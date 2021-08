Červencové gastro tržby byly rekordní, navzdory omezení v tanečních klubech

„Souhrnné tržby gastropodniků, které používají náš pokladní systém, byly v červenci o pěti procentních bodů vyšší než loni ve stejném období. Ještě výrazněji překonaly i předloňský vrchol sezony, kdy nebyl žádný covid. Nedá se ovšem říct, že by rekordní tržby způsobila pouze rekordní návštěvnost. Minimálně zčásti je nárůst obratu způsoben i zdražováním,“ odhaduje ředitel Dotykačky Petr Menclík.

U většiny segmentů platí, že v porovnání s loňským létem, kdy se gastro trh vzpamatovával z první vlny koronakrize, počty otevřených podniků ještě o něco klesly.

Jedinou výjimku v tomto ohledu představují kavárny a rychlá občerstvení, kde počty zařízení, i přes krizi, mírně rostou. Souhrnné tržby však byly v první polovině prázdnin navzdory nižšímu počtu fungujících podniků většinou meziročně srovnatelné nebo vyšší.

Ekonomicky nejhůř jsou na tom stále kluby a diskotéky. Ty jsou už dva roky hluboko v červených číslech. Své provozovny měly sice otevřené, ale za velmi omezených podmínek. Až 1. srpna se opatření zmírnila a v klubech a na diskotékách mohou lidé zase tančit, ovšem pouze s dokončeným očkováním, prodělaným covidem nebo den starým testem.

Momentální situaci komentuje jednatel pražského podniku Nebe Cocktail & Music Bar, který svůj podnik otevřel až na začátku července. „Evidujeme nyní návštěvnost 35 až 40 procent ve srovnání s minulými roky. Navíc v kombinaci s létem, kdy je obecně návštěvnost nižší, to opravdu není žádná sláva. Cizinci v Praze sice jsou, ale zatím to není nic závratného. Každopádně podzim ukáže, zdali je to všechno udržitelné,“ dodává Jiří Plamínek.

Podle Menclíka z Dotykačky již dříve některé z těchto podniků upravily své zaměření a začaly provozovat tradiční gastro služby, případně se proměnily v bary. Ani to ale k záchraně velké části z nich nestačí,“ komentuje Menclík.

Naopak oživení a vyšší tržby lze pozorovat v kategorii sportbarů. Jejich tržby překračují ty loňské o desítky procent už několik měsíců v řadě. Nahrává tomu také to, že sportovní události odložené z loňska se konaly právě v letošním roce.

„Je znát, že fanoušci byli hladoví po sportovních přenosech. Začalo to hokejovým mistrovstvím světa, následovalo Euro, a v červenci plynule navázaly Wimbledon a olympiáda,“ vyjmenovává ředitel Dotykačky.

Nejhůře je v Karlovarském kraji

Pokud jde o jednotlivé kraje, pouze Praha se počtem otevřených provozoven blíží předcovidovému létu 2019, zbytek republiky je na nižších číslech (v některých krajích klesly počty gastro podniků za uplynulé dva roky až o pětinu).

Z pohledu tržeb jsou lídry Jihomoravský, Středočeský a Liberecký kraj. Naopak nejhůř jsou na tom kraje Karlovarský a Zlínský. Speciální postavení má Praha. Číselně je zde vidět oproti předcovidovému létu 2019 mírný nárůst tržeb, ale ten zůstává pod úrovní růstu cenové hladiny. V reálu tak na zdejší podniky stále výrazně dopadá úbytek zahraničních turistů.