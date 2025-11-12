Spořitelna má první pobočku, která nikdy nezavírá. Poradí v ní umělá inteligence

  10:01
Česká spořitelna otevírá první pobočku, která bude otevřena nonstop. Klientům v ní poradí umělá inteligence. Podle průzkumu Spořitelny technologie vítá osm z deseti Čechů, zcela bez bankovních poboček by se ale neobešli.
První nonstop pobočka České spořitelny, kde s obsluhou klientů pomůže také AI...

První nonstop pobočka České spořitelny, kde s obsluhou klientů pomůže také AI avatar. Praha, Národní třída. (12. listopadu 2025) | foto: Česká spořitelna iDNES.cz

Návštěvníci si mohou zahrát i hry s finanční tematikou. (12. listopadu 2025)
V zóně zdraví se po nasazení VR brýlí přenesete do japonské zahrady, kde si pod...
Součástí pobočky je i zóna určená pro setkávání. (12. listopadu 2025)
Na pobočce jsou také živí bankéři, pokud ale žádný není k dispozici AI avatar...
Pobočka je v Praze na Národní třídě a Spořitelna ji přezdívá Future Lab, tedy taková laboratoř budoucnosti. „Ve Future Labu budeme experimentovat, zkoušet zcela nové způsoby obsluhy klientů. Naši experti nebudou sedět za přepážkou, ale budou se volně pohybovat mezi návštěvníky pobočky a společně s nimi testovat technologické novinky. Pokud se některá z nich osvědčí, zavedeme je do praxe,“ doplňuje Petr Ropický, šéf distribuce v České spořitelně.

Pobočka je první ze tří set dvaceti stávajících poboček Spořitelny, kde společně s bankéři bude klientům radit AI avatar. „Bude tu 24 hodin sedm dní v týdnu. Bude otevřený i na Vánoce, neustále. Umožní také připojení na zaměstnance v call centru,“ shrnula Daniela Pešková z představenstva České spořitelny, která v ní má na starosti retailové bankovnictví.

OBRAZEM: Českou spořitelnu čeká stěhování. Na Smíchově vzniká nový kampus

Pokud klient bude potřebovat vyřešit složitější problém, například hypotéku, bude přepojen na živého hypotečního experta. „Chceme dotáhnout hypotéku na počkání, aby lidé nemuseli chodit na katastry a podobně,“ dodal Ropický.

Součástí týmu nové pobočky budou vedle bankovních poradců také takzvaní Future Lab experti, kteří se specializují na využití umělé inteligence a pro svou práci propojují digitální a AI systémy banky.

Bez pobočky se Češi neobejdou

Pozitivní vztah k novým technologiím má 8 z 10 Čechů. Příznivě vnímají i technologické novinky v bankovnictví – nejvíce je láká právě nepřetržitá dostupnost služeb a úspora času. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví, který byl realizován pro Českou spořitelnu a portál Evropa v datech skrze platformu Ipsos.

Naopak největší bariérou zůstávají obavy ze ztráty osobního kontaktu s bankéřem. I proto si téměř 90 procent Čechů nepřeje zánik kamenných poboček. Považují je za důvěryhodnější místo pro řešení složitějších požadavků. Většina by však zároveň uvítala modernizaci poboček, a to nejčastěji ve formě možnosti objednat se na konkrétní čas, samoobslužných terminálů nebo třeba AI asistentů.

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Češi patří k technologicky nejzdatnějším národům v EU. Podle dat Eurostatu má 35 procent obyvatel nadprůměrné digitální dovednosti, což Česko řadí na osmé místo v unijním srovnání.

„Ze strany Čechů jde spíše o aktivní zájem a ochotu inovace zkoušet, a to i v podnikatelském sektoru. České firmy patří v regionu střední a východní Evropy mezi lídry v zavádění inovací, včetně AI,“ vysvětluje analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová, což potvrzují i aktuální výsledky Indexu prosperity a finančního zdraví.

AI se vyvíjí, do pěti let za nás vyřídí letenky, říká expert. Pomoci může i gorilám

Pozitivní vztah Čechů k technologickým novinkám konkrétně v bankovnictví potvrzuje Petr Ropický, šéf distribuce České spořitelny. „Češi patří mezi technologické nadšence, což vidíme mezi našimi klienty, kteří stále více a častěji využívají jednotlivé funkcionality digitálního bankovnictví George,“ shrnul.

