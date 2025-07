V Česku přestává platit od 1. srpna speciální režim odpisování fotovoltaických elektráren, který od roku 2011 vynucoval jejich rovnoměrné odepisování po dobu 20 let bez možnosti přerušení.

Nově se budou fotovoltaiky odepisovat podle běžných pravidel jako jakýkoli jiný hmotný majetek. Investoři do obnovitelných zdrojů se tak dočkají větší daňové flexibility. Technologické části zařízení bude totiž možné odepisovat už za 5 nebo 10 let. Změna přináší příležitost k optimalizaci nákladů, ale také vyšší nároky na správné zatřídění majetku a pečlivé rozdělení stavebních a technologických částí, zdůrazňují odborníci.

Tato úprava se týká tisíců firem i jednotlivců investujících do solární energie a významně ovlivní jejich ekonomiku. Během přechodného období si mohou zvolit, zda zůstanou u dosavadních pravidel, anebo využijí nový režim. V mnoha případech může přechod znamenat rychlejší návratnost investice.

Podpora investic a nová motivace

Podle Simony Fialové, daňové expertky z poradenské společnosti ECOVIS se tak Česko přibližuje evropské praxi. Například v Německu nebo Rakousku se fotovoltaika odepisuje jako běžný majetek bez speciálních časových pravidel. Cílem změny je podpora investic do obnovitelných zdrojů a nová motivace pro investory.

„Za tuto změnu jsme jako asociace bojovali a jsme rádi, že úspěšně. Předchozí řešení bylo opravdu diskriminační přežitek z doby, kdy byla nálada proti novým solárním elektrárnám negativní a byl to spíš „trest“ pro majitele solárních elektráren z let 2009–10,“ sdělil pro iDNES.cz Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Jak zdůrazňuje, jde o jeden z mnoho kroků, které je nutné udělat, aby byla výstavba nových solárních elektráren, obzvlášť pozemních, pro investory finančně atraktivní. „Česko je potřebuje nalákat, jinak zde nebude dost zdrojů na naplnění cílů v energetických koncepcí,“ upozorňuje šéf Solární asociace.

Velké solární parky, bez kterých se Česko do budoucna v energetice neobejde, chce-li opravdu dlouhodobě přejít na kombinaci jádro plus obnovitelné zdroje se v současné době moc nestaví. Podle Krčmáře je to kvůli tomu, že návratnost je kombinací vícero faktorů a peněžní tok je nestabilní. Ideální další krok by podle něj bylo vyhlášení aukcí pro solární elektrárny či jiné finanční pobídky.

Na střechách rodinných domů se v prvním pololetí letošního roku připojilo v Česku o téměř 10 000 méně fotovoltaik než ve srovnatelném období loňska, uvádí Solární asociace. Za poklesem stojí opakované změny dotačních programů, snížení podpory i klesající ceny elektřiny. Také sektor větších firemních fotovoltaik zažívá obtížné období.

Firmy investovaly do přípravy projektů i techniky, ale potýkají se se zpožděním dotací z operačních programů ministerstva průmyslu a obchodu a následky nepovedené digitalizace stavebního řízení. V letošním roce se tak teprve rozbíhají projekty připravované loni, zdůrazňuje asociace.

Přechodné období a jeho dopady

Nová pravidla platí pro fotovoltaiky, které budou uvedeny do užívání od letošního 1. srpna. U fotovoltaických elektráren zařazených před 1. červencem 2024 se pokračuje v odpisování podle starého režimu, tedy podle § 30b ZDP (240 měsíců rovnoměrně), až do konce odpisu. U FVE pořízených mezi 1. červencem 2024 a letošním 31. červencem si investoři mohou vybrat, zda zůstanou u dosavadního režimu, nebo přejdou na nový. Pokud si zvolí nový způsob, musí ho uplatnit od zahájení odpisování daného majetku. To může znamenat nutnost podat dodatečné (případně opravné) daňové přiznání, pokud již byly uplatněny odpisy za rok 2024.

Pro investory, kterých se týká přechodné období, by prvním jejich krokem měla být revize projektové dokumentace a rozdělení investice na stavební a technologickou část. Odborníci doporučují prověřit si také smlouvy s dodavateli.

„V mnoha případech může být výhodnější nový režim, hlavně kvůli kratší době odpisování technologické části,“ zdůrazňuje daňová expertka Fialová. Jak dodává, správné rozdělení fotovoltaické elektrárny na stavební a technologickou část je klíčové. Zatímco solární panely, střídače nebo baterie patří do druhé či třetí skupiny, nosné konstrukce a přípojky se zařazují do čtvrté až šesté. Chyba může přitom znamenat doměření daně a penále.

Největší hrozbou je však podle Fialové nesprávné zatřídění majetku. „Pokud investor uplatní špatnou výši odpisů, hrozí mu doměření daně, penále a úroky z prodlení. Především menší investoři by proto měli zvážit konzultaci s odborníkem, i jednorázová rada může předejít komplikacím,“ upozorňuje expertka poradenské společnosti ECOVIS.