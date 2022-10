Krize je šance. Nahrává alternativním investicím, říkají galeristé Kodlovi

Od 60. let 20. století máme k dispozici ekonomická data o trhu s uměním ve státech západní Evropy a v USA. „Lze z toho vysledovat vývoj trhu s uměním a jeho cykly, ale data je třeba číst v kontextu země. Zahraniční trh se rozvíjí už 250 let, český chytil druhý dech po roce 1989,“ vysvětluje Matyáš Kodl. Se svým otcem Martinem se shoduje, že za posledních třicet let u nás zájem o umění stále roste, ať už měřeno množstvím nabízených a prodaných děl, obratem, či počtem návštěvníků aukcí a předaukčních výstav.

Čím je umění starší, tím je cena stabilnější, ale také vyšší. Mladé umění má větší potenciál zhodnocení, ale také poklesu. Matyáš Kodl galerista