První solární instalace vznikla na vrcholu Mravenečník, kde ji vedle přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v roce 1998 postavila společnost ČEZ. Moduly o celkovém výkonu deseti kilowattů dodala dnes již neexistující firma Tesla Trimex z Rožnova pod Radhoštěm.
Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory
Velkým fotovoltaickým elektrárnám, které vznikaly v České republice v době solárního boomu, se blíží konec období garantovaných výkupních cen. Jejich provozovatelé řeší, jak si udržet ekonomickou...
