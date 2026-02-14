Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

Autor:
  13:00
Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozdíl budou muset již brzy firmy svým zaměstnancům umět vysvětlit. Blíží se totiž nová legislativa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Šetření odhalilo i extrémní případy – v jedné z auditovaných firem dosáhl celkový pay gap, tedy takový, který spolu srovnává všechny pozice, skoro čtyřiceti procent v prospěch mužů. Celkově přitom rozdíl v odměňování ve všech zkoumaných firmách dosahuje v průměru 12,9 procenta.

Audit také ukázal, že se najdou společnosti, kde v průměru berou naopak ženy asi o pětinu víc než muži. „Nejčastěji jde o společnosti, ve kterých je výrazně vyšší zastoupení žen, například zdravotnické obory. Nicméně lehce paradoxně jsme v rámci námi realizovaných auditů největší rozdíl ve prospěch žen zaznamenali v jedné výrobní společnosti s majoritním zastoupením mužů. Byl způsoben tím, že ženy zde byly zařazeny zpravidla na manažerských a lépe placených pozicích, nikoliv na dělnických,“ shrnul Zdeněk Dušek, vedoucí partner poradenství v oblasti lidských zdrojů v EY.

KOMENTÁŘ: Rovné odměňování mužů a žen není luxus, ale ekonomická nutnost

Data, která společnost EY získala z auditu desítky tuzemských firem, jsou o něco optimističtější než jsou celková čísla za celou Českou republiku. „Česko patří v Evropské unii dlouhodobě mezi země s vyšším rozdílem v odměňování, celkový neočištěný gender pay gap se pohybuje kolem 1 až 18 procent, jde však o průměr napříč celou ekonomikou,“ popsala situaci Natálie Bruder Badie z Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské na VŠE v Praze.

Upozorňuje ale, že větší vypovídající hodnotu má srovnání na stejných pozicích. Výzkumy zaměřené na tento typ srovnání pak podle ní ukazují, že rozdíl u stejného zaměstnavatele na stejné pozici dlouhodobě stagnuje na 12 procentech v neprospěch žen.

Rozdíl ale výrazně stoupne ve věku, kdy se ženy typicky vracejí do práce po rodičovské pauze. Podle Eurostatu je rozdíl v mzdách mužů a žen celkem nízký ve věku do 25 let, kdy představuje asi osm procent. Ve věku 35 až 44 let ale prudce stoupne a překračuje 21 procent. Vysoký podle výzkumnice zůstává i ve věku 45 až 54 let. „Ekonomická literatura tento jev označuje jako motherhood penalty (penále za rodičovství, pozn. red.). Nejde jen o krátkodobý výpadek příjmu během rodičovské, ale o dlouhodobý efekt zpomaleného kariérního růstu, který pokračuje i po návratu z rodičovské,“ upozorňuje Bruder Badie.

„Firmy si to uvědomují, a proto některé nastavily principy navyšování mezd i matkám na rodičovské dovolené,“ dodala Kateřina Legnerová, z Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Výzkumnice připomíná, že v Česku máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených, což mzdy po započtení inflace snižuje. „Argumentace zaměstnavatelů je, že ženy ztrácí v průběhu rodičovské dovolené kvalifikaci, takže nižší mzda odpovídá potřebě zaškolení. Po zaškolení s výší mzdy ale nepracují a rozdíl zůstává,“ upozornila Legnerová.

Mlčení o mzdách padne

S nerovnostmi v odměňování se Evropská unie rozhodla bojovat prostřednictvím směrnice o transparentním odměňování. Ta například firmám udává povinnost, aby zaměstnanci na žádost sdělili, jaká je průměrná odměna na jejich pozici.

Firmy nad 100 zaměstnanců pak budou muset také pravidelně reportovat rozdíly v odměňování. Pokud bude mezi pohlavími rozdíl větší než pět procent a nebude k němu relevantní důvod, firma bude muset zjednat nápravu.

Víte, kolik berou vaši kolegové na stejné pozici?

Do českého zákoníku práce musí zákonodárci směrnici implementovat do 7. června letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale zatím nepřišlo s finálním zněním. Na místě je tedy obava, že se termín nestihne. Redakce se na resort obrátila, ale do vydání článku nedostala žádnou odpověď.

„Aktuálně stále probíhá v Česku debata o základních principech, na kterých bude transpozice založena, aby zaměstnavatele nezahltila byrokracií a nezpůsobila více škody než užitku. Směrnice navíc umožňuje určitou míru přechodného období a praktického dolaďování, takže není důvod podléhat panice, že by firmy musely během několika týdnů překopat celé mzdové systémy,“ popsala situaci Miroslava Rezlerová, šéfka personální společnosti ManpowerGroup.

Podle odborníka na trh práce ze společnosti Alma Career Tomáše Ervína Dombrovského směrnice pomůže v horizontu jednotek let výrazně zlepšit vyjednávací pozici zaměstnanců. „Dojde k narovnávání mzdových podmínek tak, aby cena práce více odpovídala její hodnotě a ziskům firmy. Hlavní princip je, aby zaměstnanci získali právo na informace, ptali se,“ očekává odborník a dodává, že cena práce je v Česku i po zohlednění cen a kupní síly nízká. „Mzdy máme o 20 i 30 procent nižší než ve srovnatelných ekonomikách. Toto by se mohlo díky větší informovanosti narovnávat,“ dodal Dombrovský.

