Finanční představitelé zemí G20 se s výjimkou Číny shodli na řešení obchodních nerovnováh způsobených přílišnou závislostí některých ekonomik na vývozu. Americký ministr financí Scott Bessent označil shodu 19 zemí za "neuvěřitelnou," uvedla v noci na dnešek agentura AP.
G20 bez Číny podpořila opatření proti obchodním nerovnováhám
Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
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Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují
Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...
Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let
V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...
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Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...
G20 bez Číny podpořila opatření proti obchodním nerovnováhám
Finanční představitelé zemí G20 se s výjimkou Číny dohodli na postupu k řešení obchodních nerovnováh plynoucích z nadměrné závislosti některých ekonomik na vývozu.
Místo rodinného domu kaple. V Praze je na prodej unikátní nemovitost
Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...
Žijeme si líp, než kolik jsme ochotni zaplatit na daních, varuje ekonom
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USA sahají po pětině venezuelské ropy. Caracas se těší na obří příjmy ze zbytku
Venezuelský parlament v úterý schválil dohodu, podle které Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv jihoamerické země. O přijetí dohody, kterou americký prezident Donald...
Za dva roky bude z Hormuzského průlivu už jen bezcenný pás vody, tvrdí Bessent
Hormuzský průliv může během dvou let výrazně ztratit svůj význam pro přepravu ropy. Tvrdí to americký ministr financí Scott Bessent. Státy Perského zálivu urychlují budování alternativních ropovodů....
IKEA snižuje ceny stovek produktů. Levnější mají být i oblíbené kuličky
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Vadí jim hluk, bojí se i dopravy. Španělé se bouří proti novému okruhu F1 v Madridu
Madridská vláda doufá, že zbrusu nová závodní trať Madring postavená na severovýchodě španělské metropole, přiláká návštěvníky z celého světa a podpoří místní ekonomiku. Výstavba 5,4 kilometrů dlouhé...
Vedení Volkswagenu navrhne uzavření čtyř továren v Německu, uvedl web
Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. S odvolání na interní dokument to napsal web WirtschaftsWoche. Výroba v továrnách v...
Odveta Made in Canada. Američanům může kvůli clům zdražit i toaletní papír
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V Praze přistálo zlaté letadlo. Jeho vývoj trval tři roky
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Sledovací nástroje na kolech? Američané chtějí natrvalo zakázat prodej čínských aut
Čínská auta už dobývají celou planetu s výjimkou poloviny jediného kontinentu – Severní Ameriky. Zde se z pouhého vývozního artiklu stalo žhavé politické téma, neboť tyto vozy podle odpůrců...
ČEPS podal trestní oznámení kvůli pochybnostem kolem nákupu NET4GAS
Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů NET4GAS. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k...