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Česko čeká generační obměna firem. Dolarovým milionářům je v průměru 58 let

Veronika Doskočilová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V českých firmách brzy nastane generační obměna. Podle průzkumu J&T Banka Business Report totiž v následujících pěti letech uvažuje o odchodu z byznysu a prodeji firmy 31 procent podnikatelů. V případě majitelů velkých firem, kteří začali podnikat mezi lety 1996 a 2005, je to dokonce 35 procent.

„Odhadujeme, že tři čtvrtiny našich transakcí, tj. prodejů firem, je spuštěných díky tomu, že majitelé firem nemají své podnikání komu předat a rozhodnou se firmu prodat,“ říká Marek Rehberger, generální ředitel Patria Corporate Finance.

Nahrává tomu i demografie. Podle J&T Banka Wealth Report byl loni průměrný věk českých a slovenských dolarových milionářů 58 let. Jde ovšem pouze o průměr, takže část majitelů je výrazně starší. „Vnímáme, že takovým zlomovým bodem bývá věk kolem 60 až 70 let, kdy se majitelé rozhodují firmu předat někomu dalšímu,“ myslí si Rehberger.

Vzhledem k věku je pochopitelné, že řada podnikatelů už pomýšlí na změnu životního stylu a s tím přichází i otázka, co bude s firmou, kterou kdysi coby zakladatelé vybudovali prakticky od nuly. „Český byznys vstupuje do další vývojové fáze,“ říká Jan Kotek, ředitel úseku úvěrových obchodů a člen představenstva J&T Banky.

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Přenechání firmy mladšímu potomkovi je často komplikované. „Velmi často se setkáváme se situací, kdy majitelé firmy nechají své děti vystudovat prestižní zahraniční školy a takové děti zpravidla nemají zájem se vrátit domů a převzít řízení rodinného podniku,“ vysvětluje Rehberger. A někdy majitelé ani dětem nechtějí předat břímě, které nesli celý svůj život, protože si uvědomují, jak náročné to je.

Okysličení firmy

Celá situace je navíc podle odborníků mnohem komplexnější. Nejde jen o generační výměnu ve společnostech, které začínaly v devadesátých letech a kde je tedy obměna poměrně logická a přirozená. Firmy obecně se byznysově mění a prochází vlastním vývojem. „Přemýšlejí více strategicky, expandují, učí se z vlastních byznysových zkušeností a profesionalizují své řízení. Příchod nových manažerů zvenčí může pro firmu znamenat určité okysličení způsobu vedení i přísun nových myšlenek,“ říká Kotek.

Průzkum také odhalil, že i mezi podnikateli, kteří začali podnikat až po roce 2005, je zhruba třetina těch, kteří plánují podnik do pěti let prodat. „Často prodáváme i firmy majitelů, kteří jsou významně pod 60 let. Takoví si zpravidla vyhodnotí, že je vhodné zpeněžit jejich dosavadní úsilí a následně se vrhnou na nějaké další podnikatelské aktivity,“ potvrzuje trend Rehberger.

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Co bylo tedy dříve vnímáno jako vybudovaný byznys, který přejde z majitelů na jejich děti, dnes nastupující generace vidí jinak. „Ukazuje to, že mladší generace často nevnímá firmu jako svůj celoživotní odkaz. Chtějí vybudovat úspěšný byznys, prodat ho a věnovat se dalším projektům. To je poměrně výrazná změna v přístupu,“ upozorňuje Kotek. 

Ta je způsobena zejména převažujícím generačním fenoménem. Mladí lidé se častěji přiklání k vlně „venture capital“, kterou znají ze západních zemí. Vybudují tak firmu a následně pro ni hledají strategického partnera. „Zároveň tomuto trendu nahrává také měnící se struktura ekonomiky, kdy mladší generace často budují své podnikání ve službách a online prostoru, kde úspory z rozsahu a synergie hrají klíčovou roli,“ myslí si Kotek.

Takových úspor lze velmi efektivně dosáhnout právě konsolidací ve větší celky. Odvětví, ve kterých se tito lidé pohybují, jsou také velmi dynamická a spojení se zavedenou či silnější firmou proto dávají dlouhodobě smysl. „V neposlední řadě fúze a akvizice jsou pro mladší generaci už zcela běžným jevem, nikoliv velkou neznámou nebo strašákem,“ dodává Kotek.

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Mladá generace přibližně do 40 let má přirozeně vyšší odvahu riskovat a opakovaně se pouštět do nových věcí. „Do určité míry se to láme kolem 40 či 50 let věku, kdy se odvaha do určité míry může vytrácet,“ poukazuje Rehberger.

Když majitel firmu i řídí

Zajímavé je, jakou strategii jednotlivé firmy při prodeji volí. V případě firem, které mají obrat nad půl miliardy korun ročně, více než polovina respondentů uvádí, že o dalších krocích rozhodují skupinově se spolumajiteli. Jde o podniky, kde majitelé zároveň firmu i řídí. „Zpravidla je to špatně a to z několika důvodů. Takové firmy často po několika letech začnou stagnovat. Majitelé sami na sebe přestanou vyvíjet tlak a netlačí na rozvoj firmy tak, jako by tlačil nezávislý management,“ vysvětluje Rehberger.

Pro případný prodej je to nejhorší možná situace, protože je firma plně manažersky závislá na svých majitelích a prodeje takových firem bývají velmi těžké. A problematické bývá v takové situaci i nastavení prodejní ceny. „Tu si v hlavě nastaví zpravidla podle svého úsilí, které musejí do řízení firmy dávat a často to není v souladu s tím, jak cenu takové firmy vidí investor zvenku,“ dodává Rehberger.

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Dalších 17 procent firem ale podle průzkumu funguje na principu, kdy o strategii rozhoduje výhradně majitel, ale operativu už řeší najatý management. Tady je personální riziko při odchodu zakladatele nebo změny vedení nižší. A to právě proto, že managementu, který rozhoduje, firma nepatří. „Zpravidla platí, že profesionální management, který se zodpovídá akcionářům, protože ve své podstatě spravuje cizí peníze, a je v zásadních rozhodnutích kontrolován vlastníky, je logicky opatrnější a uvážlivější než celá řada majitelů firem, kteří spravují vlastní peníze a odpovídají jen sobě,“ vysvětluje Kotek.

Déle fungující firmy bývají také na změnu vlastníka často výrazně lépe připravené. Mají jasně nastavené rozhodovací procesy a jsou lépe připraveny na úvěrové financování či dluhopisové emise. „Tyto firmy mají zpravidla zavedené a funkční finanční řízení a reporting a jsou proto schopny vyhovět požadavkům úvěrových institucí,“ popisuje Kotek.

Výsledkem je, že jsou také lépe připraveny na prodej, protože mají transparentní a jasně prezentovatelné účetnictví a manažerský reporting. I po prodeji tak může další vývoj firmy plynule navázat tam, kde předchozí vlastník skončil.

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