Inflace je větší strašák než energie. Lidé se bojí, zda vyjdou, říká průzkum

Skoro 70 procent lidí očekává, že bude v letošním roce se svými financemi vycházet v porovnání s předchozím rokem hůř. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který proběhl na přelomu letošního ledna a února. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Předchozí rok byl pro mnohé Čechy v rámci finančních úspor nelehkou výzvou. Celkem 60,7 procenta respondentů uvedlo, že si s vysokou inflací a růstem cen energií v roce 2022 dokázalo poradit pouze s obtížemi. Jen necelých devět procent respondentů prošlo rokem z hlediska financí bez problémů.

„Lednová inflace je ve znamení výkyvů cen energií, zejména elektřiny. Již v prvním čtvrtletí se ale meziroční růst spotřebitelských cen začne zpomalovat a letní měsíce by měly být ve znamení jednociferné inflace,“ nabízí pozitivnější výhled Radomír Jáč, hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE.

Aktuální vývoj cen na trzích energií zároveň hraje do karet hospodářskému oživení v Evropě v průběhu letošního roku. „Středoevropským finančním trhům by se v takové konstelaci mělo dařit, to může platit zejména o akciích a také o měnách. Vzhledem k těmto pozitivním signálům se domnívám, že rok 2023 nebude tak černý, jak se Češi aktuálně obávají,“ dodal Jáč.

I přes tyto vyhlídky podíl Čechů, kteří mají strach o své finance kvůli rostoucí inflaci, stoupl za poslední půlrok téměř o desetinu. Zatímco v polovině předchozího roku bylo kvůli inflaci nervózních 37,5 procenta lidí, nyní se jedná téměř o polovinu. „Dopady inflace na sobě v současnosti pociťuje rekordních 84,7 procenta Čechů,“ komentuje dále aktuální náladu mezi Čechy a výsledky průzkumu Jáč.

Naopak mezi Čechy poklesly obavy z války, a to o téměř 24 procent. Zcela mimo hru pak je pandemie. Na počátku loňského roku se dopadů pandemie na peněženky bálo 4,4 procenta respondentů, ve čtvrtém kvartálu roku 2022 to bylo 1,4 procenta a nyní se jedná již o pouhé procento respondentů,“ komentuje výsledky průzkumu Marek Beneš, finanční ředitel společnosti Generali Investments CEE.

Můžete si to dovolit? Využijte pokles trhu

Z průzkumu rovněž vyplývá, že celkem dvě třetiny Čechů šetří na potravinách a 70,5 procenta z nich se snaží snížit spotřebu energií či vody. Proti tomu stoupl podíl Čechů, kteří omezují či ruší předplatné streamovacích služeb či časopisů. Zatímco v loňském létě a na podzim to bylo shodně 16 procent, nyní je to již o tři procenta více.

Dále pokračuje trend v omezování návštěv restaurací, ty se snaží seškrtat již téměř polovina Čechů. Zatímco ještě v létě měli Češi jasno a na dětech šetřit odmítali, od podzimu na nich šetří již 8,4 procenta respondentů.

I přes to, že Češi jsou v oblasti osobních financí v tomto roce spíše skeptičtí, plánuje 46,2 procenta z nich zacházet s penězi jinak. Jako nejčastější novoroční předsevzetí ohledně financí do roku 2023 Češi uvedli snahu více šetřit a investovat společně se vzděláváním se v oblasti financí a investic.

„Z našeho pohledu je aktuálně nejlepší doba, kdy své volné peníze zainvestovat, dokud jsou trhy nízko. Oproti tomu úroky spořicích produktů nejspíše začnou brzy klesat, takže se spoření tolik nevyplatí,“ dodává na závěr Beneš.