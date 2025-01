V hospodách klesají tržby, ukazují data. Češi obědvají radši v jídelnách

„Gastro za sebou nemá dobrý rok. Souhrnné tržby byly nižší než v roce 2023, a to je přitom potřeba do celkového obratu ještě promítnout inflaci, která se většinu roku pohybovala kolem sedmi procent, výrazněji se snížila až v posledních měsících,“ popsal Vladimír Sirotek, ředitel tržních a datových analýz Dotykačky. Podle něj by loňské tržby musely dosahovat alespoň 106 procent, abychom mohli mluvit o srovnatelném výsledku jako v roce 2023.

Na začátku loňského roku se zdražovalo kvůli změně DPH, která se zvýšila na 21 procent. Kromě toho loňské tržby ovlinilo také nepříznivé počasí. „Na horách loni nebyl sníh a hosté rušili své zamluvené pobyty. Chyběli turisté a restaurace zely prázdnotou,“ uvedl Luboš Kastner, gastronom a člen představenstva Hospodářské komory.

Ovšem ani letní sezona gastro podnikům příliš nevyšla. Provozovatelé restaurací, hospod a dalších zařízení se během prázdnin nepřiblížili tržbám z loňského léta a po započtení inflace skončili dokonce v červených číslech.

„Pozitivnější a přívětivější byl srpen, červenec byl propršený a to výrazně ovlivňuje návštěvnost,“ uvedl Sirotek s tím, že jak se zdá, že počasí je nejlepším marketingovým ředitelem.

Což se ukázalo během září, kdy Česko zasáhly povodně. Podle Dotykačky se tržby meziročně propadly o 12 procent a ani relativně vydařený závěr roku neměl šanci takový pokles vykompenzovat.

„Povodně v praxi potvrdily to, že největším hybatelem gastro tržeb je počasí. Stačí se podívat na tržby a úhrny srážek za září 2023 a 2024. Zatímco předloni bylo krásné babí léto s minimem srážek, loni pršelo nejvíc za posledních 60 let. Meziroční rozdíly v tržbách byly propastné – a to i v regionech, které voda nezdevastovala,“ přibližuje Vladimír Sirotek.

Rostou kavárny, propadly diskotéky

Kávarny se opět staly vítězi loňského roku, alespoň co se tržeb týče, růst zaznamenaly o 4,2 procenta. A tak jako se na výsluní gastra hřejí kavárny, protipólem jsou diskotéky, ty se naopak meziročně propadly o osmnáct procent.

V konceptu restaurací se dlouhodobě daří také prémiovým restauracím, které nabízí nadslužby, což hosté vyhledávají. I přesto, že celý rok byl jako na houpačce, prosinec byl díky sněhové nadílce nadprůměrný. Nejlépe se pak dařilo horským restauracím, ty zaznamenaly růst o téměř osm procent.

Podle dat Dotykačky se začalo dařit konceptu jídelen a kantýn. Meziroční nárůst v tomto mikrosegmentu je 3,6 procenta.

„Jsou to buď různé podnikové i nepodnikové jídelny a kantýny a současně i vybrané hospody. Pokud nechtěly živořit, nezbylo jim nic jiného, než upravit provozní dobu a zaměřit se na levná obyčejná jídla. Naše data ukazují, že se jim to vyplácí. Navzdory tomu, že večerní posezení u piva už tolik nelákají, obědový čas může těmto podnikům jejich večerní poklesy tržeb kompenzovat,“ komentuje Sirotek.

Výhled na příští rok

Podle gastronoma Kastnera by mohly tržby v prvním kvartálu letošního roku meziročně růst o dvě a pět procent i navzdory tomu, že leden vůbec nezačal vůbec dobře.

„Leden je tak špatný a poptávka je tak slabá, že podniky musí přistupovat k speciálním nabídkám, jako jsou nápoje zdarma nebo happy hours,“ uvedl Luboš Kastner s tím, že dlouhodobě to nedává smysl.