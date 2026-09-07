Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Balíky už nečekají do pondělí. GLS je nově vozí do boxů i o víkendu

Autor:
  16:16

Přepravní společnost GLS nově spouští doručování balíků i v sobotu. (7. září 2026) | foto: GLS

Kurýrní společnost GLS spustila sobotní doručování zásilek do své sítě výdejních boxů po celé České republice. Služba se týká více než dvou tisíc GLS boxů. Firma chce síť dál rozšiřovat, do jara příštího roku plánuje zprovoznit zhruba tisíc dalších vlastních boxů. Sobotní rozvoz do výdejních boxů mimo jiné nabízí také Alza.cz a Zásilkovna službu provozuje v Praze, Brně a Ostravě.

„Nakupující stále častěji řeší nákup impulzivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity,“ řekl ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.

V sobotu bude přepravní dopravce GLS doručovat za standardních podmínek a výhradně do vlastní sítě. Podle Pěchy mohou službu využít zákazníci, kteří nakoupí na konci pracovního týdne a nechtějí na zásilku čekat do pondělí.

Firma se tak zařazuje po bok internetového prodejce Alza.cz, který díky vlastní logistické síti rozváží do AlzaBoxů, kamenných prodejen i na adresy zákazníků po celé České republice sedm dní v týdnu. Před nedávném také Zásilkovna zavedla pravidelné sobotní doručování do Z-BOXŮ a vybraných výdejních míst. Služba je zatím dostupná pouze v Praze, Brně a Ostravě.

Zásilkovna zjednoduší vracení zboží do e-shopů. Balík půjde vložit do Z-BOXu bez štítku

Sobotní doručení může podle něj pomoci také e-shopům, zejména menším. „Síť našich výdejních boxů prošla rychlou expanzí. Právě její dostatečný rozsah umožňuje nabídnout e-shopům i jejich klientům službu, která dává smysl. Můžeme doručovat o víkendu, aniž by zákazníci museli čekat doma na kurýra,“ dodal.

GLS měla před dvěma lety 250 vlastních boxů. Před několika týdny zprovoznila zařízení s pořadovým číslem 2 000. Celkem firma doručuje do zhruba 6 500 výdejních míst a boxů v České republice.

Příští rok přibudou další

„Naše loňská představa, že 2 000 vlastních boxů bude pro letošek odpovídat potřebám klientů, se ukázala jako málo ambiciózní. Poptávka po nových boxech nepolevuje. Zhruba za půl roku bychom rádi měli alespoň 3 000 boxů po celé České republice,“ uvedl Pěcha.

Podle něj se boxy stávají oblíbeným způsobem nejen pro vyzvedávání, ale také pro odesílání zásilek. „Lidé už při posílání balíčků neběží na poštu. Dvě třetiny odesilatelů jednoduše uloží balíček do boxu nebo na výdejní místo. Obliba boxů v tomto směru rychle roste,“ říká Pěcha.

Při výběru nových míst chce GLS spolupracovat s obcemi. „Důležité je, aby boxy byly smysluplně umístěné, dobře dostupné a svým vzhledem ani umístěním nenarušovaly veřejný prostor. Drtivá většina našich boxů je na solární pohon, není proto nutné budovat složité inženýrské sítě,“ doplnil ředitel GLS.

Boxy na každém kroku

Cílem firmy je, aby lidé měli nejbližší výdejní box do pěti minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. V takové vzdálenosti jej má podle podzimního průzkumu Instant Research pro GLS 58 procent lidí. Dalších 27 procent má box do deseti minut chůze či jízdy. Více než 20 minut to k nejbližšímu boxu mají tři procenta lidí.

Na špičky už nemusíte. Alza doručí balíky do spodních schránek

Ve velkých městech má box do pěti minut chůze či jízdy téměř 70 procent lidí. V malých obcích je to 43 procent. Za hlavní výhodu výdejních boxů lidé nejčastěji považují možnost vyzvednout si zásilku kdykoli, uvedlo to 66 procent respondentů. Dalších 12 procent oceňuje dostupnost a stejný podíl rychlejší výdej bez čekání ve frontě. S počtem výdejních boxů v obci je podle stejného průzkumu spokojeno 63 procent lidí. Další rozšíření sítě by uvítalo 19 procent respondentů.

