Fruitisimo opustili investoři. Firma bude nově prodávat ovoce na předplatné

Začátkem srpna odkoupil Hummel 36procentní podíl investorů Leoše Navrátila a Josefa Soukala a získal ve společnosti Fruitisimo Group 90procentní podíl, zbývajících 10 procent drží Reflex Capital Ondřeje Fryce.



Investoři Leoš Navrátil a Josef Soukal do společnosti vstoupili v lednu 2016 a své podíly prodali v posledním roce svého pětiletého investičního horizontu. Strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.

„Finanční investoři s námi měli být pět let, situace s koronavirem ale spolupráci po 4,5 letech ukončila. Zároveň jsme ale během společných let zvládli expandovat do ciziny i otevřít velké množství poboček,“ říká Hummel.

Fruitisimo bylo silně zasaženo během krize covidu-19 uzavřením prodejen, spustilo však v rekordním čase online prodej, který spojilo také s charitativní akcí „vitaminová injekce“. V květnu obnovila značka prodej ve vlastních prodejnách umístěných převážně v obchodních centrech.

„Nerealizovali jsme expanzi do Mnichova a Wroclawi a museli jsme zavřít prodejnu v Budapešti a Ostravě. Do konce roku ještě určitě tak dvě až tři pobočky zavřeme, ale otevřeme zase nějaké nové,“ vysvětluje Hummel.

Firma se v prvních chvílích krize snažila zajistit hlavně financování. „Snažil jsem se nepropouštět zaměstnance, jen jsem nenabíral ty, kteří měli nastoupit na nové pobočky. Snížil jsem zaměstnancům platy a díkybohu se nám povedlo nějak dojednat slevy na nájmech v obchodních centrech,“ říká Hummel.

Díky zkušenostem z této krize společnost nyní chystá novinky, které jí posunou z pozice operátora vlastní sítě prodejen více do role výrobce a distributora vlastních produktů napříč obchodními kanály. Nová prodejní strategie stojí na třech pilířích.



Nejdůležitějším pilířem společnosti jsou i nadále vlastní prodejny, i když se některé kvůli změně chování zákazníků uzavřou a jiné, nové, otevřou. Fruitisimo spustilo nový model franšízingu bez nutnosti počáteční investice, který je vhodný i pro mladé začínající podnikatele s obchodním talentem.

Fruitisimo Group Je to holding, pod který spadají společnosti v Česku, Slovensku, Maďarsku a Německu, výrobní závod v Jenči a také nově založená retailová divize. Společnost byla založena v roce 2003 a nyní provozuje 75 prodejen se zdravými nápoji a vlastní ručně vyráběnou ovocnou zmrzlinou. Tržby skupiny v roce 2019 přesáhly 380 milionů, počet zaměstnanců firmy je zhruba 350.

„Každá krize přeje franšízingu, protože jde o osvědčený obchodní model, a lidé, kteří byli dříve více motivováni být zaměstnáni, hledají způsob, jak podnikat. Evidujeme mnoho nových zájemců,“ říká Hummel.

Dále Fruitisimo chystá prodej mimo síť a již dnes nabízí své mražené produkty v online supermarketech Rohlík.cz a Košik.cz a prodejnách Billa na čerpacích stanicích Shell.

„Produktů pro prodej mimo síť vyvíjíme více, ještě letos plánujeme spustit dvě nové kategorie. Jednotícím prvkem naší strategie společnosti jsou prémiové produkty s vysokým obsahem ovoce, jsme přece Fruitisimo, což znamená nejovocnější,“ vysvětluje majitel značky.

Další novinkou Fruitisima bude spuštění nového online obchodu, který bude nabízet zdravé vitaminové nápoje, ale také bedýnky s čerstvým prémiovým ovocem, formou předplatného.



„Základem zdraví je pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, proto spouštíme předplatné, kdy vám doručíme každý týden vybrané produkty. Měsíční předplatné začíná již na 399 Kč,“ popisuje Hummel.