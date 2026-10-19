Spotřeba plynu v Česku se za posledních 9 měsíců zvýšila. Nejvíc plynu spotřebovaly průmysl a teplárny, které odebraly přes 26,1 TWh. GasNet zároveň sleduje pokračující zájem o připojování nových odběrných míst. „Jen v letošním jsme připojili k síti přes 7 500 domácností a jak se potvrzuje, plyn zůstává důležitým zdrojem tepla i pro novostavby,“ uvádí společnost.
Generální ředitel GasNet Andrzej Martynek zdůrazňuje, že plyn dlouhodobě potvrzuje svoji pozici spolehlivého zdroje umožňujícího rychlou dekarbonizaci tepláren, průmyslových podniků a dalších energeticky náročných provozů. „Spotřeba plynu v tomto segmentu roste už třetí rok po sobě. Naše infrastruktura spolehlivě reaguje na dlouhodobě se zvyšující poptávku a na další nárůst jsme kapacitně připraveni,“ dodává.
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Mezi velké odběratele, kteří vsadili při snižování emisí na zemní plyn, patří nejen teplárny, ale i chemické závody, strojírenské provozy, cukrovary nebo výrobci elektrické energie. Tato odběrná místa spotřebovala od začátku roku celkem 26,1 TWh. To je oproti loňsku o 0,2 TWh víc.
Pozadu nezůstávají ani domácnosti a střední odběratelé. V tomto segmentu je v celých číslech nárůst ještě výraznější. „Od ledna do září spotřebovali 16,8 TWh, o 0,5 TWh více než v minulém roce. Podobně jako v předchozích obdobích ovlivnilo vyšší spotřebu především chladnější počasí během topné sezony,“ říká mluvčí společnosti Tomáš Pernis.
Zájem o plyn v Česku trvá
V distribuční síti GasNet roste i podíl obnovitelných plynů. V případě biometanu bylo do sítě vtlačeno 109 082 MWh, což představuje meziroční nárůst o 1,4 procenta. Od začátku května začal GasNet i pravidelnou distribuci vodíku ve městě Hranice v Karlovarském kraji, kde aktuálně dodává 10 procent příměs vodíku v zemním plynu.
Investice GasNet
V minulém roce investovala společnost do modernizace plynárenské soustavy necelých 6 miliard korun, letos realizuje investice ve srovnatelném objemu. Celkový účet pro rok 2026 je pak 580 klíčových stavebních akcí, kdy se postaví nebo zmodernizuje zhruba 250 km plynovodů a 40 regulačních stanic po celém Česku.
Zdroj: GasNet
Vedle vývoje spotřeby GasNet sleduje také počet nových připojení k distribuční soustavě. Letos se k distribuci GasNetu připojilo 8 967 odběrných míst, dalších 8 719 nových žádostí o připojení již bylo přijato.
„Největší podíl na připojených odběrných místech mají domácnosti. Od ledna jsme jich připojili k naší síti 7 504. Vidíme mezi nimi i řadu novostaveb, což svědčí o tom, že při výběru zdroje tepla zůstává plyn i nadále pro řadu nových projektů první volbou,“ dodává Martynek.
V kategorii velkých a středních odběrů zahrnující průmyslové podniky nebo teplárny se nově připojilo k plynu 41 zákazníků. V případě menších odběrů, jako jsou například restaurace, kavárny a malé provozovny, to představovalo 1 422 nových odběrných míst.
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Ředitel Martynek potvrzuje, že plynárenská distribuční soustava v Česku je svým rozsahem, dostupností a kapacitními možnostmi spolehlivým zdrojem energie pro průmysl i výrobu tepla a elektřiny. „To samé platí i pro lokální vytápění, kde se využívají plynové kotle. Přesně cílenými investicemi naši síť soustavně připravujeme na další nárůst objemu distribuovaného plynu, abychom i nadále zajišťovali bezpečné a spolehlivé dodávky energie,“ ujišťuje.
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Naplněnost zásobníků
V minulém roce investoval GasNet do modernizace plynárenské soustavy necelých 6 miliard korun, letos realizuje investice ve srovnatelném objemu. Celkový účet pro rok 2026 je pak 580 klíčových stavebních akcí, kdy se postaví nebo zmodernizuje zhruba 250 km plynovodů a 40 regulačních stanic po celém Česku.
Plynaři již zahájili topnou sezonu
Na většině místech České republiky se už začalo topit a provoz zahájily teplárny i malé kotelny. Od 1. října vstoupili do topné sezóny také plynaři. Hlavní část inspekcí plynárenských zařízení provádějí distribuční společnosti už v jarních a letních měsících, aby byla celá infrastruktura na zimu dobře připravena.
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Poslední velkou kontrolou před mrazy projdou plynovody ještě na konci listopadu, kdy distributoři zahájí takzvanou nárazovou odorizaci. Během ní budou po celý týden přidávat k plynu výrazně větší množství zapáchavé látky a ověří tak celkový stav těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek. O podrobnostech nárazové odorizace budou plynárenské distribuční společnosti informovat v průběhu listopadu.