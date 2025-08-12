Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Autor: ,
  12:15
Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české gastronomie. Komora si od novinky také slibuje větší zájem o obor ze strany mladých lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hospodářská komora (HK) upozornila, že české zákony neřeší spropitné. Navrhuje proto úpravu, která by měla umožnit, aby dýška mohla být oficiální součástí odměny za práci. „Existence zákonných pravidel pro spropitné bude zároveň stimulovat zaměstnavatele k posilování úlohy řádné mzdy v odměně za práci,“ uvedla v tiskové zprávě komora.

Za další prioritu potřebnou pro modernizaci tuzemské gastronomie považuje odstranění byrokracie snížení kontrol. „Komora navrhuje slučování agend, přehlednější pravidla a větší důraz na metodickou podporu než na postihy. Návrhy navazují na naši dlouhodobou iniciativu Byrokratický detox a na snahu výrazně podnikatelům zjednodušit orientaci ve složitých právních předpisech,“ uvedl její prezident Zdeněk Zajíček.

Gastronomie potřebuje změnu image. Není to práce „poslední volby“

Restauracím by podle HK také pomohla úprava pravidel pro dohody o provedení práce a možnost pružněji nastavit hlavní pracovní poměry. Zejména mladí lidé totiž v zaměstnání požadují větší flexibilitu. Rovné podmínky a jednoduchost by přineslo i sjednocení sazby DPH na úrovni dvanáct procent pro veškeré nealkoholické nápoje. Současné rozdělení sazeb považuje komora za nepřehledné a vytváří podle ní zbytečné rozdíly mezi jednotlivými typy provozů i služeb.

Další podporovanou položkou je i digitální evidence tržeb. „Gastronomie nechce výjimky. Chce férové podmínky, jednoduchá pravidla a prostředí, kde poctiví lidé nebudou v nevýhodě. Naše návrhy vycházejí z reálných zkušeností provozovatelů napříč republikou,“ dodal Luboš Kastner, předseda odborné sekce pro rozvoj služeb v pohostinství a gastroprovozu.

Gastronomie sčítá škody z blackoutu. Jdou do desítek milionů korun, říká komora

Tržby restaurací a dalších gastronomických provozoven se v Česku loni nominálně snížily o 0,4 procenta oproti roku 2023. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, činil pokles šest procent. Hospodářská komora upozornila na problémy gastronomického sektoru i začátkem července, kdy Česko postihl masivní výpadek elektrické energie. Oboru tehdy podle odhadu podnikatelských organizací vznikly škody v řádech desítek milionů korun.

„Podnikatelé v gastronomii musí každý den čelit nejen zbytečně vysokým nákladům a stále rostoucí byrokracii, ale i tomu, že vláda zavírá oči před nekalou konkurencí,“ upozornil tehdy Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Jste pro, aby spropitné v restauracích upravoval zákon?

celkem hlasů: 621
Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

Devět z deseti vlaků ČD jelo včas. Nejvíc zpoždění způsobí křižování a čekání

Dochvilnost vlaků Českých drah dosáhla v první polovině letošního roku 89 procent. Nejčastěji za zpoždění může křižování vlaků na jednokolejných tratích, čekání na přípoj, nebo mimořádnosti na trase....

12. srpna 2025  11:31

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

Dopady klimatické změny vnímá až 65 procent Čechů, třetina z nich očekává v příští dekádě dokonce značné zhoršení. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních,...

12. srpna 2025  11:24

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Na Slovensku v červnu téměř ve všech z deseti sledovaných odvětví ekonomiky stouply po zohlednění inflace mzdy zaměstnanců, v polovině sektorů meziročně také přibylo pracovníků. O výsledcích...

12. srpna 2025

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Masáže přímo v kanceláři? Chytré firmy vědí, že to dává smysl

Advertorial

Masáže v kanceláři už dávno nejsou sci-fi. Firmy pochopily, že pohoda zaměstnanců je klíčem k produktivitě i loajalitě. Proč se jim investice do zdraví lidí vyplácí? A proč se masér stává stejně...

12. srpna 2025

Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

Premium

Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků vysokorychlostních tratí do české krajiny. Původní materiály totiž počítaly při zabezpečení tratí pro vlaky...

12. srpna 2025

Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu. A míří k neslavnému rekordu

Dovozy potravin a zemědělského zboží převyšovaly v pololetí vývozy o 27,9 miliardy korun. Meziročně se tak schodek agrárního zahraničního obchodu prohloubil o více než čtvrtinu, tedy o více než šest...

12. srpna 2025

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

11. srpna 2025

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.

11. srpna 2025  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...

11. srpna 2025  16:45

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

11. srpna 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.