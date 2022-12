Česko chystá bič na nerovné mzdy mužů a žen. Nově mají být vidět

Zaměstnavatelé možná už brzy budou muset v inzerátech na pracovní pozice uvádět také výdělek. Zrušit by se měly i takzvané doložky o mlčenlivosti o výši mzdy či platu. Upravit to má novela zákoníku práce, která má vést k rovnému odměňování žen a mužů na roky 2023 až 2026. Ministerstvo práce by ji mělo předložit příští rok.