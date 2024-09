Průměrná mzda freelancerů klesá. Systém pokřivuje švarcsystém, říká analýza

Před čtyřmi lety byla hodinová sazba pracovníků na volné noze podle společnosti Freelo na svém vrcholu, když dosahovala v průměru sedmi set korun. Od té doby klesá.

Společnost Freelo nemá podklady k tomu, aby mohla komentovat, co za poklesem stojí. Redakce proto oslovila odborníky poradenské společnosti RSM, aby trend vysvětlili. „Co se týče poklesu příjmu na hodinu, může to být způsobeno tím, že na IČO v poslední době přecházejí i lidé s méně specifickými profesemi, jako jsou účetní nebo prodejci ve službách, zatímco dříve šlo převážně o vysoce příjmové manažery a IT odborníky,“ vysvětlila Jiřina Kovaříková, mzdová expertka poradenské společnosti RSM.

„Je pravda, že tento trend zesílil po novele zákoníku práce týkající se úpravy práce na dohodu. Někteří zaměstnavatelé dokonce přešli přímo na metodu přemlouvání svých současných dohodářů, aby přešli na živnost. Je třeba ale opravdu se vší vážností zdůraznit, že v takovém případě jde o porušení zákona a firmy by nad tím neměly správně ani uvažovat,“ Radana Hartošová, expertka na personalistku z poradenské společnosti RSM.

Aktuálně mají dohodáři při splnění zákonných podmínek nárok například na dovolenou nebo plánování směn několik dní předem. Od příštího roku pak budou muset při překročení stanovených limitů platit pojistné.

Pokřiveno švarcsystémem

Přestože si o aktuální hodinové sazbě freelencerů může většina českých zaměstnanců nechat jen zdát, analytik Alma Career, která má pod sebou například portál Jobs.cz, upozorňuje, že příjmy freelencerů často nelze brát jako čisté zisky. „Mezi freelencery totiž patří například i řemeslníci, kteří mají se svým podnikáním výrazné náklady. To samé platí i pro služby, kdy živnostník také musí zajistit materiál a podobně,“ uvedl.

I on ale upozorňuje na to, že celý systém pokřivuje bující švarcsystém – ten zjednodušeně popisuje situaci, kdy živnostník pracuje dlouhodobě pro jediného zaměstnavatele, ale je placený na fakturu. Zaměstnavatelé, ale leckdy i sami zaměstnanci, do něj vstupují, protože je daňově velmi výhodný. „Zdanění zaměstnanců, zejména skrze odvody na sociálním a zdravotním pojištění, je u nás výrazně vyšší než u živnostníků. Při stejném koncovém příjmu stojí pracovník na fakturu firmu o 25 až 40 procent méně. Proto je část lidí do švarcsystému dotlačena nebo ho sama chce,“ vysvětlil pro iDNES.cz Dombrovský.

Těmi, kteří jdou do švarcsystému dobrovolně, jsou podle analytika trhu práce zpravidla vysoce kvalifikovaní lidé v IT, marketingu nebo obchodu. „Zejména režim paušální daně je právě pro lidi s vyššími výdělky výrazně výhodný, zatímco u OSVČ s nejnižšími příjmy je odvodová zátěž vzhledem k jejich výdělkům paradoxně vyšší,“ upřesnil.