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Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

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  14:03
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila znovu na domácí trh. S odkazem na své zdroje to uvedl server deníku Financial Times.

Samotné vedení řetězce odmítlo tuto zprávu jakkoli komentovat. „Nikdy se nevyjadřujeme k fámám a spekulacím,“ uvedla firma pro FT.

Podle listu ale největší britský řetězec supermarketů jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma v těchto zemích zaměstnává kolem 22 000 lidí. V Česku pro ni pracuje přes 10 000 lidí ve 184 prodejnách, což z firmy dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi.

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Případný prodej evropských aktivit by představoval zásadní strategický obrat, píše britský deník. Generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy ještě v roce 2023 tvrdil, že tato část podnikání je „nedílnou a úspěšnou součástí skupiny a neodvádí nás příliš od hlavních obchodních aktivit.“

Společnost ale už jednou prodej divize zvažovala. Bylo to před více než deseti lety, kdy bylo potřeba stabilizovat finance skupiny po účetním skandálu, který způsobil propad zisku.

Výnosy z prodeje evropských aktivit by dál posílily schopnost společnosti Tesco snižovat ceny na domácím trhu, uvádí FT. Firma už v Británii investuje do nových prodejen. Snaží se udržet si v zemi dominantní postavení a konkurovat řetězcům Asda a Morrisons.

Mrzelo by vás, kdyby v Česku skončilo Tesco?

Celkem podle poslední výroční zprávy provozuje Tesco v Maďarsku, České republice a na Slovensku 561 obchodů. Tato jeho evropská divize vykázala v loňském roce tržby 4,5 miliardy liber (zhruba 128 miliard Kč), ale na upraveném provozním zisku celé skupiny, který činil 3,2 miliardy liber, se podílela pouze 115 miliony liber. Celkové tržby skupiny Tesco dosáhly 66,6 miliardy liber.

Firma značnou část svého podnikání v regionu restrukturalizovala v reakci na rostoucí tlak diskontních řetězců, jako je Aldi a Lidl. Reagovala také na změnu nákupních zvyklostí, která negativně zasáhla její velké prodejny na okrajích měst.

Tesco v Česku provozuje:

  • 87 hypermarketů
  • 58 supermarketů
  • 39 prodejen expres
  • 2 distribuční centra
  • 126 franšízových prodejen Žabka

Zdroj: Tesco

Které potravinové maloobchodní řetězce už v Česku skončily
ŘetězecOznámenoProdejny převzal
Julius Meinlsrpen 2005Albert
Carrefourzáří 2005Tesco
Edekalistopad 2005Tesco
Delvitalistopad 2006Billa
Plus Discountbřezen 2008Penny Market
Intersparbřezen 2014Albert
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