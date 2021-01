Online lékárna prodává odběrové sady. Kurýr počká, až si člověk vykloktá

Co se týče testování covidu-19, Česko za ostatními evropskými zeměmi zaostává. Jedním z možných řešení je zapojení uživatele, tedy situace, kdy si člověk udělá a vyhodnotí test sám. To je však zatím nelegální. Avšak na trhu jsou již dostupné kloktací testy, které potřebnou certifikací disponují. Kurýr zkrátka počká, až si člověk „vykloktá“ a následně odveze test do laboratoře.