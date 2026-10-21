Až donedávna byl český zákazník především pasivním příjemcem elektřiny. Od letošního 1. srpna se energetika změnila z jednosměrné dodávky na otevřený digitální systém.
Začala platit novela vyhlášky o měření elektřiny, která umožňuje snadnější a přesnější rozúčtování spotřeby elektřiny i oficiální zapojení domácích baterií a flexibility do sdílení a obchodu s energií. Nejde však o automatický garantovaný finanční příspěvek od státu, ale o legislativní a technický základ, který majitelům bateriových úložišť, fotovoltaik (FVE), tepelných čerpadel nebo elektromobilů otevírá nové možnosti výdělku a úspor.
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Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie
„Na první pohled se změnilo jen několik paragrafů a datových formátů. Ve skutečnosti ale odstartovala éra, kdy se elektřina přestává pouze vyrábět a spotřebovávat – začala se řídit. Každá baterie, elektromobil, tepelné čerpadlo nebo kogenerační jednotka se může stát aktivním prvkem celé energetické soustavy a automaticky reagovat na ceny, pomáhat stabilizovat síť i vytvářet svému majiteli úsporu nebo nový příjem,“ říká Lubomír Káňa, spoluzakladatel společnosti Electree.
Chytrá krabička šetří domácnosti peníze
Zákazník však nemusí sledovat vývoj cen elektřiny ani řešit složitost energetického trhu či jednotlivých technologií. Jak potvrzuje Káňa, o řízení se stará software, který vyhodnocuje aktuální data a hledá nejvhodnější způsob využití. „Vybrané zařízení se připojí, nastaví bezpečné provozní hranice a chytré řízení se postará o zbytek,“ popisuje. Právě na tomto principu již funguje řešení Electree PULSE sestávající z „chytré krabičky“ a řídicího systému připojeného ke střídači nebo k fotovoltaice. Tento pomyslný mozek domácnosti šetří peníze tím, že reaguje na tržní ceny elektřiny.
Zákazník nemusí být ani odborníkem na agregaci a flexibilitu, aby měl z podpůrných služeb pro elektroenergetickou přenosovou soustavu užitek. „U tarifu Electree FLEXI promítáme přínos z chytrého řízení jeho baterie rovnou do nižší, předem fixované ceny za odebranou elektřinu. Zákazník nám umožní řídit baterii v dohodnutých mezích a o technické zajištění i využití flexibility se postaráme my,“ vysvětluje Káňa. Jak dodává, výsledkem je levnější elektřina bez nutnosti sledovat trh nebo řešit složité mechanismy odměňování.
Energetici potvrzují, že zákazníci jsou vůči spotu stále velice obezřetní. „V Česku je přes 200 tisíc domácností s fotovoltaikou, ale na dynamických cenách jich je jen kolem deseti tisíc. Tam, kde jsou dnes třeba v Norsku, kde má cenu navázanou na spot zhruba osm domácností z deseti, máme teprve namířeno,“ sdělil pro MF DNES Jan Hicl, spolumajitel a produktový ředitel společnosti Delta Green.
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Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje
Tato firma již loni v březnu ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS úspěšně certifikovala první agregační blok o výkonu 1 megawatt složený výhradně z domácích baterií. Šlo o průlom, na kterém se podílela také společnost Nano Energies. Stovky českých domácností s fotovoltaikou a bateriemi poprvé reálně vydělaly na poskytování služeb výkonové rovnováhy a stabilizaci české elektrizační soustavy.
Delta Green dnes nabízí domácnostem elektřinu za spotovou cenu a chytré řízení Proteus, které řídí energetiku celé domácnosti, a to tak, že plánuje spotřebu do levnějších hodin, rozhoduje, kdy nabít baterii, kdy prodat přetoky a kdy je raději neprodávat, protože cena je záporná. Řídí se podle cen na další dva dny a předpovědi počasí. Majitel se o nic starat nemusí. Třetí možností je zapojení domácí baterie do vyrovnávání sítě. „Když soustava potřebuje rychle přidat nebo ubrat, pošleme baterii povel a majitel za každou takovou aktivaci dostane odměnu. Ta se mění s trhem a sezonou. U domácností to je až 500 Kč měsíčně, v závislosti na velikosti baterie a počtu aktivací,“ uvádí Hicl.
