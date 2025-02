Silné mrazy v Česku zvýšily spotřebu energií, distribuce funguje bez obtíží

GasNet, největší český distributor plynu, posílil v průběhu poslední dní, kdy česko zasáhly tuhé mrazy, pohotovost. Firma také preventivně kontroluje správnou funkčnost celé své rozsáhlé plynárenské soustavy,

Na vytápění plynem v mrazivém počasí spoléhají v síti GasNet 2,3 miliony odběratelů. Kromě Prahy a Jižních pokrývá firma 80 procent území České republiky a stará se o 65 tisíc kilometrů plynovodů.

Během pondělka, kdy bývá v rámci týdne nejvyšší spotřeba, distribuoval GasNet na celém svém území 33 303 407 metrů kubických plynu. Proti průměrné denní distribuci v topné sezoně, která se pohybuje kolem 21 milionů m3, to byl nárůst o 58 procent, uvádí skupina ve své tiskové zprávě.

Nárůst spotřeby je zřetelný i u dalších energií. „Současné mrazivé dny v tomto týdnu zvyšují spotřebu elektřiny o více než pět procent ve srovnání s předchozím týdnem. Více se mrazivé dny projevují také u spotřeby tepla. V případě ČEZ Teplárenské máme zvýšené odběry tepla až o 20 procent proti běžné zimní spotřebě,“ sdělil pro ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Pozornost směrem k regionům

Distributoři věnují zvláštní pozornost oblastem, které loni v září postihly povodně. I zde probíhají dodávky plynu standardně, potvrzuje GasNet.

„Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek v zimním období je pro nás absolutní prioritou. Spoléhají na nás domácnosti, firmy i průmyslová výroba. Význam těchto dodávek roste zejména teď, kdy výrazně klesá teplota a plyn představuje klíčový zdroj pro vytápění domácností, škol, nemocnic, domovů seniorů a firem,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.

Plynaři posílili v posledních týdnech také pohotovostní a poruchovou službu. Preventivně kontrolují regulační a předávací stanice.

„Mrazy zvládáme dobře, i když to v některých lokalitách není jednoduché,“ dodává Martynek. Podle něj je nejtěžší situace vždy v horských a podhorských oblastech. Dobrá zpráva je, že se k ochlazení, které zasáhlo Česko v minulých dnech nepřidalo silné sněžení, které by situaci a přístup k plynárenským zařízením zkomplikovalo.

Velkou pozornost věnují plynaři zejména regionům, které byly zasaženy loni v září povodněmi. Stabilita dodávek plynu pro vytápění je v těchto oblastech pro odběratele zásadní. „Na Jesenicku a v dalších zaplavených obcích už ukončil GasNet stav nouze a dodávky plynu zde nyní probíhají standardně,“ potvrzuje mluvčí firmy Aleš Gregorovič. Jak dodává, v regionu byly do služby nasazeny posily, které denně kontrolují stav sítě. Přímo v Jeseníku také GasNet zapojil i záložní LNG zásobník, který je připraven okamžitě dodat plyn do místní sítě, pokud by to situace vyžadovala.

Teploty na některých místech v Česku klesly v noci na čtvrtek opět pod minus 20 stupňů Celsia. Nejsilnější mráz zaznamenala stanice Jizerka-Horní Jizera na Jablonecku, kde naměřili minus 27,6 stupně. V průměru ale byla noc na čtvrtek teplejší než ta předchozí, která byla podle meteorologů nejstudenější v této zimě, když průměr nejnižších teplot činil minus 12,7 stupně Celsia.

Nejnižší teplotu přitom meteorologové naměřili na Jizerce-Horní Jizeře, a to minus 30,1 stupně Celsia. V následujících dnech se podle předpovědi začne v Česku oteplovat.