Největší český distributor plynu, společnost GasNet, evidovala v průběhu poslední topné sezony 159 případů neoprávněného odběru plynu. Před nástupem chladnějšího počasí a plným startem nové topné sezony zdůrazňuje, že pokusy o krádež plynu mohou mít závažné důsledky.
Zásadní podmínkou pro bezpečný a spolehlivý provoz plynových zařízení je jejich dobrý technický stav a zejména odborně provedená instalace, údržba i případné opravy. Jakýkoliv neodborný zásah do měřicího zařízení, plynovodní přípojky nebo odběrného plynového zařízení může způsobit velmi nebezpečnou situaci, upozorňuje firma.
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„Zásahem do plynového zařízení bez potřebných znalostí a oprávnění můžete ohrozit nejen sebe, ale také další obyvatele domu, sousední byty nebo nemovitosti v okolí. Připomínáme, že tyto snahy o obcházení měřidla nestojí za riziko, které takové jednání představuje,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet.
Kutil-zloděj ohrožuje své okolí
Podle odborníků mohou mít neoprávněné odběry plynu různé podoby. Plynaři zaznamenali případy, kdy se domácí kutilové pokusili obejít plynoměr za pomoci zahradní hadice nebo dokonce hadice od vysavače. Jako „těsnění“ pak posloužily instalatérské pásky či izolepa. Při práci neváhali někteří z nich použít na úpravu potrubí, ve kterém proudil zemní plyn, elektrickou vrtačku nebo úhlovou brusku. Vždy šlo o velmi nebezpečné pokusy a někdy museli kromě plynařů a policie zasahovat na místě i hasiči.
Takové neprofesionální manipulace vytvářejí podmínky pro únik plynu, varuje GasNet. Následky a škody přitom mohou být nesrovnatelně závažnější a vyšší než částka, kterou se člověk pokusil neoprávněným odběrem za plyn nezaplatit.
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„Každý odběr plynu načerno má samozřejmě ještě právní dohru. Kromě úhrady škody je to i trestní postih kvůli odcizení plynu a veřejnému ohrožení,“ uvádí Tomáš Pernis, tiskový mluvčí GasNet. Jak dodává, během loňské topné sezony od října 2025 do března 2026 evidovala společnost 159 případů neoprávněného odběru plynu. Ve stejném období předchozí topné sezóny jich bylo 141.
„Naším cílem není pouze odhalovat ekonomické škody. Stejně důležité je předcházet situacím, které mohou ohrozit zdraví lidí a jejich majetek. Statistiky ukazují, že je stále potřeba veřejnosti připomínat rizika spojená s neodbornými zásahy do plynových zařízení,“ doplňuje Koutný.
Plyn patří do rukou odborníků
GasNet doporučuje svěřovat veškeré práce na plynových rozvodech a spotřebičích pouze odborně způsobilým osobám. Majitelé nemovitostí by měli dbát také na odpovídající technický stav domovních rozvodů a plynových spotřebičů.
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„Pokud lidé ucítí charakteristický zápach plynu, neměli by používat otevřený oheň ani elektrické vypínače. Měli by otevřít okna, upozornit ostatní a opustit budovu. Po opuštění budovy je nutné z bezpečného místa zavolat plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, která funguje nepřetržitě,“ radí GasNet.
O skupině GasNet
Je provozovatelem největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 85 procentní podíl na distribuci zemního plynu a spravuje téměř 70 tisíc kilometrů plynovodů. Kromě Prahy pokrývá distribuční území společnosti celé Česko. V jižních Čechách zajišťuje GasNet distribuci plynu prostřednictvím své dceřiné společnosti Gas Distribution.
Vlastníky skupiny GasNet jsou společnosti ČEZ, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners (zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz).