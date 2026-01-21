Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Veronika Bělohlávková
  14:14
Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku expremiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé tento školní i designový předmět ve velkém vyhledávat i nakupovat. Potvrzují to obchodníci.
Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun. Andrej Babiš si ovšem pořídil glóbus od renomovaného německého výrobce Columbus. (21. ledna 2026) | foto: Heureka Group

Z původně okrajového zboží se během několika dnů stal jeden z nejvyhledávanějších produktů v kategorii map a školních pomůcek. Například na portálu Allegro.cz vzrostl 20. ledna počet vyhledávání glóbů o 340 procent proti průměru předchozího týdne.

Mezi nejčastějšími dotazy se objevovala také cena. Podle dat platformy se přitom běžný glóbus prodává zhruba za 500 korun, menší školní modely jsou k dostání už za několik stovek.

„Zájemci ale mohou sáhnout i po dražších variantách, jako jsou dřevěné, historické či podsvícené glóby nebo levitující modely s cenou kolem 2 500 korun,“ uvedla Monika Brichtová, mluvčí Allegra.cz.

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

I když cena většiny glóbů je od pěti to patnácti stovek, premiér si pravděpodobně koupil mnohem dražší model. A to nejspíše od německého výrobce Columbus. Základna glóbu s přidruženým poledníkem je vyrobena z broušené nerezové oceli s matným vzhledem.

Koule je vyrobena z akrylátového skla, které je nerozbitné a žáruvzdorné a má ručně laminovaný povrch. Navíc je také podsvícený. Ovšem na českém trhu je nyní tento model zcela vyprodaný. Lze jen tedy pořídit za 549 eur (13 725 Kč) přímo na e-shopu samotného výrobce.

Skokový nárůst potvrzuje i srovnávač cen Heuréka. „Z průměrných čtyř hledání denně jsme se dostali zhruba na 430. U glóbů jde dokonce o více než stonásobný nárůst, což je v této sezoně velmi nestandardní,“ uvedl mluvčí Heureky.cz Ondřej Švéda.

Virální výrok

Zvýšená pozornost kolem glóbů se rychle přenesla také na sociální sítě, kde se výrok expremiéra stal terčem mnoha komentářů. Uživatelé sdíleli koláže, vtipy i upravené fotografie glóbů, které odkazovaly na Babišova slova. Téma se zároveň objevilo v diskusích o zahraniční politice a geopolitickém významu Grónska.

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

O celé záležitosti informovala dokonce i zahraniční média, například německý bulvární deník Bild. Andrej Babiš se následně bránil tím, že glóbus používá k lepšímu pochopení skutečných geografických poměrů a bezpečnostních souvislostí mezi Grónskem, Evropou, Spojenými státy a Ruskem.

