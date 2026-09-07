„Nakupující stále častěji řeší nákup impulzivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity,“ řekl ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.
V sobotu bude přepravní dopravce GLS doručovat za standardních podmínek a výhradně do vlastní sítě. Podle Pěchy mohou službu využít zákazníci, kteří nakoupí na konci pracovního týdne a nechtějí na zásilku čekat do pondělí.
Firma se tak zařazuje po bok internetového prodejce Alza.cz, který díky vlastní logistické síti rozváží do AlzaBoxů, kamenných prodejen i na adresy zákazníků po celé České republice sedm dní v týdnu. Před nedávném také Zásilkovna zavedla pravidelné sobotní doručování do Z-BOXŮ a vybraných výdejních míst. Služba je zatím dostupná pouze v Praze, Brně a Ostravě.
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Sobotní doručení může podle něj pomoci také e-shopům, zejména menším. „Síť našich výdejních boxů prošla rychlou expanzí. Právě její dostatečný rozsah umožňuje nabídnout e-shopům i jejich klientům službu, která dává smysl. Můžeme doručovat o víkendu, aniž by zákazníci museli čekat doma na kurýra,“ dodal.
GLS měla před dvěma lety 250 vlastních boxů. Před několika týdny zprovoznila zařízení s pořadovým číslem 2 000. Celkem firma doručuje do zhruba 6 500 výdejních míst a boxů v České republice.
Příští rok přibudou další
„Naše loňská představa, že 2 000 vlastních boxů bude pro letošek odpovídat potřebám klientů, se ukázala jako málo ambiciózní. Poptávka po nových boxech nepolevuje. Zhruba za půl roku bychom rádi měli alespoň 3 000 boxů po celé České republice,“ uvedl Pěcha.
Podle něj se boxy stávají oblíbeným způsobem nejen pro vyzvedávání, ale také pro odesílání zásilek. „Lidé už při posílání balíčků neběží na poštu. Dvě třetiny odesilatelů jednoduše uloží balíček do boxu nebo na výdejní místo. Obliba boxů v tomto směru rychle roste,“ říká Pěcha.
Při výběru nových míst chce GLS spolupracovat s obcemi. „Důležité je, aby boxy byly smysluplně umístěné, dobře dostupné a svým vzhledem ani umístěním nenarušovaly veřejný prostor. Drtivá většina našich boxů je na solární pohon, není proto nutné budovat složité inženýrské sítě,“ doplnil ředitel GLS.
Boxy na každém kroku
Cílem firmy je, aby lidé měli nejbližší výdejní box do pěti minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. V takové vzdálenosti jej má podle podzimního průzkumu Instant Research pro GLS 58 procent lidí. Dalších 27 procent má box do deseti minut chůze či jízdy. Více než 20 minut to k nejbližšímu boxu mají tři procenta lidí.
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Ve velkých městech má box do pěti minut chůze či jízdy téměř 70 procent lidí. V malých obcích je to 43 procent. Za hlavní výhodu výdejních boxů lidé nejčastěji považují možnost vyzvednout si zásilku kdykoli, uvedlo to 66 procent respondentů. Dalších 12 procent oceňuje dostupnost a stejný podíl rychlejší výdej bez čekání ve frontě. S počtem výdejních boxů v obci je podle stejného průzkumu spokojeno 63 procent lidí. Další rozšíření sítě by uvítalo 19 procent respondentů.
Největší zájem o nové boxy mají domácnosti v menších obcích. V obcích do tisíc obyvatel by více boxů uvítalo 39 procent lidí. V obcích do pěti tisíc obyvatel je to 24 procent. Ve městech s více než sto tisíci obyvateli chce další boxy deset procent respondentů.