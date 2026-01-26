Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům

  9:25
Řetězec Globus zahajuje vlastní rozvoz nákupů objednaných přes e-shop. Služba bude dostupná prostřednictvím webu Globusonline.cz, kde zákazníci najdou zhruba 30 tisíc položek včetně potravin z Vlastních výrob Globus. V první fázi se rozvoz spustí v Praze, následovat má rozšíření do dalších regionů. Logistiku zajišťuje společnost DODO.
Rozvoz zboží zákazníkům zajišťuje technologicko-logistická společnost DODO. (25. ledna 2026) | foto: Globus

Doposud Globus nabízel online objednávky pouze s osobním vyzvednutím, a to v Ostravě a v Praze na Zličíně prostřednictvím webu iGlobus.cz. Nově se systém přesouvá na platformu Globusonline.cz, která kromě vyzvednutí v Praze-Čakovicích umožní také doručení nákupu až domů.

Ostrý provoz rozvozu odstartuje 27. ledna 2026 v Praze. Zákazníci si budou moci vybírat z nabídky přibližně 30 tisíc položek. „Začínáme v Praze, kde je provoz potravinových e-shopů nejnáročnější. Na jaře plánujeme rozšíření služby do vybraných lokalit ve Středočeském kraji a do Ostravy, další oblasti budou následovat,“ uvedla tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Vlastní systém

Podle řetězce je důvodem rozšíření online služeb poptávka zákazníků, kteří se do hypermarketů nedostanou osobně. „Předpokládáme, že významnou část objednávek budou tvořit potraviny z našich vlastních výrob, zejména čerstvé maso,“ doplnila Turnovská.

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

Globus ONLINE stojí na vlastním interním systému, který řetězec vyvíjel s ohledem na provoz svých hypermarketů. Místo centrálních skladů funguje příprava objednávek přímo z jednotlivých prodejen.

V e-shopu je dostupná také většina akčního zboží z letáků pro kamenné prodejny. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 1 000 korun, cena dopravy činí 99 korun. Při nákupu nad 1 800 korun je rozvoz zdarma. Do budoucna Globus počítá s dalším rozšiřováním online sortimentu a propojením služby s mobilní aplikací Můj Globus, které má být dokončeno na jaře 2026.

Rozvoz zajišťuje technologicko-logistická společnost DODO. V první fázi si zákazníci budou moci zvolit doručení do následujícího dne při objednání do půlnoci předchozího dne. Na jaře má přibýt možnost doručení ještě v den objednání. Společnost DODO se stará nejen o samotnou dopravu, ale také o plánování tras, kapacit a časových oken.

„Naším úkolem je zajistit, aby zákazník měl jasnou informaci o čase doručení a mohl se na něj spolehnout, a to i v případě čerstvých, chlazených a mražených potravin,“ uvedl provozní ředitel společnosti DODO Peter Menky.

Součástí služby je i rozvoz chlazeného a mraženého sortimentu. Podle DODO roste zájem o doručení v předem zvolených časových oknech zejména u zboží, které vyžaduje specifické zacházení. Vybraný sortiment z hypermarketů Globus zůstává nadále dostupný také prostřednictvím platforem Foodora a Wolt.

Potraviny už jen přes kurýry

V Česku rozvoz potravin nabízí několik hráčů s odlišnými modely. Tesco provozuje vlastní e-shop s doručením zákazníkům již od roku 2012. Vedle něj na trhu působí specializované online supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz, které fungují bez kamenných prodejen a zaměřují se výhradně na doručení objednávek.

Naopak řetězec Billa oznámil, že k 31. lednu 2026 uzavře svůj vlastní e-shop a bude se soustředit na expresní doručení prostřednictvím kurýrních služeb spolupracujících s Wolt a Foodora.

Billa končí s e-shopem. Obchodní řetězec sází na expresní doručení

Také Albert se rozhodl svou službu Albert Online k 23. prosinci 2025 ukončit a zvolili alternativu objednávky přes partnery Wolt a Foodora. Ke stejnému kroku se v roce 2024 rozhodlo také Penny a k 31. 5. 2024 a po třech letech rozvoz Pennydomu.cz přesunul je na platformu Wolt a později i Foodoru.

Hlavním důvodem ukončení vlastních e-shopů je ekonomika provozu. Budování a udržování vlastního e-shopu spolu s logistickým zázemím vyžaduje vysoké investice do technologií, IT systémů i postupného rozšiřování závozních kapacit. Pro část řetězců se proto ukázalo jako efektivnější využít existující kurýrní platformy, které už mají infrastrukturu, řidiče i zákaznickou základnu, a náklady tak rozloží mezi více partnerů. Uvedly to řetězce.

