Hospodářská komora (HK) upozornila, že české zákony neřeší spropitné. Navrhuje proto úpravu, která by měla umožnit, aby dýška mohla být oficiální součástí odměny za práci. „Existence zákonných pravidel pro spropitné bude zároveň stimulovat zaměstnavatele k posilování úlohy řádné mzdy v odměně za práci,“ uvedla v tiskové zprávě komora.
Za další prioritu potřebnou pro modernizaci tuzemské gastronomie považuje odstranění byrokracie snížení kontrol. „Komora navrhuje slučování agend, přehlednější pravidla a větší důraz na metodickou podporu než na postihy. Návrhy navazují na naši dlouhodobou iniciativu Byrokratický detox a na snahu výrazně podnikatelům zjednodušit orientaci ve složitých právních předpisech,“ uvedl její prezident Zdeněk Zajíček.
Gastronomie potřebuje změnu image. Není to práce „poslední volby“
Restauracím by podle HK také pomohla úprava pravidel pro dohody o provedení práce a možnost pružněji nastavit hlavní pracovní poměry. Zejména mladí lidé totiž v zaměstnání požadují větší flexibilitu. Rovné podmínky a jednoduchost by přineslo i sjednocení sazby DPH na úrovni dvanáct procent pro veškeré nealkoholické nápoje. Současné rozdělení sazeb považuje komora za nepřehledné a vytváří podle ní zbytečné rozdíly mezi jednotlivými typy provozů i služeb.
Další podporovanou položkou je i digitální evidence tržeb. „Gastronomie nechce výjimky. Chce férové podmínky, jednoduchá pravidla a prostředí, kde poctiví lidé nebudou v nevýhodě. Naše návrhy vycházejí z reálných zkušeností provozovatelů napříč republikou,“ dodal Luboš Kastner, předseda odborné sekce pro rozvoj služeb v pohostinství a gastroprovozu.
Gastronomie sčítá škody z blackoutu. Jdou do desítek milionů korun, říká komora
Tržby restaurací a dalších gastronomických provozoven se v Česku loni nominálně snížily o 0,4 procenta oproti roku 2023. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, činil pokles šest procent. Hospodářská komora upozornila na problémy gastronomického sektoru i začátkem července, kdy Česko postihl masivní výpadek elektrické energie. Oboru tehdy podle odhadu podnikatelských organizací vznikly škody v řádech desítek milionů korun.
„Podnikatelé v gastronomii musí každý den čelit nejen zbytečně vysokým nákladům a stále rostoucí byrokracii, ale i tomu, že vláda zavírá oči před nekalou konkurencí,“ upozornil tehdy Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.