K poškození plynového potrubí dochází nejčastěji při činnostech, jako je odvlhčování zdiva, výměna tepelné izolace, instalace technických zařízení a úprava konstrukce objektu. Společnost GasNet, která zajišťuje v Česku dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků zaznamenala letos už přes třicet takových případů. Narušení potrubí s únikem plynu přitom může vést k vážnému ohrožení zdraví i majetku lidí v okolí, upozorňuje provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice.
Jeden z nedávných incidentů se odehrál v Rýmařově, kde vlastník rodinného domu při vysoušení sklepního zdiva neúmyslně navrtal plynovodní přípojku. Kvůli závažnému úniku musela být na místo přivolána plynárenská pohotovost GasNetu, hasiči i policie, přičemž z okolních domů bylo z preventivních důvodů evakuováno devatenáct obyvatel.
|
Spotřeba plynu u domácností roste. Přechází na něj také stále více firem
„Podobných událostí zaznamenáváme v průběhu roku poměrně velké množství. Každý takový případ znamená nejen ohrožení lidí v bezprostředním okolí a přerušení dodávek plynu, ale také značné finanční dopady pro viníka,“ uvádí Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet. Jak dodává, veškeré náklady na odstranění havárie jdou na účet dotyčného, v závažných případech to může vést k pokutě nebo dokonce ke stíhání viníka pro obecné ohrožení.
Distributor vyznačí trasu plynovodu zdarma
Společnost GasNet, která spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje, zdůrazňuje, že poškozením plynárenských zařízení lze snadno předejít dodržováním několika základních opatření. Před zahájením jakýchkoliv výkopových či sanačních prací je nezbytné ověřit přesnou polohu plynovodu nebo plynovodní přípojky.
„Stavebník od nás nejprve obdrží vyjádření a následně si může domluvit bezplatné vytyčení trasy plynovodu nebo plynovodní přípojky. To spočívá v tom, že náš technik přímo na místě vyznačí trasu plynovodu reflexní barvou. Tím se jasně vymezí prostor, v němž je nutné postupovat s maximální opatrností,“ vysvětluje Koutný.
|
V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy
GasNet provozuje pro stavebníky a veřejnost webový portál Distribuce plynu online, kde je možné o vyjádření k poloze a průběhu plynárenského zařízení jednoduše požádat. Následně lze v portálu požádat také o vytyčení.
Odpovědnost nese vlastník
Domovní rozvody plynu a plynové spotřebiče nejsou součástí distribuční soustavy a za jejich bezpečný provoz odpovídá přímo vlastník nemovitosti. Jak upozorňuje Tomáš Pernis, tiskový mluvčí společnosti GasNet, z tohoto důvodu je nezbytné znát jejich přesné umístění a dbát zvýšené opatrnosti při jakýchkoliv zásazích v jejich blízkosti.
|
Plynové potrubí v centru Prahy navrtali dělníci, oprava potrvá do noci
Plynaři důrazně apelují na dodržování základních opatření. Při provádění sanačních prací, například při podřezávání zdiva, je proto nutné určit přesnou polohu potrubí ručně kopanou sondou nebo průzkumem nemovitosti. Rozvody by měly být viditelně označeny výstražnou barvou z vnější i vnitřní strany budovy. A nakonec, jakékoli bourací práce v blízkosti do jednoho metru od plynového potrubí je vhodné provádět ručně a za přítomnosti více osob, které mohou v případě potřeby okamžitě uzavřít hlavní uzávěr plynu.