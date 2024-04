Kurýři preferují flexibilitu. Tu ale ohrožuje nová evropská legislativa

Moderní ekonomika je výrazně ovlivňována a formována digitálními platformami, které se stávají klíčovým prvkem i českého hospodářství. V rámci přípravy na novou evropskou legislativu se proto začíná rozvíjet diskuse o právech a pracovních podmínkách kurýrů a partnerských řidičů taxislužby. S rostoucím vlivem platforem totiž přichází i výzva, jak vyvážit ochranu práv spolupracovníků jednotlivých platforem s požadavky na flexibilitu, kterou tento způsob výdělku nabízí a je hlavním motivátorem pro tento typ práce.

V průzkumu společnosti IPSOS, prováděného mezi kurýry a partnerskými řidiči taxislužby, preferovalo okolo osmdesáti procent dotázaných flexibilitu času tráveného výdělečnou činností, který jim současný model spolupráce umožňuje.

„Tato flexibilita odpovídá současným trendům na trhu práce a je důležitá pro zachování konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Z toho podle něj vyplývá, že ani pracovníci takzvané gig ekonomiky nestojí o byrokracii. Tím spíš, že téměř 54 procent z nich si rozvážkou či příležitostnou přepravou přivydělává při studiu či si chce doplnit příjmy z hlavní pracovní činnosti.

Pokud by kurýři a partnerští řidiči taxislužby byli v rámci připravované evropské legislativy klasifikováni jako zaměstnanci, musely by digitální platformy plnit další regulativní požadavky s tím související. Ty by mohly významně omezit operativní flexibilitu a vést nejen k omezení podnikatelských aktivit, ale i ke snížení příležitostí pro výdělek.

Adaptace pro český trh

Poslankyně Jana Bačíková za ODS upozorňuje na nutnost adaptabilního přístupu v českém legislativním procesu. „Chceme umožňovat jednotlivcům, aby si mohli svobodně volit mezi zaměstnaneckým poměrem a svobodnějším OSVČ. Stát by se neměl lidem proti jejich vlastní vůli činit tyto volby jak za socialismu. Flexibilita pracovní doby je moderním trendem a prioritou řady občanů. Zároveň je zřejmé, že pokud by digitální platformy nemohly efektivně poskytovat služby na základě v čase se měnící poptávky, vedlo by to ke zhoršení či zdražení jejich služeb, což bychom si také neměli přát,“ uvedla Bačíková.

Evropská legislativa dává členským státům EU prostor k implementaci, která může chránit práva pracovníků bez zbytečného omezování flexibility, kterou digitální platformy nabízejí. „Musíme zajistit, aby naše implementace směrnice chránila práva kurýrů a partnerských řidičů taxislužby, ale zároveň nepředstavovala nadměrnou administrativní zátěž pro platformy či zbytečnou byrokracii pro státní aparát. Potřebujeme najít rozumnou rovnováhu mezi flexibilitou a bezpečností a podporovat nabídku pracovních příležitostí,“ komentuje situaci předseda podvýboru pro podnikatelské prostředí Jiří Hájek z hnutí STAN.

Podobný názor sdílí i poslanec za ODS a místopředseda hospodářského výboru Jan Bauer. „Digitální platformy představují důležitou součást ekonomického růstu České republiky. Je naší prioritou podpořit takové modely podnikání, které budou v souladu s moderními požadavky pracovního trhu. Zároveň chceme podporovat inovace a flexibilitu v našem pracovním právu,“ doplnil Bauer.

Dle dat zmíněného průzkumu společnosti IPSOS je spolupráce s digitální platformou pro kurýry a partnerské řidiče taxislužby často krátkodobější a doplňkovou formou výdělečné činnosti. Zároveň pro podstatnou část kurýrů a partnerských řidičů představují platformy v dané chvíli jedinou možnost výdělku.

Při debatě ve Sněmovně také zaznělo, že si kurýři a partnerští řidiči taxislužby přejí zachovat svou dnešní flexibilitu. Z dat vyplývá, že pokud by byli nuceni přejít na zaměstnanecký poměr bez zajištění flexibility, raději skončí. Připravovaná legislativa by ale podle názorů kurýrů měla také umožnit platformám poskytnout spolupracujícím OSVČ větší výhody, například úrazové pojištění.