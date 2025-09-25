Chladné léto zamávalo tržbami hostinských. Podniky zely prázdnotou, říkají data

  10:58
Nejchladnější červenec za posledních deset let tvrdě dopadl na českou gastronomii. Podle dat společnosti Dotykačka tržby podniků meziročně spadly o celá čtyři procenta, přičemž hoteliéři či kiosky hlásí i dvouciferné propady. Zatímco spotřeba piva klesla téměř o desetinu, dařilo se naopak kavárnám, v nichž rostl zájem o čaj a kávu.
„Bohužel se znovu potvrzuje, že nejmocnějším manažerem v oboru gastronomie je počasí. Krásného počasí bylo o prázdninách minimum, a tak jsme v uplynulých měsících zaznamenali pokles prakticky ve všech ukazatelích,“ řekl datový analytik Dotykačky Vladimír Sirotek.

Podle něj byl letošní červenec pro podnikatele opravdu špatný. „Už loňská čísla byla minusová. A předloňská taktéž. Laťka tedy byla opravdu nízko, přesto došlo k dalšímu výraznému poklesu,“ upozorňuje. Poslední dobrý červenec podle něj česká gastronomie zažila v roce 2022.

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Sirotek připomíná, že do výsledků je třeba započítat i inflaci. „Aby se dalo mluvit o přijatelném výsledku, musely by tržby podniků přinejmenším vyrovnat inflaci. To se ani vzdáleně neděje. Za uplynulý rok gastro zdražilo o tři procenta, od léta 2022 ceny stouply o dvacet procent. Letošní výsledek je tedy skutečně katastrofální,“ dodává.

Z dat rovněž vyplývá, že letos v létě lidé výrazně méně cestovali po Česku. „O prázdninách zpravidla vidíme markantní nárůsty tržeb zejména v menších obcích. Místo toho v červenci došlo k největším propadům a dokonce i v Praze. Srpen už byl o něco normálnější, ale ztráty z první poloviny prázdnin nedokázal vykompenzovat,“ říká Sirotek. Dodává, že reálné tržby se tak podle dat Dotykačky blíží loňským hodnotám.

Navíc červenec poznamenal i tříhodinový výpadek elektřiny, který zasáhl v pátek 4. července pět krajů v ČR. „Denní tržby se tehdy propadly o sedm procent, což odpovídá zhruba 70 až 80 milionům korun,“ uvedl Sirotek. „Hosté nepřišli na obědy a následně rušili i večerní plány,“ doplnil Luboš Kastner, gastronom a člen Hospodářské komory.

Propad sezonních provozovatelů

Největší propady hlásili hoteliéři, jejichž tržby meziročně spadly o jedenáct procent. Nedařilo se ani kioskům a bistrům závislým na turistickém ruchu a počasí. „Kiosky jsou často vyloženě sezonní a víc než jiné koncepty závislé na dobrém počasí. V momentu, kdy nepřijedou očekávaní turisté, tržby padají strmě dolů,“ vysvětlil Kastner.

To vše se odrazilo i na struktuře spotřeby. Prodeje piva klesly téměř o deset procent, zatímco čaj a káva zaznamenaly výrazný růst. Dařilo se tak především kavárnám, které byly jediným gastro segmentem schopným udržet solidní výkonnost. Naopak bary skončily v propadu o sedm procent.

Kastner navíc připomněl, že podniky letos nenajímaly ani brigádníky, přestože zájem o práci byl větší než loni.

Podle Dotykačky zdražovaly podniky nejvíce v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Libereckém kraji zhruba o pět procent. V gastronomii se obecně nejčastěji prodává dvanáctistupňové pivo, jehož spotřeba ale i letos klesla.

