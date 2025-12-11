Nejdelší fronty se podle dat pak kupí hlavně ve velkých supermarketech a hypermarketech, kde zákazníci čekají v průměru 10,5 minuty. Důvodem je především nedostatek otevřených pokladen i zahlcené samoobslužné zóny.
Druhé nejdelší čekání, zhruba osm minut, evidují prodejny s delikatesami a specializovanými potravinami, kde obsluha věnuje více času jednotlivým zákazníkům. Zhruba sedm minut stráví lidé ve frontách také v obchodech s elektronikou.
„Pokud lidé během špičky navštíví nejčastěji poptávané prodejny, jsou ve frontách dohromady více než hodinu. V případě, že kupují i kapra nebo stromek, mohou čekat dalších třicet minut navíc,“ říká Josef Voda, ředitel společnosti Buylo.
Analýza interních dat dále ukazuje, že i když nejvíce času stráví lidé ve frontách v supermarketech, jde až o druhý největší procentuální nárůst čekací doby proti běžným dnům ve zbytku roku. Rekordní relativní nárůst zaznamenávají knihkupectví. Ta v prosinci vykazují až čtyřnásobné prodloužení front v porovnání s běžnými dny. Více než trojnásobně narůstá čekání také v hračkářstvích či drogeriích.
|Typ obchodu
|Nárůst čekací doby o Vánocích oproti běžným dnům v průběhu roku
|Průměrná čekací doba o Vánocích (minuty)
|Supermarkety/hypermarkety
|350 %
|10,5
|Domácí/hobby potřeby
|250 %
|5
|Drogerie
|300 %
|6
|Kosmetika a parfumerie
|100 %
|4
|Oblečení (móda)
|250 %
|5,5
|Sportovní potřeby
|250 %
|5,5
|Elektronika
|100 %
|7
|Knihkupectví
|400 %
|6
|Hračkářství
|300 %
|6
|Cukrárny a pekárny
|75 %
|4,5
|Delikatesy/víno/specializované potraviny
|60 %
|8
|Zdroj: Buylo
Vedle délky front hraje roli také ochota zákazníků čekat. Zatímco po zbytek roku lidé podle zahraničních studií opouštějí frontu nejčastěji po pěti minutách, o Vánocích jsou ochotní vydržet déle. „Při čekání nad deset minut odchází přes polovinu zákazníků. Během svátků však tento práh přirozeně stoupá, protože na vánoční sortiment není možné přijít později,“ doplňuje Voda.
Čekání ve frontách, a především pak v předvánočních, má pro zákazníky dvojí důsledky. V prvním případě lidé nenavštíví původně zamýšlený obchod, ale jiný s podobným sortimentem, ve kterém očekávají menší fronty. V tom druhém případě mají tendenci pořídit náhražku zboží v prodejně, kde se zrovna nachází, aby nemuseli chodit na další nákup.
Prodejce zatěžuje nejenom personální podstav. Ke vzniku front přispívají i běžné provozní situace, a to chyby při markování, stornování zboží, nečitelné čárové kódy nebo registrace věrnostních účtů. Čekání prodlužují i samotní zákazníci a to například tím, že si nepřipraví platební metodu předem. I krátká prodleva může při delší frontě znamenat několik minut navíc. Platby v hotovosti přidávají k transakci v průměru dvacet vteřin.
Podle Buylo je však hlavním problémem samotný princip skenování čárových kódů, který výrazně zpomaluje odbavení. Moderní technologie, jako je systém Scan&Pay s využitím RFID štítků, mohou celý proces urychlit. „Běžný nákup tří až pěti kusů oblečení trvá u samoobslužné pokladny jednu až dvě minuty. Díky RFID lze mít zaplaceno za deset vteřin, protože pokladna načte všechny položky najednou,“ uzavírá Voda.