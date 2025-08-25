Chytré řízení dnes představuje naprostý základ pro každého, kdo chce mít z fotovoltaiky maximální užitek, říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT). Tato technologie totiž umí aktivně řídit tok energie v domácnosti – tedy rozdělovat vyrobenou elektřinu mezi spotřebu v domě, baterii a případné přetoky do sítě. Vhodně zvolený systém si poradí i s tepelným čerpadlem, bojlerem, wallboxem nebo klimatizací. Samozřejmostí je vzdálený přístup přes aplikaci či webové rozhraní, který umožňuje monitoring a ovládání v reálném čase.
Umí přepnout do off-gridu, takže elektrárna napájí jen domácnost a nevytváří přetoky do sítě.