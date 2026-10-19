Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet

Autor:
  11:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: GasNet

Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, dodala od ledna do září letošního roku zákazníkům na svém distribučním území 42,9 terawatthodin (TWh) energie. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst ve výši 1,6 procent. Kromě vyšší spotřeby plynu roste také zájem o nová připojení k distribuční soustavě, potvrzuje společnost ve svém tiskovém prohlášení.

Spotřeba plynu v Česku se za posledních 9 měsíců zvýšila. Nejvíc plynu spotřebovaly průmysl a teplárny, které odebraly přes 26,1 TWh. GasNet zároveň sleduje pokračující zájem o připojování nových odběrných míst. „Jen v letošním jsme připojili k síti přes 7 500 domácností a jak se potvrzuje, plyn zůstává důležitým zdrojem tepla i pro novostavby,“ uvádí společnost.

Generální ředitel GasNet Andrzej Martynek zdůrazňuje, že plyn dlouhodobě potvrzuje svoji pozici spolehlivého zdroje umožňujícího rychlou dekarbonizaci tepláren, průmyslových podniků a dalších energeticky náročných provozů. „Spotřeba plynu v tomto segmentu roste už třetí rok po sobě. Naše infrastruktura spolehlivě reaguje na dlouhodobě se zvyšující poptávku a na další nárůst jsme kapacitně připraveni,“ dodává.

Plynu je dost, ale bude drahý. A s ním se sveze i cena elektřiny

Mezi velké odběratele, kteří vsadili při snižování emisí na zemní plyn, patří nejen teplárny, ale i chemické závody, strojírenské provozy, cukrovary nebo výrobci elektrické energie. Tato odběrná místa spotřebovala od začátku roku celkem 26,1 TWh. To je oproti loňsku o 0,2 TWh víc.

Pozadu nezůstávají ani domácnosti a střední odběratelé. V tomto segmentu je v celých číslech nárůst ještě výraznější. „Od ledna do září spotřebovali 16,8 TWh, o 0,5 TWh více než v minulém roce. Podobně jako v předchozích obdobích ovlivnilo vyšší spotřebu především chladnější počasí během topné sezony,“ říká mluvčí společnosti Tomáš Pernis.

Zájem o plyn v Česku trvá

V distribuční síti GasNet roste i podíl obnovitelných plynů. V případě biometanu bylo do sítě vtlačeno 109 082 MWh, což představuje meziroční nárůst o 1,4 procenta. Od začátku května začal GasNet i pravidelnou distribuci vodíku ve městě Hranice v Karlovarském kraji, kde aktuálně dodává 10 procent příměs vodíku v zemním plynu.

Investice GasNet

V minulém roce investovala společnost do modernizace plynárenské soustavy necelých 6 miliard korun, letos realizuje investice ve srovnatelném objemu. Celkový účet pro rok 2026 je pak 580 klíčových stavebních akcí, kdy se postaví nebo zmodernizuje zhruba 250 km plynovodů a 40 regulačních stanic po celém Česku.

Zdroj: GasNet

Vedle vývoje spotřeby GasNet sleduje také počet nových připojení k distribuční soustavě. Letos se k distribuci GasNetu připojilo 8 967 odběrných míst, dalších 8 719 nových žádostí o připojení již bylo přijato.

„Největší podíl na připojených odběrných místech mají domácnosti. Od ledna jsme jich připojili k naší síti 7 504. Vidíme mezi nimi i řadu novostaveb, což svědčí o tom, že při výběru zdroje tepla zůstává plyn i nadále pro řadu nových projektů první volbou,“ dodává Martynek.

V kategorii velkých a středních odběrů zahrnující průmyslové podniky nebo teplárny se nově připojilo k plynu 41 zákazníků. V případě menších odběrů, jako jsou například restaurace, kavárny a malé provozovny, to představovalo 1 422 nových odběrných míst.

Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno

Ředitel Martynek potvrzuje, že plynárenská distribuční soustava v Česku je svým rozsahem, dostupností a kapacitními možnostmi spolehlivým zdrojem energie pro průmysl i výrobu tepla a elektřiny. „To samé platí i pro lokální vytápění, kde se využívají plynové kotle. Přesně cílenými investicemi naši síť soustavně připravujeme na další nárůst objemu distribuovaného plynu, abychom i nadále zajišťovali bezpečné a spolehlivé dodávky energie,“ ujišťuje.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)

V minulém roce investoval GasNet do modernizace plynárenské soustavy necelých 6 miliard korun, letos realizuje investice ve srovnatelném objemu. Celkový účet pro rok 2026 je pak 580 klíčových stavebních akcí, kdy se postaví nebo zmodernizuje zhruba 250 km plynovodů a 40 regulačních stanic po celém Česku.

