ČEZ tlačí fotovoltaické elektrárny, na severu vyrostou u Tušimic a Prunéřova

„V tuto chvíli máme v portfoliu přes 5 GW fotovoltaických projektů, které jsou v různém stavu rozpracovanosti ve fázi developmentu. Postupně, jak nám dobíhají stavební povolení, se blížíme k samotné výstavbě,“ uvedl ředitel organizační jednotky Obnovitelné zdroje společnosti ČEZ Petr Zelenka.

Výstavba naplánovaných fotovoltaických parků je sice v ČEZ primárně cílena do roku 2030, nicméně s dalším rozvojem počítá i v následujících letech. „Naší vizí je stavět co nejvíce za podmínek, které jsou pro nás ekonomicky výhodné,“ zdůraznil Zelenka. Pro financování výstavby těchto miliardových projektů společnost získává podporu z Modernizačního fondu.

Po patnáctiletém útlumu, který následoval po tehdejším fotovoltaickém boomu a během něhož se u nás nestavěly žádné nové velké pozemní fotovoltaické elektrárny, rozběhl ČEZ před třemi lety novou éru obnovitelných zdrojů energie. V rámci této etapy dosud uvedl do provozu devět nových FVE o souhrnném instalovaném výkonu 52 MWp. Dalších čtrnáct FVE s celkovým instalovaným výkonem 213 MWp je momentálně rozestavěno nebo těsně před dokončením.

„V současné chvíli tak provozujeme portfolio, které čítá 178 MWp ve fotovoltaických elektrárnách a 8 MW ve větru,“ uvedla tisková mluvčí ČEZ Barbora Peterová. Nejvíce slunečních elektráren v Ústeckém kraji vznikne v následujících letech v okolí elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice.

Výstavba fotovoltaických elektráren ČEZ je situována na pozemky s nižší bonitou, tedy na půdu, která není vhodná pro intenzivní zemědělskou výrobu. „Často využíváme takzvané brownfieldy,“ vysvětlil Zelenka. Doplnil, že výstavba na takových územích je mnohdy náročnější, protože tyto pozemky mohou být zatížené minulou průmyslovou činností, mohou se na nich nacházet stavby určené k demolici nebo celkově vyžadují náročnější přípravu na samotnou výstavbu.

Jako zvláště vhodné pro výstavbu velkých fotovoltaických elektráren se jeví revitalizovaná území po těžbě uhlí. Příkladem jsou lokality Tušimice a Prunéřov. „Tyto pozemky jsou pro nás ideální, protože je zde již vybudovaná energetická infrastruktura,“ uvedl Zelenka. Není tak nutné budovat novou a tím pádem finančně nákladnou distribuční či přenosovou síť.

Tyto dvě obří fotovoltaické elektrárny budou mít dohromady maximální instalovaný výkon 700 MWp, což z nich činí největší projekt obnovitelných zdrojů energie společnosti ČEZ. Celkem zaberou plochu zhruba 1,1 kilometru čtverečního. V praxi však půjde o několik menších FVE sloučených do jednoho přípojného místa. Uváděny do provozu budou postupně. Výstavba má začít na přelomu let 2025 a 2026.

„Po uplynutí životnosti elektráren, tedy po třiceti letech, jsme povinni tyto pozemky vrátit do původního stavu, takže na nich následně může probíhat zemědělská činnost,“ doplnil Zelenka. O likvidaci vysloužilých fotovoltaických panelů se postará ČEZ, konkrétně kolektivní systém ČEZ Recyklace.

Stačí několik měsíců

Doba samotné výstavby fotovoltaické elektrárny netrvá příliš dlouho, obvykle jde o šest až deset měsíců. Od zahájení výstavby po spuštění do provozu je to pak zhruba rok. „Mnohem náročnější je však development celého projektu, u kterého nelze přesně říci, že trvá rok, či dva,“ vysvětlil Zelenka. „Jakmile získáme pozemek a zajistíme připojení, musíme často žádat o změnu územního plánu a dlouhodobě jednat s obcemi. Celý development tak trvá zhruba tři roky,“ dodal.

Jedním z faktorů, který prodlužuje development a realizaci projektů, je postoj místních samospráv a obyvatel. V rámci jednání s obcemi vyrážejí zástupci ČEZ za představiteli místní samosprávy a místními obyvateli. „Dialog s obcemi je pro nás důležitý. Zúčastňujeme se jednání, vysvětlujeme přínosy i dopady projektu a vyvracíme různé mýty. Například o tom, že by výstavba FVE měla negativní dopad na chod obce nebo způsobovat významné teplotní rozdíly,“ doplnila Barbora Peterová.

Často se lidé obávají oplocení dříve otevřených ploch. „V rámci velkých solárních parků se snažíme vytvářet různé koridory pro lidi, vznikají stezky pro pěší a cyklostezky, ale i průchody pro menší zvěř, aby mohla migrovat. K tomu máme řadu doprovodných opatření, například výsadbu stromů nebo instalaci ptačích budek,“ uvedl Zelenka.

Byť se rozsáhlá fotovoltaická pole na první pohled jeví jako vizuálně neatraktivní a chudá na biodiverzitu, podle Jana Pechy, vedoucího odboru péče o zařízení OZE společnosti ČEZ, tomu tak nemusí být. „Fotovoltaická elektrárna Vysočany Hráz je jednou z testovacích ploch pro biodiverzitu. Zkoušíme část území osít místními rostlinami, které dorůstají do nízké výšky, aby se tam dařilo hmyzu a ptactvu, které zde hnízdí,“ uvedl jeden z příkladů.