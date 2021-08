Jistotu měl dodat teprve garanční fond, do něhož cestovní kanceláře povinně spoří od roku 2018. A letos poprvé ospravedlnil svoji existenci. Stát do naspořených milionů korun sáhnul kvůli krachu cestovní kanceláře Pragotour Plus.

Obvykle totiž mají cestovní kanceláře povinnost odvést do garančního fondu desetinu předpokládaných tržeb.