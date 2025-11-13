Poškozených rozvodů plynu přibývá. Pozor na rizikové rekonstrukce, varuje distributor

Autor:
  18:00
GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích a sanacích domů zásady bezpečné práce. Každoročně dochází během jejich provádění k desítkám případů poškození plynovodů, plynovodních přípojek a domovních rozvodů plynu, uvádí společnost v tiskové zprávě.
Fotogalerie2

Poškozená plynová přípojka společnosti GasNet (13. listopadu 2025) | foto: GasNet

K poškození plynového potrubí dochází nejčastěji při činnostech, jako je odvlhčování zdiva, výměna tepelné izolace, instalace technických zařízení a úprava konstrukce objektu. Společnost GasNet, která zajišťuje v Česku dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků zaznamenala letos už přes třicet takových případů. Narušení potrubí s únikem plynu přitom může vést k vážnému ohrožení zdraví i majetku lidí v okolí, upozorňuje provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice.

Jeden z nedávných incidentů se odehrál v Rýmařově, kde vlastník rodinného domu při vysoušení sklepního zdiva neúmyslně navrtal plynovodní přípojku. Kvůli závažnému úniku musela být na místo přivolána plynárenská pohotovost GasNetu, hasiči i policie, přičemž z okolních domů bylo z preventivních důvodů evakuováno devatenáct obyvatel.

Spotřeba plynu u domácností roste. Přechází na něj také stále více firem

„Podobných událostí zaznamenáváme v průběhu roku poměrně velké množství. Každý takový případ znamená nejen ohrožení lidí v bezprostředním okolí a přerušení dodávek plynu, ale také značné finanční dopady pro viníka,“ uvádí Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet. Jak dodává, veškeré náklady na odstranění havárie jdou na účet dotyčného, v závažných případech to může vést k pokutě nebo dokonce ke stíhání viníka pro obecné ohrožení.

Distributor vyznačí trasu plynovodu zdarma

Společnost GasNet, která spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje, zdůrazňuje, že poškozením plynárenských zařízení lze snadno předejít dodržováním několika základních opatření. Před zahájením jakýchkoliv výkopových či sanačních prací je nezbytné ověřit přesnou polohu plynovodu nebo plynovodní přípojky.

„Stavebník od nás nejprve obdrží vyjádření a následně si může domluvit bezplatné vytyčení trasy plynovodu nebo plynovodní přípojky. To spočívá v tom, že náš technik přímo na místě vyznačí trasu plynovodu reflexní barvou. Tím se jasně vymezí prostor, v němž je nutné postupovat s maximální opatrností,“ vysvětluje Koutný.

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

GasNet provozuje pro stavebníky a veřejnost webový portál Distribuce plynu online, kde je možné o vyjádření k poloze a průběhu plynárenského zařízení jednoduše požádat. Následně lze v portálu požádat také o vytyčení.

Odpovědnost nese vlastník

Domovní rozvody plynu a plynové spotřebiče nejsou součástí distribuční soustavy a za jejich bezpečný provoz odpovídá přímo vlastník nemovitosti. Jak upozorňuje Tomáš Pernis, tiskový mluvčí společnosti GasNet, z tohoto důvodu je nezbytné znát jejich přesné umístění a dbát zvýšené opatrnosti při jakýchkoliv zásazích v jejich blízkosti.

Plynové potrubí v centru Prahy navrtali dělníci, oprava potrvá do noci

Plynaři důrazně apelují na dodržování základních opatření. Při provádění sanačních prací, například při podřezávání zdiva, je proto nutné určit přesnou polohu potrubí ručně kopanou sondou nebo průzkumem nemovitosti. Rozvody by měly být viditelně označeny výstražnou barvou z vnější i vnitřní strany budovy. A nakonec, jakékoli bourací práce v blízkosti do jednoho metru od plynového potrubí je vhodné provádět ručně a za přítomnosti více osob, které mohou v případě potřeby okamžitě uzavřít hlavní uzávěr plynu.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Poškozených rozvodů plynu přibývá. Pozor na rizikové rekonstrukce, varuje distributor

Poškozená plynová přípojka společnosti GasNet (13. listopadu 2025)

GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích a sanacích domů zásady bezpečné práce. Každoročně...

13. listopadu 2025

Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

Noční vlak European Sleeper, který spojuje Brusel, Amsterdam a Berlín. (23....

Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a...

13. listopadu 2025  16:15

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína...

Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých...

13. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  15:55

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  14:28

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

13. listopadu 2025  11:10

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

Advertorial
Sazka se měni na Allwyn. Černá perla i další oblíbené losy si zachovají svá...

Nikdy není pozdě na změnu. Ani těsně před 70. narozeninami. Důkazem je Sazka, nejznámější česká loterijní společnost, která právě otevírá novou kapitolu. Ke konci ledna 2026 změní své tradiční...

13. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hlavně nic neměnit. Češi si neřeknou o peníze ani povýšení, ukázala studie

Jednotlivá oddělení mají své sekce.

V následujícím roce si o přidání má v plánu říct čtvrtina zaměstnanců v Česku. V celosvětovém srovnání je to téměř nejméně. Čeští zaměstnanci nemají ani ambice říct si o kariérní postup či změnit...

13. listopadu 2025

Na železnici se vrátí skupinová sleva. Dráhy chtějí zastavit úprk lidí do aut

Premium
Souprava pendolino na IV. železničním koridoru

Přesouvání cestujících z hromadné dopravy k osobním autům donutilo České dráhy k návratu významnější skupinové slevy. Zatím na zkoušku. Jaké budou její podmínky a co konkrétně si od tohoto kroku...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.