V gastronomii chybí nebývalé počty lidí. Paradoxně někde platí hůř než loni

V gastronomii v Česku pracují statisíce lidí, ale pořád je jich málo. Situace se navíc se začátkem léta dál komplikuje, když s nástupem prázdnin přibývá poptávek po sezonní výpomoci.

„K dispozici jsou nyní také brigádnické pozice. Zejména číšník/servírka a kuchař, hodně poptávaná je i pozice zaměstnance provozu restaurace či pomocná síla do kuchyně, což koresponduje s růstem nabídky gastronomických služeb v turisticky exponovaných lokalitách,“ říká Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz. Podle průzkumu portálu Platy.cz jsou například pozice číšníků o dvanáct procent poptávanější než loni.

Poptávka po pracovnících v gastronomii letos nabídku velmi výrazně. „Je to způsobeno zejména nedostatkem kvalifikovaných pracovníků po pandemii a nárůstem počtu podniků, které se snaží obnovit plnou provozní kapacitu,“ uvádí Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika.

Tento trend má za následek také tlak na růst mezd a na zlepšení pracovních podmínek, aby se zaměstnavatelům vůbec podařilo přilákat a udržet potřebný personál. Průměrný výdělek v gastronomii se proto od loňského roku zvýšil.

Podle portálu Platy.cz se průměrná mzda v gastronomii zvedla proti loňsku o 1 014 korun. A na některých pozicích průměrné výdělky stoupaly i mnohem výrazněji.

„Šéfkuchař letos bere v průměru 49 377 korun, loni to bylo 45 820 korun. Ukazuje to, že restauratéři a hotely kvalitní šéfkuchaře potřebují, aby dokázali uspokojit stále náročnějšího zákazníka,“ říká Miroslav Dravecký z portálu Platy.cz. Polepšili si také barmani, kteří letos berou v průměru 36 104 korun měsíčně, zatímco loni to bylo 33 743 korun.

Průměrné měsíční výdělky v gastronomii v roce 2024 Praha 38 137 Kč Plzeňský kraj 34 389 Kč Karlovarský kraj 33 581 Kč Středočeský kraj 32 624 Kč Liberecký kraj 32 035 Kč Jihomoravský kraj 31 664 Kč Jihočeský kraj 29 839 Kč Královéhradecký kraj 29 477 Kč Olomoucký kraj 29 110 Kč Ústecký kraj 28 594 Kč Pardubický kraj 28 366 Kč Vysočina 28 203 Kč Zlínský kraj 28 033 Kč Moravskoslezský kraj 27 530 Kč Zdroj: Platy.cz

Nárůst mezd je vedle nedostatku kvalifikovaných pracovníků způsoben i dorovnáváním inflace. „Růst mezd byl částečně také reakcí na růst životních nákladů. Zaměstnavatelé museli přidávat, aby si udrželi své zaměstnance,“ vysvětluje Petr Douda Zároveň po pandemii prudce vzrostla poptávka po službách, na což podniky také musely reagovat.

Na řadě pozic ale situace tak pozitivní není. „Méně si vydělají kuchaři, číšníci nebo pomocná síla do kuchyně,“ popisuje Miroslav Dravecký. Číšník si letos vydělá v průměru 30 135 korun měsíčně. Paradoxně tedy došlo k poklesu průměrného výdělku u pozic, které jsou letos žádanější než loni.

To může být způsobeno i tím, že některé menší provozy či vesnické hospody nyní čelí většímu ekonomickému tlaku. „Jejich zaměstnanci mohou zažívat menší růst mezd nebo dokonce stagnaci. Tento rozdíl je způsoben hlavně rozdílnou schopností podniků přizpůsobit se novým ekonomickým podmínkám a změnám v preferencích zákazníků,“ dodává Petr Douda.

Pokles měsíčních odměn u těchto pozic ale může být způsoben také pokřivením celého segmentu. Stále ještě přetrvává velmi běžná praxe, kdy číšníci, ale i kuchaři dostávají oficiálně podle smlouvy nižší odměnu a zbytek peněz dostávají takzvaně na ruku. Jejich mzdy tedy mohly vyrůst, ale v oficiální statistice se projeví naopak pokles. Tato praxe navíc může být ještě umocněna změnami, které přinesly nové podmínky práce na dohodu.