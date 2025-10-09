V prvním pololetí letošního roku vystoupala spotřeba zemního plynu v Česku na hodnotu 4 miliard metrů krychlových, což po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál představovalo meziroční nárůst o 4,3 procenta. Nejnovější statistika potvrzuje, že tento trend pokračuje.
GasNet zaznamenal za první tři čtvrtletí letošního roku meziroční nárůst spotřeby plynu o 8,7 procent. Od ledna do září 2025 distribuovala firma celkem 42,2 terawatthodin (TWh) energie. Za stejné období v loňském roce to bylo 38,8 TWh.
|
V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností
Data za prvních devět měsíců také potvrzují rostoucí trend přechodu velkých a středních zdrojů z uhlí na plyn. Počet nových odběrných míst v tomto segmentu meziročně vzrostl o více než 38 procent.
„V meziročním srovnání spotřebovali naši odběratelé o 3,4 terawatthodin více. K vyšší spotřebě přispělo především chladnější počasí v první polovině roku – zejména v únoru, březnu a květnu,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Společnost GasNet
je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v Česku. Zajišťuje dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků.
V ČR má zhruba 80 procentní podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje.
Kromě domácností zaznamenal GasNet také růst spotřeby plynu v segmentu velkých a středních odběratelů, kam patří zejména teplárny, chemické závody a průmyslové podniky. Jejich zájem o plyn od začátku roku vzrostl. Za devět měsíců se v tomto segmentu připojilo k distribuční síti GasNet celkem 61 nových zákazníků. Ve stejném období loni to bylo 44 odběratelů. Jde o meziroční nárůst o 38,6 procent.
Distribuční síť GasNet sehrává důležitou roli v transformaci českého teplárenství a průmyslu. Stále více firem a provozů postupně realizuje své dekarbonizační projekty, což se odráží v rostoucím počtu nových připojení k infrastruktuře firmy v tomto segmentu. „Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i nadále. Ve většině oblastí s vyšší hustotou osídlení a průmyslovou aktivitou máme dostatečnou kapacitu a jsme připraveni pokrýt rostoucí poptávku,“ uvádí Martynek.
Plynárenská topná sezona začala
Na většině místech České republiky se už začalo topit. Svůj provoz zahájily teplárny a kotelny, od 1. října vstoupili do topné sezony také plynaři.
|
Průvodce přípravou na topnou sezonu. Připravte kotel, komín a radiátory
Hlavní část inspekcí plynárenských zařízení provádějí distribuční společnosti v průběhu jarních a letních měsíců, aby byla celá infrastruktura na zimu připravena. Poslední velkou kontrolou před mrazy pak projdou plynovody ještě v listopadu, kdy distributoři zahájí takzvanou nárazovou odorizaci. Během ní budou po celý týden přidávat k plynu výrazně větší množství zapáchavé látky a ověří tak celkový stav těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek. O podrobnostech nárazové odorizace budou plynárenské distribuční společnosti informovat v průběhu listopadu.
|
Naplněnost zásobníků