Řízení přetoků na dálku
Agregace flexibility fungovala na českém trhu již dříve. Novela však otevřela od letošního srpna trh tzv. nezávislým agregátorům. Jedním z těch, kdo tuto službu poskytoval již dříve, byl i ČEZ. Jako přímý dodavatel elektřiny pro dané odběrné či výrobní místo měl totiž pod kontrolou dodávku i odběr svého zákazníka, nesl za něj odpovědnost za odchylku a také mohl přímo řídit velká průmyslová zařízení, kogenerační jednotky či velké baterie. Produkt ČEZ FlexiEnergie spočívající v chytrém řízení přetoků funguje od loňska.
„Ve chvílích, kdy je cena na trzích záporná, algoritmy ČEZ Prodej sníží výrobu fotovoltaiky na dálku,“ popisuje Ondřej Svoboda, mluvčí společnosti. Jak dodává, službu má v současnosti zasmluvněnou přes 2 800 zákazníků. Od letošního roku mohou podobným způsobem zákazníci společnosti vydělat také na volné kapacitě své baterie. „Ta umožňuje našim algoritmům ve vhodných chvílích spustit nabíjení ze sítě. Služba je určena jak pro baterie instalované s fotovoltaikou, tak i pro ty samostatně stojící,“ upřesňuje mluvčí.
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ČEZ Prodej nabízí novou službu, optimalizaci přetoků rozšiřuje i na baterie
Domácnost za zapojení do flexibility od ČEZ Prodej každý měsíc dostává finanční odměnu nezávisle na tom, kolik pokynů během daného měsíce na zařízení vyšle. Podle mluvčího může zákazník při kombinaci obou možností flexibility získat za rok až 7 800 Kč. Přitom domácnostem nehrozí, že by neměly dost elektřiny pro vlastní využití. Výroba elektrárny se snižuje jen v případě, že klient energii nepotřebuje. V bateriích zase obvykle zůstává zhruba 30 procent kapacity, která jsou domácnosti k dispozici.
Také E.ON nabízí tyto služby pro české domácnosti zhruba rok a půl. Dnes je do E.ON Rovnováha využívající domácí baterie k vyrovnávání výroby a spotřeby elektřiny v síti zapojeno už pět tisíc českých domácností. „Společně nabízejí flexibilní výkon okolo 25 MW, přibližně o 30 procent více, než je výkon vodní elektrárny Vranov,“ uvádí Roman Šperňák, mluvčí společnosti. Za zapojení do služby získávají zákazníci pravidelnou odměnu. „Celkem jim E.ON vyplatil více než deset milionů korun,“ uvádí mluvčí.
„Flexibilita už není technologií budoucnosti. Domácí baterie společně vytvářejí výkon srovnatelný s menším energetickým zdrojem, přitom zákazníci získávají pravidelnou odměnu a celý proces probíhá automaticky na pozadí, bez omezení jejich komfortu,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí Inovací společnosti E.ON Energie.
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Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut
Zákazníci Centropolu s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm mají už od července minulého roku možnost získávat odměnu za poskytování flexibility prostřednictvím produktu Chytrý výkup s flexibilitou. „Náš klient za přetoky do sítě získá výkupní cenu 1 050 Kč za megawatthodinu, pokud od nás na stejné adrese elektřinu i odebírá a zároveň nám umožní ve smluvně limitovaných intervalech optimalizovat přetoky do sítě. Optimalizace se děje vzdáleně pomocí routeru,“ uvádí Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu.
Za poskytnutou flexibilitu získávají klienti odměnu za každou aktivaci (nabíjení/odběr), a to 10 Kč/kWh. Technicky přitom nejde o nic složitého. Domácnost má k dispozici malé komunikační zařízení, které zapojí do zásuvky a připojí k domácí wifi. Zařízení se samo propojí se střídačem a následně již vše běží automaticky – řízení přetoků, aktivaci flexibility i odměnu za flexibilitu lze sledovat online v portálu společnosti. Klientům, kteří chtějí pouze dodávat přebytky z vlastní solární výrobny, Centropol nabízí jednoduchý produkt s pevnou cenou výkupu, přičemž jim neúčtuje žádné poplatky.