Největší zájem o nové boxy mají domácnosti v menších obcích. V obcích do tisíc obyvatel by více boxů uvítalo 39 procent lidí. V obcích do pěti tisíc obyvatel je to 24 procent. Ve městech s více než sto tisíci obyvateli chce další boxy deset procent respondentů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

Balíky už nečekají do pondělí. GLS je nově vozí do boxů i o víkendu

Přepravní společnost GLS nově spouští doručování balíků i v sobotu. (7. září...

Kurýrní společnost GLS spustila sobotní doručování zásilek do své sítě výdejních boxů po celé České republice. Služba se týká více než dvou tisíc GLS boxů. Firma chce síť dál rozšiřovat, do jara...

7. září 2026  16:16

Volkswagen opustí závod v Osnabrücku. Vyrábět se tam má protivzdušná obrana

Brána č. 2 závodu VW v německém Osnabrücku (7. září 2026)

Volkswagen se dohodl na předání svého závodu v německém Osnabrücku izraelské finanční společnosti Aurelius Capital a spolkové zemi Dolní Sasko. Továrna se má postupně přeorientovat na výrobu pro...

7. září 2026  14:06

Naděje, ale i nebezpečí. Přibývá pacientů, kteří létají do Číny za léčbou rakoviny

Premium
Buňka rakoviny močového měchýře.

Čína se díky nižším nákladům a inovacím v oblasti biotechnologií stává oblíbenou destinací zahraničních pacientů s rakovinou, kteří hledají léčbu metodou CAR-T. Cena této terapie je zde totiž nižší...

7. září 2026  12:01

Zastupitelé schválili dopravní megatendr. Zakázku na 30 let získaly České dráhy

ilustrační snímek

Vlaky na elektrifikovaných tratích ve Středočeském kraji a v pražské aglomeraci budou po třicet let obsluhovat České dráhy. Pro uzavření smlouvy za 165 miliard korun v pondělí zdvihli ruku jak...

7. září 2026  11:41

Developer Kunovský: Bojkot stavebníků zabral. Zase začneme stavět ve velkém

Vysíláme
Majitel společnosti Central Group Dušan Kunovský hostem pořadu Rozstřel. (30....

Společnost Central Group po několikaměsíčním útlumu znovu rozjede výstavbu. V nejbližších měsících dokončí dva tisíce bytů v devíti projektech po celé Praze. „Náš apel na stavební trh bezesporu...

7. září 2026

Když se sklízí ve vhodný termín, mošt kvasí bouřlivě. Vinař líčí vliv Měsíce a homeopatik

Premium
Vinné sklepy Kutná Hora - vinice poblíž chrámu svatá Barbora. Lukáš Rudolfský -...

Vinné sklepy Kutná Hora jsou druhým největším vinařstvím v Čechách, navíc získaly jako první v republice přísnou certifikaci biodynamických vín Demeter. V zahraničí je biodynamické vinařství daleko...

7. září 2026

Už to můžu natočit? Na sítích přibývá těch, kteří sdílejí svou práci pro bohaté

ilustrační snímek

Na sociálních sítích nacházejí stále více publika profesionálové, kteří sdílejí svou práci pro bohaté klienty. Uživatelé tak mohou sledovat, jak se staví luxusní domy nebo jak se vaří pro smetánku.

7. září 2026

Klasická káva už je nuda, generace Z hledá v kavárnách originalitu

ilustrační snímek

Ledové nápoje zažívají celosvětový rozmach a ve Spojených státech tvoří dokonce 70 procent všech objednávek. Za trendem stojí generace Z, která u produktů vyhledává personalizaci a originalitu.

6. září 2026

Mladí investují v průměru necelých pět tisíc. S věkem se částka zdvojnásobí

ilustrační snímek

Přístup k investování a částky, které lidé investují, se výrazně liší v závislosti na jednotlivých generacích. Zatímco lidé do 30 let investují necelých pět tisíc měsíčně, po padesátce už je to v...

6. září 2026

Název je klíčový. AI proměnila i pravidla pro pojmenování restaurací

ilustrační snímek

Vybrat správné jméno pro restauraci je náročnější než kdy dřív. Označení totiž musí uspokojit jak lidi, tak internetové algoritmy. Ty totiž nakonec rozhodnou o tom, zda se podnik ve výsledku...

6. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

6. září 2026

Vědci varují před emisemi z výletních lodí. Našli v nich vanad i nikl

Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Velké výletní lodě mohou být pro ovzduší v přístavech větší zátěží, než se dosud předpokládalo. Vědci ze Southamptonu v jejich emisích nalezli ultrajemné částice s obsahem vanadu a niklu, které při...

6. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×