Plynaři již zahájili topnou sezonu

Na většině místech České republiky se už začalo topit a provoz zahájily teplárny i malé kotelny. Od 1. října vstoupili do topné sezóny také plynaři. Hlavní část inspekcí plynárenských zařízení provádějí distribuční společnosti už v jarních a letních měsících, aby byla celá infrastruktura na zimu dobře připravena.

Zahradní hadice místo plynoměru. Počínání zlodějů-kutilů může stát i životy

Poslední velkou kontrolou před mrazy projdou plynovody ještě na konci listopadu, kdy distributoři zahájí takzvanou nárazovou odorizaci. Během ní budou po celý týden přidávat k plynu výrazně větší množství zapáchavé látky a ověří tak celkový stav těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek. O podrobnostech nárazové odorizace budou plynárenské distribuční společnosti informovat v průběhu listopadu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.

Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíců zaměstnanců. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl...

19. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:43

Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet

ilustrační snímek

Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, dodala od ledna do září letošního roku zákazníkům na svém distribučním území 42,9 terawatthodin (TWh) energie. Ve srovnání se stejným obdobím...

19. října 2026  11:34

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

19. října 2026

Čínská ekonomika zrychlila růst na 4,5 procenta, překonala veškerá očekávání

ilustrační snímek

Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla na 4,5 procenta. Tempo růstu tak zrychlilo ze 4,3 procenta v předchozím čtvrtletí a překonalo očekávání analytiků. Ekonomiku podpořil silný...

19. října 2026  7:44,  aktualizováno  9:54

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

19. října 2026  8:26

Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno

Bioplynová stanice v maďarské Szarvasi patří k největším zařízením svého druhu...

Bioplynová stanice v maďarském Szarvasi byla od počátku navržena pro zpracování regionálního odpadu. Po převzetí skupinou MOL a díky následnému technickému vylepšení začala vyrábět také zelený...

19. října 2026

Delší záruka rozhodne o nákupu. Nový štítek GARAN změní výběr zboží

Premium
lednice prodejna štítek GARAN

Výrobci, kteří nabízejí bezplatnou záruku na celý výrobek delší než dva roky, budou své produkty označovat jednotným štítkem GARAN. Zákazníci díky němu snáze poznají, na které zboží se delší záruka...

19. října 2026

Dětská hračka vyjde v USA na 30 dolarů. Čínský výrobce ale na ní vydělá drobné

Panenky společnosti Zuru v hračkářství JouéClub v Nice (28. listopadu 2020)

Hračka, za kterou zákazník v americkém obchodě zaplatí 30 dolarů (asi 650 korun), přinese čínskému výrobci jen úplné minimum. Továrna za její výrobu získá zhruba šest dolarů (130 korun), ze kterých...

18. října 2026

Česko patří mezi silné koncertní trhy. Udržet krok znamená dál modernizovat

Koncert Billie Eilish v O2 areně (1. června 2025, Praha).

Iron Maiden, Bruce Springsteen, AC/DC nebo Billie Eilish, Pitbull či další hvězdy. Jen během několika týdnů loňského léta se v Česku vystřídala jména, která běžně plní největší evropské stadiony. Na...

18. října 2026

Tuňák za 200 dolarů. Japonské restaurace lákají na neobvyklou show

Restaurace lákají hosty na nevšední zážitek. Přímo před nimi naporcují celého...

Japonské restaurace lákají na nevšední zážitek - porcování celého tuňáka přímo před očima hostů. Večeře, na které mohou ochutnat i vzácné části ryby, stojí stovky dolarů. Podnikům ale velký výdělek...

18. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Amerika má zpoždění. Proč se tam rychlovlaky na rozdíl od Asie neprosadily

Vlakový spoj od společnosti Brightline na Floridě (22. září 2023)

Z Las Vegas do jižní Kalifornie za pouhé dvě hodiny. Takový je plán americké společnosti Brightline, která připravuje výstavbu přibližně 350 kilometrů dlouhé vysokorychlostní tratě. Vlaky by na ní...

18. října 2026

Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.

Padel zažívá nejen ve Velké Británii nebývalý rozmach. Do výstavby nových hřišť investoři ve Spojeném království vložili stovky milionů dolarů a další sportovní centra rychle přibývají. S rostoucí...

18. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×