Zájem o tyto produkty je velký, potvrzuje Matoušek. „Chytrý výkup s flexibilitou je dnes naším nejrychleji rostoucím produktem u zákazníků s FVE a dosahuje podíl přibližně 16 procent. Do budoucna chceme flexibilitu rozšířit i na nabíjení elektromobilů a přidávat další užitečné funkce,“ uvádí.
Bez paušálu a bez starostí
Velká část majitelů fotovoltaik však netuší, že odběr a výrobu nemusí mít u stejného dodavatele. Smlouvu na odběr elektřiny včetně fixace si mohou nechat, kde ji mají, a přetoky prodávat jinde. Mnohé domácnosti s fotovoltaikou prodávají přetoky za fixní výkupní cenu. Ta se u velkých dodavatelů pohybuje mezi 0,30 a 0,90 Kč/kWh, upozorňuje Delta Green. Společnost nově spouští SMART výkup. Přetoky vykoupí za spotovou cenu a chytře je řídí.
Kdo dnes posílá přetoky do sítě bez řízení, prodává je většinou v poledne, kdy svítí slunce a elektřiny je nadbytek. Podle operátora trhu OTE měla loni elektřina v Česku 561 hodin téměř nulovou, nebo dokonce zápornou cenu. Kdo v tu chvíli posílal přetoky do sítě, nedostal za ně skoro nic, nebo dokonce doplácel.
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Flexibilita v praxi se vyplácí. Zákazník poskytuje firmě baterii, za což dostává odměnu
„Kdo dnes dostává za přetok korunu, má pocit, že má dobrý výkup. Naše data ukazují, že s chytrým řízením se na spotu dá získat dvaapůlkrát víc. Domácnost, která ročně pošle do sítě 4 MWh, tak proti fixu 0,90 Kč/kWh získá přes 4 000 korun ročně navíc. Nejvýhodnější výkup z fotovoltaiky dnes není fix, ale spot s řízením. Stačí převést výkup přetoků, odběr elektřiny může zůstat tam, kde je, a hlídat pak člověk nemusí nic,“ říká spolumajitel a produktový ředitel Delta Green Hicl. Jak dodává, statisíce českých střech vyrábějí elektřinu, ale většina ji posílá do sítě ve chvíli, kdy ji nikdo nepotřebuje. Přitom lze vydělat víc a zároveň síti ulevit.
Výkupní cena má dvě složky. Zákazník dostane 90 procent spotové ceny, 10 procent si ponechává Delta Green. Od toho se odečte cena za služby obchodu 0,25 Kč/kWh. Obojí se strhává rovnou z vykoupených kilowatthodin na faktuře za výkup, bez měsíčního paušálu. Když elektrárna do sítě nic nepošle, nestojí zákazníka služba nic. Chytré řízení na platformě Proteus není placený doplněk, je zdarma, uvádí společnost.
„Chtěli jsme výkup, u kterého člověk nemusí nic počítat ani hlídat. Žádný měsíční paušál, žádné faktury navíc, všechno se strhne z výkupu. Chytré řízení dáváme do ceny, protože prodávat dnes přetoky bez něj je jako nechávat peníze ležet na střeše,“ popisuje Hicl. „A nekončíme u baterií,“ dodává. Společnost teď spouští řízení elektromobilů a další na řadě jsou tepelná čerpadla a klimatizace.
Co je potřeba k tomu, abyste mohli vydělávat?
Chytré měření (průběhový elektroměr / elektroměr s EAN): Aby bylo možné flexibilitu a přetoky vykazovat, je nutné mít odpovídající měřicí zařízení od distributora.
Smlouva s agregátorem nebo dodavatelem: Musíte vstoupit do smluvního vztahu se společností, která služby flexibility nabízí a vaše zařízení do systému zapojí.
Kompatibilní/chytře řízené technologie: Vaše střídače, baterie nebo čerpadla musí podporovat vzdálené/automatické řízení podle pokynů agregátora nebo podle dynamických cen.