Letošní druhý ročník Gault&Millau přinesl více oceněných restaurací než před rokem, nové trofeje pro gastronomické osobnosti i představení hotelového guide Stay & Dine.
Historicky druhé vydání gastronomického průvodce Gault&Millau pro Česko zahrnuje celkem 421 hodnocených restaurací. Z nich se 232 podařilo dosáhnout na hodnocení alespoň 11 bodů z celkových 20, díky čemuž získaly prestižní symbol kuchařské čepice. Loni to bylo 165 restaurací.
Dvě čepice získalo celkem 89 restaurací mezi nimi byly restaurace U Matěje, La Terasa nebo Sasazu restaurant. Restaurací oceněných třemi čepicemi bylo celkem 17, ty získaly 15 až 16,5 z celkových 20 bodů a bylo to například Stůl Jana Punčocháře, Terasa U Zlaté Studně a další, které obhájily loňské čepice. Nově devět restaurací získalo tři čepice, a to 420 restaurant a Field Radka Kašpárka, Monastiq Restaurant, Salabka či restaurace Zlatá Praha.
Ani letos nedosáhla žádná česká restaurace na nejvyšší možné ohodnocení pěti čepicemi. Čtyři čepice však získaly hned tři podniky – loňskou čepici obhájilo Papilio ve Vysokém Újezdě u Berouna, jejímž šéfkuchařem je Jan Knedla, ten také získal letos dvě michelinské hvězdy. Dále to byly dvě pražské restaurace Levitate a La Degustation Bohême Bourgeoise.
„Inspektoři museli v uplynulém roce nejen znovu zhodnotit podniky z předešlého vydání, ale také řadu nových, které ještě nestihli navštívit, nebo se nově otevřely a přišly nám zajímavé,“ uvedl Miroslav Lekeš, šéfinspektor Gault&Millau pro Česko a šéf Gault&Millau pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Itálii.
A dodává, že celková čísla i počet nových restaurací v těch nejvyšších patrech jasně hovoří o tom, že česká gastronomie má hostům z tuzemska i zahraničí co nabídnout.
Autoři do bedekru také zařadili hned 146 podniků v kategorii POP. Ty nejsou hodnoceny inspektory, ale průvodce je zmiňuje jako zajímavá místa k návštěvě. Vítězem této trofeje pro rok 2026 se stala restaurace Kavárna Dok & Nordbeans.
Cukrářkou roku byla vyhlášena Sabina Keltnerová, bývalá účastnice soutěže MasterChef Česko, působí jako šéfcukrářka v pražské restauraci Štangl.
Someliérem roku se stal Vít Eliáš. Šéfkuchař tradiční kuchyně se stal Jiří Hrachový působící ve Výčepu na pražských Vinohradech.
Trofej Mladý talent roku získal šéfkuchař Jan Horák Ten v roce 2025 otevřel a svou novou restauraci Reason. Tento podnik se nachází v Praze na střeše budovy Masaryčka. Předtím působil jako šéfkuchař v restauraci Augustine na Malé Straně.
Šéfkuchařem zítřka se stal Knanh Ta. Aktuálně je spojen především s restaurací DIAN na Brumlovce a degustační restaurací Taro na Smíchově (nyní na Národní třídě).
Uvedená ocenění jsou prestižním uznáním práce gastronomických profesionálů. „Je to výraz důvěry, odborné pozornosti a respektu, což je v našem oboru cenné. Zároveň jde o silný moment pro celý tým, protože gastronomie je kolektivní disciplína,“ zhodnotil Jan Knedla z restaurace Papilio, Šéfkuchař roku 2025.
Ten také předal svému nástupci, který získal trofej Šéfkuchař roku 2026. Stal se Oldřich Sahajdák z La Degustation Bohême Bourgeoise. Ten získal také letos se svou restaurací jednu michelinskou hvězdu.
V modré knize oceněné hotelové restaurace
Kromě žlutého průvodce po nejlepších tuzemských restauracích představilo Gault&Millau nově i modrou publikaci zaměřenou na hotelové zážitky, Stay & Dine.
Společným jmenovatelem všech 176 míst zařazených do tohoto průvodce je ubytování v určité kvalitě a přítomnost restaurace, která úspěšně prošla hodnocením inspektorů a získala minimálně 10 bodů. Publikace má také upozornit na význam hotelových restaurací, které jsou v Česku často nedoceněné. Cenu Gourmet Hotel roku získal pražský hotel Fairmont Golden Prague.
„Dnešní ocenění potvrzují, že česká gastronomie patří ke špičce a zvyšuje atraktivitu země jako turistické destinace. Krásná příroda, bohatá kultura, autentické regiony a silná tradice vytvářejí jedinečný zážitek, který přitahuje návštěvníky z celého světa a má pozitivní dopad na cestovní ruch“ řekl František Reismüller, ředitel CzechTourism.
První vydání Gault&Millau pro Česko vyšlo v lednu 2025. Do průvodce se dostalo 411 podniků, tedy 270 hodnocených restaurací a 141 provozů v nehodnocené kategorii POP. Prvními držiteli ocenění Gault&Millau v Česku se stali Jan Knedla (Šéfkuchař roku), Otto Vašák (Šéfkuchař zítřka), Barbora Šimůnková (Mladý talent roku) a EGGO BreakFeast bistro (POP roku).
Gault&Millau se v prvním roce působení v Česku kromě vydání průvodce spojil s několika tuzemskými gastrofestivaly, kam přivezl evropská šéfkuchařská esa, například Martino Ruggieri z pařížského Maison Ruggieri nebo Stefan Doubek, držitel čtyř čepic z Vídně.