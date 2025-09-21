Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

„Na základě celé řady měření jsme přesvědčení, že příčinou aktuální globální změny je vliv člověka,“ konstatuje vědec Otmar Urban. Foto ilustrační | foto: Shutterstock

Jiří Kratochvíl
Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace přináší Magazín Víkend DNES.

Malá víska Praz na západě Švýcarska. Cedric Guillod tu má pár desítek hektarů vinic. Nedávno vysadil novou odrůdu, zkouší merlot. Moment, merlot? Vždyť tady nejste na vyhřátém jihu France, ale na dohled od Alp, pane Guilllode. „Podle předpovědí by tu za 30 let mělo být podnebí jako u Bordeaux,“ odpovídá spiklenecky mladý vinař.

Samota na Třeboňsku. Bývalý lékař Jiří Firla sedí na zahradě u chalupy a kochá se výhledem na svůj ojedinělý vinohrad. Naprostý unikát na místě, kde by ho nikdo nečekal. „Za pár desítek let nám vinaři z Moravy budou závidět počasí na Třeboňsku,“ zasní se. Třeba bude jednoho dne považován za zakladatele jihočeského vinařství.

Na základě celé řady měření jsme přesvědčení, že příčinou aktuální globální změny je vliv člověka.

Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky

Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...

20. září 2025

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné...

19. září 2025  20:32

