Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Extrémní počasí srazilo tržby restaurací. Rozvozům se naopak daří, říkají data

Veronika Bělohlávková
  10:49

Hotelové restaurace v letošním roce zaznamenávají růst. (21. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Extrémně teplé léto srazilo tržby českých gastro podniků. Za první tři čtvrtletí roku sice meziročně vzrostly o dvě procenta, po zohlednění pětiprocentního růstu cen však obor reálně klesl zhruba o tři procenta. Podnikům naopak pomáhají rozvozy, lépe se daří také hotelovým restauracím a provozům a v regionům mimo Prahu. Vyplývá to z dat společností Dotykačka a Foodora.

„Podle meteorologických statistik šlo o druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Zpravidla komentujeme, že slunečné počasí je receptem na vyšší tržby, ovšem má to své limity. Z našich dat vyplývá, že jakmile teploty překročí 28 stupňů, zájem zákazníků o návštěvy podniků klesá. Pokud už hosté dorazí, častěji si objednávají nápoje, ne jídlo. Tržby tak ve výsledku klesají,“ uvedl Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém je nejpoužívanější v tuzemských gastro podnicích.

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

Od ledna do září vzrostly souhrnné tržby gastronomických podniků jen o dvě procenta. Po zohlednění růstu cen však jejich reálné tržby klesly přibližně o tři procenta. „Takový pokles jsem nečekal. Bohužel se potvrzuje, co slyším od provozovatelů z celé republiky. Objem spotřeby klesá,“ zhodnotil Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR s tím, že zákazníci vyhledávají kvalitu.

„To by měla být inspirace pro celý trh. Podnikatelé musí pracovat na efektivitě provozu a maximálně se soustředit na kvalitu služeb, protože celkový propad spotřeby je podle mě nezastavitelný,“ dodal Kastner.

Jídlo až před práh

Podle dat Dotykačky část tržeb podnikům přinášejí rozvozy, ty tvoří v průměru 19 procent celkových tržeb a jejich význam od začátku roku 2024 do konce letošního léta vzrostl o 24 procent. Průměrná objednávka s rozvozem je podle dat zhruba o 12 procent vyšší než objednávka přímo v podniku. „Zatímco restaurace mají hlavní sezonu v létě, rozvozy posilují především v zimě. Letos v lednu jejich význam proti výchozím hodnotám z roku 2024 vzrostl o 37 procent,“ uvedl Sirotek.

Data zároveň ukazují rychlejší růst mimo Prahu. Hlavní město sice zůstává místem s nejvyšší průměrnou hodnotou objednávky, která je přibližně o pětinu vyšší než ve Zlínském kraji. Nejrychleji ale útraty rostou v Jihomoravském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Mimo Prahu rychleji přibývá také zákazníků.

„Dynamika růstu se přesouvá z hlavního města do regionů a v nejsilnějších krajích vyřizují naši partneři v průměru až dvojnásobek objednávek ve srovnání s Prahou. Trh táhnou především nezávislé restaurace, které dnes rostou dvakrát rychleji než velké restaurační řetězce. Vidíme obrovský prostor pro další rozvoj lokálního podnikání napříč celou republikou,“ uvedl Adam Kolesa, generální ředitel společnosti Foodora Česko.

Podle něj se za poslední dva roky zvýšil také počet uživatelů předplatného, a to o více než třetinu. Předplatitelé objednávají dvakrát častěji než běžní zákazníci. V oblíbenosti jídel dál vede americká kuchyně, její podíl však třetím rokem klesá. Naopak roste zájem o kebab a asijskou kuchyni. Pizza a česká kuchyně si drží stabilní pozici.

Regiony porážejí Prahu

Proměňuje se i rozložení sil na gastronomickém trhu. Zatímco v předchozích letech patřily mezi úspěšnější koncepty hlavně kavárny a bistra, letos se do čela dostávají hotelové gastro provozy a hospody. Právě ty přitom během pandemie a v období po ní patřily k segmentům s výraznějšími problémy. V září jim meziročně vzrostly tržby o jedenáct procent.

Stabilizují se také podniky zaměřené na noční život, například kluby a diskotéky. Restaurace a kavárny se naopak pohybují přibližně kolem průměru trhu.

Lépe než velkým městům se letos daří menším obcím. V červenci vzrostly tržby podniků v nejmenších lokalitách meziročně přibližně o dvanáct procent. V horkém srpnu se rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi sídel zmenšily a výsledky se pohybovaly kolem nuly nebo v mírném poklesu. „Je vidět, že hosté z měst do regionů obrazně přivezli více radosti. Ale rozdávají ji jen těm kvalitním a dobře připraveným. To je pro mě jedna z mála pozitivních zpráv,“ uzavřel Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.

Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...

Letenky v Evropě prudce zdraží. Bude to historický rekord, varuje šéf Ryanair

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Evropu čeká v příštím roce nejvýraznější zdražení letenek v historii. Podle šéfa irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michaela O’Learyho by ceny mohly vzrůst až o 20 procent. Letecké...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

21. října 2026  9:55

Po roce ztrát opět na vzestupu. Podle Muska pomohlo SpaceX sloučení s Teslou

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Šéf americké společnosti SpaceX Elon Musk označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s výrobcem elektromobilů Tesla. Učinil tak krátce poté, co SpaceX oznámila, že se ve třetím čtvrtletí dostala do...

21. října 2026  6:36

Další žaloba na Trumpa. Dovozcům sýrů z Kanady vadí nejnovější cla

Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci...

Americký dovozce potravin Gellert Global Group zažaloval administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli nejnovějším clům na dovoz zboží z Kanady, jimiž podle firmy prezident překračuje své pravomoci....

21. října 2026  6:14

Berete nám kus historie, nebudeme ho pít. Patriot brojí proti přesunu Ostravaru do Prahy

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.

Plánovaný konec výroby piva v ostravském Ostravaru a přesun výroby do Prahy, který před necelými dvěma týdny oznámili majitelé pivovaru, naštval ostravského patriota Dušana Marečka. Vlastníkovi...

21. října 2026  5:05

Od výroby k obchodu. Jak může fotovoltaika a tepelné čerpadlo vytvořit nový příjem

ilustrační snímek

Elektřina se díky změně pravidel přestala pouze vyrábět a spotřebovávat, začala se i řídit. Každá baterie nebo i elektromobil může pomáhat stabilizovat síť i vytvářet svému majiteli úsporu nebo nový...

21. října 2026

Skončily povinné ikonické kroužky v nose plemenných býků. Rozhodnou chovatelé

Premium
ilustrační snímek

Volání části chovatelů po možnosti nedávat plemenným býkům nosní kroužky bylo vyslyšené. Chovatelské svazy na základě apelu svých členů prostudovaly legislativu a zjistily, že povinnost dávat kroužky...

21. října 2026

Volkswagen svolává přes 70 tisíc elektromobilů. Kvůli vadným bateriím hrozí požár

Volkswagen ID.3 Neo

Německá automobilka Volkswagen svolává po celém světě do servisů přes 70 tisíc elektromobilů kvůli vadným bateriím, které by v mimořádných případech mohly způsobit požár. Opatření se týká především...

20. října 2026  20:36

Drahé hovězí Američany trápí dál. Sucho brzdí chov, rychlé řešení není

Restaurace Papi Steak v Miami Beach podává Wagyu tomahawk steak za tisíc...

Hovězí maso se ve Spojených státech stalo symbolem blahobytu i stále citelnějším problémem pro rodinné rozpočty. Ceny steaků od roku 2017 vzrostly o 81 procent, mletého hovězího dokonce o 95 procent....

20. října 2026

Firma Radovana Vítka nepravomocně vyhrála soud v Lucembursku. Spor se táhl 11 let

Radovan Vítek

Lucemburský okresní soud odmítl žalobu, kterou podal americký hedgeový fond Kingstown proti společnosti CPI FIM miliardáře Radovana Vítka. Fond podle rozhodnutí nedokázal prokázat způsobenou újmu....

20. října 2026  19:21

Investice do AI roztáčejí inflaci v USA. Důsledky vyšších sazeb pocítí všichni

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Rozmach umělé inteligence začíná představovat problém také pro americkou centrální banku. Technologické společnosti investují obrovské částky do výstavby datových center, a tak přispívají k růstu cen...

20. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Letenky v Evropě prudce zdraží. Bude to historický rekord, varuje šéf Ryanair

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Evropu čeká v příštím roce nejvýraznější zdražení letenek v historii. Podle šéfa irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michaela O’Learyho by ceny mohly vzrůst až o 20 procent. Letecké...

20. října 2026  16:57

Výnosy z bateriových úložišť nejsou samozřejmost, zaznělo na konferenci

Konference Akumulace a Flexibilita 2026, kterou v Praze pořádala Asociace...

Evropská elektrizační soustava bude v příštích letech potřebovat výrazně více flexibility. Podle studie evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E se její potřeba související s...

20. října 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×