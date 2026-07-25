Smysluplnost práce byla důležitá vždy, různé generace jí však přisuzovaly různou váhu. Ty starší vyrůstaly v době, kdy byla větší prioritou jistota zaměstnání, stabilní příjem a dlouhodobé setrvání u jednoho zaměstnavatele. A pokud práce nebyla ideální, lidé byli často ochotni dělat kompromisy.
|Baby Boomers
|1946–1964
|Generace X
|1965–1979
|Generace Y – mileniálové
|1980–1994
|Generace Z
|1995–2009
|Generace Alpha
|2010–2024
„U mileniálů a zejména generace Z vidíme, že smysluplnost práce, možnost osobního rozvoje nebo firemní kultura jsou vedle mzdy zcela běžnými kritérii při výběru zaměstnání. Pokud tyto potřeby nejsou naplněny, neváhají změnit zaměstnavatele výrazně dříve než předchozí generace,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.
|
Pro mladé jsou investice nutnost, říká analytik z řad generace Z
Tyto generace vyrůstají v období větší prosperity, nižší nezaměstnanosti a velkého nedostatku pracovníků. Proto mají větší možnost si zaměstnavatele vybrat podle svých hodnot, firemní kultury nebo podle toho, jaké příležitosti k rozvoji jim firma nabízí. „Smysluplnost práce se tak posunula z příjemného bonusu mezi hlavní kritéria při rozhodování o zaměstnání. Neznamená to ale, že by pro mladé nebyla důležitá mzda. Spíše očekávají, že dobré finanční ohodnocení a smysluplná práce mohou existovat současně,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Úkoly nepřijímají slepě
Přesto nebývá snadné tyto priority skloubit. Pocit, že jejich práce má pro společnosti nějaký přínos, má 65 procent příslušníků Gen Z a 63 procent mileniálů. Většina z nich ale bohužel přiznává, že jejich současná práce nekoresponduje s jejich hodnotami a přesvědčením. Neznamená to však, že by se o to nesnažili.
Zadávání úkolů či projektů není pro zástupce těchto generací něco, co přijímají slepě a automaticky. Jejich hodnoty pro ně často mají vyšší prioritu. Pokud je zadaný úkol nebo projekt v rozporu s jejich hodnotami či přesvědčením, 48 procent Gen Z a 37 procent mileniálů by zaměstnavateli řeklo, že se na něm odmítají podílet.
„Nejde o neochotu pracovat ani o nedostatek respektu k autoritám. Spíše očekávají vysvětlení, proč je určitý úkol důležitý a jak zapadá do širšího cíle. Pokud mají pocit, že je práce v rozporu s jejich hodnotami nebo etikou, častěji o tom otevřeně mluví,“ poukazuje Halbrštát.
|
Generace Z žije módou doby, kterou nezažila. Značky toho chytře využívají
Pokud firma dokáže svá rozhodnutí transparentně komunikovat a nebojí se diskusi podpořit, získávají díky tomu vyšší loajalitu zaměstnanců než firmy, kde panuje direktivní řízení. „Tento trend souvisí i s tím, že mladší generace preferují mentoringový styl vedení před autoritativním modelem,“ dodává.
Hybatelé pracovního pokroku
Obě generace jsou tak v současné době největšími nositeli pokroku a změn na pracovním trhu. Postupně se i vypracovávají na vedoucí pozice, ze kterých mají často větší pravomoci ke změnám. Postupně tak docházejí k samotné změně definice toho, co je vlastně pracovní úspěch a profesní rozvoj.
„Díky nim se pracovní prostředí v uplynulých patnácti letech posunulo. Například normalizovali flexibilní a hybridní formy práce, podpořili otevřenější diskusi o duševním zdraví a posílili význam smysluplnosti práce a osobních hodnot jako klíčových faktorů kariérních rozhodnutí,“ říká Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.
