražení do cen. Více než polovina respondentů, konkrétně 55 procent, považuje dopad vysokých cen pohonných hmot za významný nebo zásadní.

Situace více dopadá na malé e-shopy. Zdražit muselo 22 procent z nich, zatímco u velkých obchodníků to bylo 12 procent. „Na trhu převládají obavy z pohonných hmot. Část zvýšených nákladů zřejmě e-shopy budou nuceny přenést na zákazníky,“ uzavřel Petr Pěcha, ředitel logistické společnosti GLS

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