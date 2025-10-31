Restaurace v Česku čelí stále rostoucím nárokům hostů a omezeným možnostem zvyšovat ceny. Řešení podle odborníků leží částečně v moderních kuchyňských technologiích, které dokážou zefektivnit provoz, snížit nároky na personál a zajistit stabilní kvalitu jídel.
Z dat vyplývá, že pro téměř dvě třetiny hostů je kvalita jídla a nápojů nejdůležitějším faktorem při výběru restaurace. Zhruba 38 procent respondentů přiznává, že jejich nároky na gastronomické služby v posledních letech vzrostly. Lidé tak od restaurací očekávají čerstvé suroviny, promyšlené menu i profesionální obsluhu.
Zároveň ale 60 procent respondentů, kteří do restaurací chodí méně často než dřív, uvádí jako hlavní důvod právě vysoké ceny. Podle průzkumu tak vzniká zřetelný rozpor mezi očekáváním hostů a jejich finančními možnostmi.
„Vidíme zásadní paradox spotřebitelského chování. Zákazníci chtějí vyšší kvalitu, lepší suroviny a propracovanější zážitek, ale zároveň nejsou ochotni za to platit víc,“ říká Ján Bartík, generální ředitel společnosti Rational, jednoho z předních výrobců profesionálních kuchyňských spotřebičů.
Podle něj je to pro restaurace obrovská výzva, protože musí splnit rostoucí očekávání hostů, ale nemohou si dovolit výrazně zdražit, protože by o téže hosty přišly.
„Hosté už dnes znají kuchyně z celého světa a často očekávají, že je v restauraci dostanou přesně tak, jak je ochutnali jinde. Jenže není v silách žádného personálu zvládnout dokonale všechny tyto světové recepty,“ podotýká Bartík.
Průzkum dále ukazuje, že u poledního menu 36 procent hostů akceptuje čekací dobu 15 až 20 minut. Cena je akceptovatelná mezi 150 až 200 korunami, to zmínilo 48 procent respondentů.
Kritická personální situace
Napětí mezi očekáváními zákazníků a možnostmi provozů podtrhuje i průzkum mezi samotnými restauratéry. Ten ukazuje, že obor se potýká s kombinací několika zásadních problémů.
Až 87 procent provozovatelů označuje nedostatek kvalifikovaného personálu za svou největší výzvu. Ten považuje 41 procent provozovatelů za kritický problém a dalších 47 procent ho označuje za významný. Pouze zhruba dvě procenta restaurací uvádějí, že se s tímto problémem vůbec nepotýkají. Restaurace podle nich trpí nejenom nedostatkem zkušených kuchařů, ale také obsluhy nebo pomocného personálu.
Druhou největší starostí jsou vysoké provozní náklady. Ty zmiňuje 70 procent dotázaných. Provozní náklady podle průzkumu v prvním pololetí roku 2025 vzrostly v průměru o dva až pět procent. Ceny pokrmů však většina podniků zvýšila jen mírně, obvykle o jedno až tři procenta, nejčastěji o jedno až dvě procenta.
Rostou ceny energií, surovin i nájmy, zatímco možnost promítnout vyšší náklady do cen jídel je omezená. Tlak na restaurace dokládá i fakt, že 83 procent podniků považuje svůj provoz za výrazně náročnější než před třemi až pěti lety.
„Personální krize dopadla na gastronomii tvrdě. Když téměř devět z deseti provozovatelů označuje nedostatek lidí za svůj hlavní problém a polovina z nich situaci vnímá jako kritickou, není to jen dočasná komplikace. Je to strukturální změna, na kterou musí celý obor reagovat,“ vysvětluje Bartík. A když se k tomu podle něj přidají rostoucí náklady a omezenou možnost zdražovat, je jasné, že tradiční postupy už nestačí. „Restaurace potřebují nová řešení, která jim pomohou udržet kvalitu i při menším počtu zaměstnanců,“ dodává.
Technologie jako cesta k efektivitě
Podle průzkumu se část provozovatelů snaží reagovat investicemi do moderních technologií, které mají pomoci zvýšit efektivitu kuchyně. Šest z deseti podnikatelů očekává od nových zařízení energetickou úsporu, 59 procent rychlejší přípravu jídel a 55 procent automatizaci, jež by mohla snížit nároky na počet personálu.
Moderní kuchyňské technologie, jako jsou inteligentní konvektomaty nebo multifunkční varné systémy, dokážou výrazně zefektivnit práci kuchyně. Umožňují též přípravu pokrmů přes noc, minimalizují plýtvání surovinami a zajistí konzistentní kvalitu pokrmů bez ohledu na zkušenosti personálu.
„Moderní technologie dnes nejsou luxus, ale nutnost pro přežití v gastronomii. Konvektomaty zvládají složité kuchařské procesy, umožňují přípravu více jídel najednou a zaručují stále stejnou kvalitu. Díky nim je možné pokrmy připravit předem, uchovat je a během pár minut dokončit přesně ve chvíli, kdy jsou potřeba. To šetří čas, snižuje stres a zefektivňuje provoz kuchyně,“ popisuje Bártík.
Podle praktické ukázky je příprava menu pro sto hostů s deseti různými jídly o více než hodinu a půl kratší díky moderním technologiím, které společnost Rational vyvíjí. Výsledkem je nejen úspora času, personálu, ale také energií, a to až o 40 procent.
„Ekonomický přínos moderních kuchyňských zařízení je nesporný,“ uvedl Petr Náhlík, profesionální kuchař a obchodní ředitel společnosti Rational.
Podle odborníků tak gastronomie nyní stojí na prahu zásadní proměny. Pokud se restauracím podaří propojit rostoucí nároky hostů s moderními technologiemi a efektivnějším provozem, mohou i v náročných ekonomických podmínkách udržet vysoký standard, který od nich zákazníci očekávají.