To, že zrovna tyto generace tak výrazně přispěly k proměně pracovního prostředí, je kombinací několika faktorů. „Velkou roli sehrál technologický rozvoj, který umožnil práci na dálku, i zkušenost z období pandemie, kdy se ukázalo, že řadu profesí lze vykonávat flexibilně bez poklesu produktivity,“ poukazuje Španěl.
|
Bohatí mileniálové překonávají majetkem své předchůdce. Roli hraje i dědictví
Kromě toho přistupuje mladá generace na trh práce s odlišnou mentalitou. Například s důrazem na work–life balance. A zaměstnavatelům postupně nezbylo než na tyto změny reagovat. „Zaměstnavatelé se těmto očekáváním postupně přizpůsobili také proto, že v době nedostatku pracovníků představují flexibilní podmínky významnou konkurenční výhodu při náboru i udržení zaměstnanců. Nejde tedy jen o generační změnu hodnot, ale také o reakci firem na proměnu trhu práce,“ dodává Španěl.
Stres zasahuje každého
Co mají však všechny generace společné, je stres. S tím se na trhu práce potýkají a potýkaly všechny generace. Pro mileniály je největším spouštěčem toxická kultura na pracovišti (52 procent). Pro 48 procent z nich je také stresující, pokud jejich práce není doceněna a 45 procent uvádí, že je stresuje, když jejich práce postrádá smysl. U Gen Z je největším spouštěčem stresu obava, že rozhodování na pracovišti neprobíhá férovým způsobem (48 procent), obavy ze změn na pracovišti (46 procent) a pro 45 procent z nich je stresující, že práce postrádá smysl.
Všechny tyto faktory, tedy toxická kultura, absence ocenění či práce beze smyslu nejsou v pracovním prostředí ničím novým. Současná mladá generace k nim ale začala jinak přistupovat. V pracovním prostředí se vyskytovaly i dříve, ale považovaly se spíše za jakousi tolerovanou součást práce. „V minulosti nebyl prostor ani snaha danou věc pojmenovat jako problém, protože prioritou bylo ,přežít‘ a udržet si místo, nikoli zpochybňovat, zda práce má smysl a jestli je s každým zaměstnancem vždy zacházeno férově,“ vysvětluje Černá.
Mileniálové a Gen Z mají ale od práce jiná očekávání a jiné hodnoty, i například co se úspěchu týče. „Úspěšný člověk v jejich očích není ten, který stoupá po kariérním žebříčku, ale ten, kdo dokáže skloubit osobní a pracovní život, a přitom se dobře uživit a zachovat si chladnou hlavu,“ popisuje Černá.
I proto pro ně není problém měnit zaměstnavatele častěji právě ve snaze najít kýženou rovnováhu. V tom se od starších generací výrazně liší. „Jistota práce i stabilní plat byly hodnotou samy o sobě, přestože kultura nebo smysl práce pokulhávaly,“ dodává Černá.
|
Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka
Také mívají i vyšší nároky na zaměstnavatele a širší povědomí o tom, že firemní kultura má vliv na výkon, motivaci i duševní zdraví. „V tomto přístupu vidím velký rozdíl proti předchozím generacím, které obvykle považovaly zaměstnání spíše jako nutnost k obživě, protože nezaměstnanost byla obecně vyšší, a tudíž i obava o ztrátu zaměstnání,“ myslí si expertka Deloitte. Mladá generace má však odlišný vztah k autoritám, než ta předchozí. Nebojí se otevřít diskuzi místo automatického plněné zadaných úkolů.
Zároveň obě generace cítí, že zaměstnavatel považuje jejich duševní zdraví za důležité. I tady jsou více než jiní ochotni se svým přímým nadřízeným o svém duševním zdraví otevřeně mluvit. „Dříve se o něm téměř nemluvilo. Starší generace často považovaly psychickou nepohodu za soukromou záležitost nebo za téma, které do práce nepatří,“ vysvětluje Španěl.
Pro mileniály a Gen Z je to jinak. Jsou otevřenější, považují duševní pohodu za něco, co je s pracovištěm úzce spjato a očekávají, že zaměstnavatel vytvoří prostředí, kde o těchto otázkách lze bezpečně diskutovat. „Neznamená to, že by byli méně odolní, spíše mají nižší bariéry při vyhledání pomoci nebo při komunikaci s nadřízeným,“ uzavírá Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.