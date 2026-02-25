Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory

Premium

Fotovoltaická elektrárna nedaleko Prahy. | foto: Shutterstock

Dáša Hyklová
Velkým fotovoltaickým elektrárnám, které vznikaly v České republice v době solárního boomu, se blíží konec období garantovaných výkupních cen. Jejich provozovatelé řeší, jak si udržet ekonomickou návratnost i bez státní podpory. Česko by jejich výpadek pocítilo, shodují se odborníci.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

První solární instalace vznikla na vrcholu Mravenečník, kde ji vedle přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v roce 1998 postavila společnost ČEZ. Moduly o celkovém výkonu deseti kilowattů dodala dnes již neexistující firma Tesla Trimex z Rožnova pod Radhoštěm.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory

Premium
Fotovoltaická elektrárna nedaleko Prahy.

Velkým fotovoltaickým elektrárnám, které vznikaly v České republice v době solárního boomu, se blíží konec období garantovaných výkupních cen. Jejich provozovatelé řeší, jak si udržet ekonomickou...

25. února 2026

O status rodinné farmy si po měsíci řekl jediný podnik

Za 150 hektary pastvin a péčí o 120 kusů dobytka se skrývají dlouhé roky...

Možnost začít používat označení rodinné zemědělské hospodářství (RZH) zatím nechává farmáře klidné. Za první měsíc, co se o novinku mohli začít hlásit, se přihlásila jediná farma, sdělili iDNES.cz...

25. února 2026

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...

24. února 2026  20:53

Válka ukrajuje Rusku polovinu rozpočtu. Hospodářský model naráží na strop

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Ruská válka na Ukrajině trvá již čtyři roky a nezdá se, že by se na tom minimálně v příštích týdnech mělo něco měnit. Rusko válečnému konfliktu podřídilo v podstatě vše. Na financování armády a...

24. února 2026

Motor německého průmyslu vynechává. Bádensko-Württembersko řeší, jak z krize ven

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)

Spolková země Bádensko-Württembersko je dlouhodobě domovem mnoha důležitých německých firem. Je domovem především automobilky Porsche a Mercedes-Benz, které však dnes podobně jako další firmy v...

24. února 2026

Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad

Robert Fico

Přeshraniční přenosy elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračují i nadále bez problémů. Omezení vývozu na základě Ficova rozhodnutí se týká pouze nouzových dodávek elektrické energie. O tuto pomoc...

24. února 2026  16:20

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Česká republika má příznivé postavení zejména na trhu práce. V porovnání s jinými evropskými zeměmi však zaostává ve vzdělání, podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou je pod unijním průměrem....

24. února 2026  16:08

Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Letadlo společnosti Southwest Airlines (25. července 2024)

Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér...

24. února 2026  14:06

Deset odborných vyšetření v jeden den. Klinika v Praze mění pravidla hry

Pavel Sibřina, ředitel nemocnice AGEL plus (9. února 2026)

Od praktického lékaře přes ortopeda, gynekologa až po zubaře. Péči pod jednou střechou teď nabízí Klinika Agel Plus na pražských Vinohradech a zaměřuje se hlavně na časově vytížené klienty. Tři...

24. února 2026  13:01

Cesta k revolučnímu videu. ValkaAI získala investici 12 milionů eur

Tým ValkaAI

Český startup ValkaAI získal od investorů 12 milionů eur, v přepočtu asi 300 milionů korun, které chce investovat do vývoje technologií na produkci videa reagujícího na uživatele v reálném čase....

24. února 2026  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

usa kalamita sníh boston letiště letadlo

Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety...

24. února 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.