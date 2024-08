Slibovali teslu, dodali trabant. Stavbaři a obce tepou digitalizaci

„Systém vykazuje takové vady a nedostatky, že měla být daleko razantnější a pečlivější příprava před samotným spuštěním. Mělo se všechno testovat, a ne v tuto chvíli opravovat v systému, který běží. To nejenom úředníky zdržuje, ale vytváří to i určitou právní nejistotu,“ vysvětluje Lukl.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza přiznává, že zpočátku byl smířlivější, reakce úřadů ho však zaskočila.

Obrat po jednání Zástupci Svazu měst a obcí se během úterního dopoledne sešli na jednání s ministrem Ivanem Bartošem. Po něm oznámili, že návrat ke starému stavebnímu zákonu a původním systémům stavebního řízení už nepožadují.

„Ve chvíli, kdy se začali ozývat odpovědní lidé z úřadů, začínalo mě to trošku děsit,“ říká. „Shodou okolností jsem se byl teď podívat na stavebním úřadě tady v Hostivici. A musím v zásadě všechny výhrady potvrdit,“ dodává.

Podle Lukla mají nyní investoři i další účastníci stavebního řízení velké obavy. Mnozí z nich kvůli nejasnostem přestali žádosti na stavební úřady podávat úplně.

„Pokud se podíváme na stranu úředníků, panuje tam velká deziluze a velké zklamání. Všichni byli připraveni se učit novým věcem, protože všichni podporují digitalizaci stavebního řízení. Těšili jsme se tak, že jsme to přirovnali k nové tesle, zatímco dosud jsme jezdili v plně vybaveném superbu. Skončili jsme ale v trabantu,“ konstatuje Lukl.

Ještě pomalejší než obvykle

Předseda Svazu měst a obcí vysvětluje, že úředníci dosud pracovali v systému, který měl šablony, byl intuitivní, dokázal ztotožnit parcely, vygenerovat automaticky nejen další účastníky řízení, ale i dotčené orgány státní správy. Nový systém takto nefunguje.

„Domníváme se, ale nemáme to samozřejmě potvrzené, že systém tvořil někdo, kdo se stavebním řízením nemá zkušenosti. Jsou tam nepřesné právní termíny, chybějí tam některé funkcionality. A my odmítáme, aby se za ostrého provozu systém opravoval. Když do něj zasahujete, je ještě pomalejší než obvykle a mnohdy se stává, že v odpoledních hodinách už nefunguje,“ dodává Lukl. Proto Svaz obcí navrhuje, aby se úředníkům znovu umožnilo pracovat ve starých systémech, byť podle nové právní úpravy.

I když se ministr Ivan Bartoš snaží řešit řadu problémů za pochodu, hrozí podle Nouzy, že mnoho komplikací vyplave na povrch teprve v budoucnu.

„Úředníci systém do jisté míry obcházejí. Například kolaudace řeší papírovou formou. To může v budoucnu způsobit problém, neboť existuje správní řád, správní zákon a neplníte-li formální náležitosti podle toho zákona a bude-li o tom rozhodovat soud, může rozhodnutí zrušit a je potřeba se s tím zabývat znovu. A protože některé záležitosti opravdu nebylo možné zpracovávat v novém systému, zpracovávaly se papírově,“ doplňuje Nouza.

Ministerská arogance

František Lukl také razantně odmítl některá tvrzení, podle nichž se lidé na obecních úřadech nechtějí učit nové věci a pracovat s novými systémy, protože je byli zvyklí dlouho dělat postaru. „To považuju za naprosto nehorázné a jsem rád, že se od toho distancoval i ministr. Někteří úředníci ministerstva či jeho poradců však tyto argumenty stále používají,“ dodal Lukl. „V tuto chvíli ti úředníci dělají vše pro to, aby systém nějakým způsobem běžel.

Lukl poukázal také na to, že právě kvůli této aroganci ze strany ministerstva hrozí řada zkušených úředníků odchodem.

„Říkají, že to nemají zapotřebí na sklonku své profesní kariéry. Už v tuto chvíli je na stavebních úřadech velký podstav a myslíme si, že bagatelizace stávajícího stavu nepřispívá nejenom dobré atmosféře, ale samozřejmě ani personálnímu stavu stavebních úřadů. Vše může vést k velkým problémům do budoucna,“ obává se Lukl.

Ministr Ivan Bartoš zaslal na vedení Svazu obcí dopis s harmonogramem, ve kterém vypočítal, kdy a které záležitosti upraví. Z něj podle Lukla vyplývá, že úprava nového systému se završí až ve čtvrtém čtvrtletí.

„Máme obavy, jestli je to optimální. Aby v systému, který je ostrý a ve kterém se pracuje, docházelo k takovýmto změnám. Máme zpětnou vazbu, že je neskutečně pomalý a že úředníci, když přijdou další den do práce, se v systému zase musí učit nové změny. A že to, co si mysleli, že už běží, podléhá nějaké úpravě,“ argumentuje Lukl.

Dalším problémem jsou lhůty a jejich dodržování, upozornil Jiří Nouza za Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Nemají přehled o lhůtách, které musí ze zákona dodržet. A nejsou schopni prokázat, zda ji dodržují nebo nedodržují. A z toho mohou vzniknout škody. Například proto, že někdo nedostane dotace, protože neměl včas zkolaudováno,“ uzavřel v Rozstřelu Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.