Obavy z byrokracie

Podle společnosti EY mají jí auditované firmy ke směrnici spíš pozitivní vztah. To plyne i z faktu, že do auditu vstupovaly dobrovolně. Přesto si ale uvědomují, že implementace směrnice může být náročná. „Obecně lze říci, že směrnice přinese zvýšené nároky na vedoucí zaměstnance, aby byli schopni objektivními důvody vysvětlit případné rozdíly mezi mzdou jednotlivce a průměrnou mzdou dalších zaměstnanců zařazených ve stejné kategorii,“ uvedl Zdeněk Dušek z EY.

Největší emoce pak podle něj u podniků vyvolávají dvě skutečnosti. První je, že při reportovací povinnosti zaměstnavatelé musí vycházet ze skutečně vyplacených příjmů. Do toho ale vstupuje celá řada faktorů, jako je nemoc, ošetřovné a podobně.

Přehled změn pro rok 2026: digitalizace, zdravotní péče, školství a finance

Druhým problémem je podle Duška fakt, že v plánovaném registru rozdílů v odměňování podle pohlaví se mají uvádět pouze neočištěné rozdíly. Ty ale berou v potaz celkové příjmy mužů a žen bez zohlednění pozice.

„Klíčové bude, aby česká transpozice byla pragmatická a nezahltila zejména malé a střední podniky nadměrnou administrativou. Pokud se podaří nastavit rozumné prahy povinností, využít digitalizaci a dát firmám čas na adaptaci, může být výsledek pozitivní pro zaměstnance i zaměstnavatele,“ uzavírá Rezlerová.

Směrnici vítají například v Pluxee, firmě zaměřené na benefity. „Už dnes pracujeme s jasně definovanými mzdovými pásmy a pravidelně vyhodnocujeme odměňování napříč srovnatelnými rolemi. Příprava pro nás proto znamená spíše další zpřesnění interních procesů, revizi dokumentace a větší důraz na systematickou práci s daty,“ uvedla Martina Machová, personální ředitelka Pluxee.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

ilustrační snímek

Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...

14. února 2026

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

V Zimbabwe na Valentýna frčí kytice z dolarových bankovek. Prodává je i...

Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...

14. února 2026  10:36

Hoří? Černý jestřáb připraven. Firma vdechuje vrtulníkům druhý život

Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance

Vsadili na legendární vrtulníky Black Hawk. Vdechujeme vrtulníkům nový život, říká v rozhovoru Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance. Ať už zbrusu nové nebo modernizované stroje...

14. února 2026

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

14. února 2026

Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....

14. února 2026

Poláci jsou při chuti. Loni skoupili nejvíc západních firem v historii země

Pohled na varšavský Palác kultury a vědy (22. července 2022)

To, co se před pár lety zdálo skoro jako nemyslitelné, se postupně stává realitou. Čím dál více polských firem skupuje své konkurenty v bohatší západní Evropě. V loňském roce to bylo celkem 22...

13. února 2026

USA povolily čtyřem firmám z Evropy těžit ve Venezuele. Rusku investice zakázaly

Logo BP, ilustrační foto

Spojené státy povolily pěti ropným a plynárenským společnostem obnovení provozu ve Venezuele. Čtyři z těchto firem jsou evropské a jedna americká. Licenci umožňující obnovení ropných a plynárenských...

13. února 2026  18:37

Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index

Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde...

Pizza v Česku meziročně zdražila o téměř 12 procent, přesto v evropském srovnání stále patří k levnějším. Vyplývá to z Pizza indexu společnosti Foodora, který porovnává ceny napříč městy i státy....

13. února 2026

Pražská burza se propadla nejníž od začátku roku. Nedařilo se bankám ani ČEZu

Ilustrační snímek

Pražská burza se propadla na nejnižší úroveň v letošním roce. Index PX v pátek oslabil o 2,59 procenta na 2641,63 bodu. Níže zavřel naposledy loni 18. prosince. Dolů ho při vysoké aktivitě tlačily...

13. února 2026  17:38,  aktualizováno  17:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Musk je tím, kdo Teslu brzdí. Automobilka nemá čím zaujmout, tvrdí odborníci

Tesla Model 3 Standard

Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility. Elonu Muskovi se povedlo vybudovat značku, kterou si mnozí řidiči zamilovali ať už kvůli propracovanému designu modelů, technologickému...

13. února 2026  16:02

Stavějme rychle jako Čína, vyzval německý kancléř. Česko na nový zákon čeká

Německý kancléř Friedrich Merz při projevu na summitu v Antverpách (11. února...

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu na summitu v belgických Antverpách vyzval k rozsáhlé deregulaci Evropské unie. Poukázal přitom na rychlost a efektivitu Číny a varoval, že Evropa bez...

13. února 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.