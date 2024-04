Luxusní kempování uchvátilo Čechy. Glampaři chtějí i vlastní asociaci

V České republice roste zájem o takzvané glampování, tedy luxusní formu klasického kempování pod stanem, širým nebem a v odlehlých oblastech. Glampaři by proto rádi do budoucna založili vlastní asociaci, která by jim pomohla pojem lépe právně definovat a vedla k dalšímu rozvoji.