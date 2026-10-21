„Podle meteorologických statistik šlo o druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Zpravidla komentujeme, že slunečné počasí je receptem na vyšší tržby, ovšem má to své limity. Z našich dat vyplývá, že jakmile teploty překročí 28 stupňů, zájem zákazníků o návštěvy podniků klesá. Pokud už hosté dorazí, častěji si objednávají nápoje, ne jídlo. Tržby tak ve výsledku klesají,“ uvedl Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém je nejpoužívanější v tuzemských gastro podnicích.
|
Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou
Od ledna do září vzrostly souhrnné tržby gastronomických podniků jen o dvě procenta. Po zohlednění růstu cen však jejich reálné tržby klesly přibližně o tři procenta. „Takový pokles jsem nečekal. Bohužel se potvrzuje, co slyším od provozovatelů z celé republiky. Objem spotřeby klesá,“ zhodnotil Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR s tím, že zákazníci vyhledávají kvalitu.
„To by měla být inspirace pro celý trh. Podnikatelé musí pracovat na efektivitě provozu a maximálně se soustředit na kvalitu služeb, protože celkový propad spotřeby je podle mě nezastavitelný,“ dodal Kastner.
Jídlo až před práh
Podle dat Dotykačky část tržeb podnikům přinášejí rozvozy, ty tvoří v průměru 19 procent celkových tržeb a jejich význam od začátku roku 2024 do konce letošního léta vzrostl o 24 procent. Průměrná objednávka s rozvozem je podle dat zhruba o 12 procent vyšší než objednávka přímo v podniku. „Zatímco restaurace mají hlavní sezonu v létě, rozvozy posilují především v zimě. Letos v lednu jejich význam proti výchozím hodnotám z roku 2024 vzrostl o 37 procent,“ uvedl Sirotek.
Data zároveň ukazují rychlejší růst mimo Prahu. Hlavní město sice zůstává místem s nejvyšší průměrnou hodnotou objednávky, která je přibližně o pětinu vyšší než ve Zlínském kraji. Nejrychleji ale útraty rostou v Jihomoravském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Mimo Prahu rychleji přibývá také zákazníků.
„Dynamika růstu se přesouvá z hlavního města do regionů a v nejsilnějších krajích vyřizují naši partneři v průměru až dvojnásobek objednávek ve srovnání s Prahou. Trh táhnou především nezávislé restaurace, které dnes rostou dvakrát rychleji než velké restaurační řetězce. Vidíme obrovský prostor pro další rozvoj lokálního podnikání napříč celou republikou,“ uvedl Adam Kolesa, generální ředitel společnosti Foodora Česko.
Podle něj se za poslední dva roky zvýšil také počet uživatelů předplatného, a to o více než třetinu. Předplatitelé objednávají dvakrát častěji než běžní zákazníci. V oblíbenosti jídel dál vede americká kuchyně, její podíl však třetím rokem klesá. Naopak roste zájem o kebab a asijskou kuchyni. Pizza a česká kuchyně si drží stabilní pozici.
Regiony porážejí Prahu
Proměňuje se i rozložení sil na gastronomickém trhu. Zatímco v předchozích letech patřily mezi úspěšnější koncepty hlavně kavárny a bistra, letos se do čela dostávají hotelové gastro provozy a hospody. Právě ty přitom během pandemie a v období po ní patřily k segmentům s výraznějšími problémy. V září jim meziročně vzrostly tržby o jedenáct procent.
Stabilizují se také podniky zaměřené na noční život, například kluby a diskotéky. Restaurace a kavárny se naopak pohybují přibližně kolem průměru trhu.
Lépe než velkým městům se letos daří menším obcím. V červenci vzrostly tržby podniků v nejmenších lokalitách meziročně přibližně o dvanáct procent. V horkém srpnu se rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi sídel zmenšily a výsledky se pohybovaly kolem nuly nebo v mírném poklesu. „Je vidět, že hosté z měst do regionů obrazně přivezli více radosti. Ale rozdávají ji jen těm kvalitním a dobře připraveným. To je pro mě jedna z mála pozitivních zpráv,“ uzavřel Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR.