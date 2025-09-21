Malá víska Praz na západě Švýcarska. Cedric Guillod tu má pár desítek hektarů vinic. Nedávno vysadil novou odrůdu, zkouší merlot. Moment, merlot? Vždyť tady nejste na vyhřátém jihu France, ale na dohled od Alp, pane Guilllode. „Podle předpovědí by tu za 30 let mělo být podnebí jako u Bordeaux,“ odpovídá spiklenecky mladý vinař.
Samota na Třeboňsku. Bývalý lékař Jiří Firla sedí na zahradě u chalupy a kochá se výhledem na svůj ojedinělý vinohrad. Naprostý unikát na místě, kde by ho nikdo nečekal. „Za pár desítek let nám vinaři z Moravy budou závidět počasí na Třeboňsku,“ zasní se. Třeba bude jednoho dne považován za zakladatele jihočeského vinařství.
Na základě celé řady měření jsme přesvědčení, že příčinou aktuální globální změny je vliv člověka.