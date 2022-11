Cestovky nabídly výlety na fotbal do Kataru. Češi se kvůli cenám nehrnou

Tradičně na sportovní akce pořádá zájezdy CK SLAN tour. Zájemce do Kataru se pokusil navnadit nabídkou nazvanou Fotbal a moře. Cena za pět dnů činí podle informací na webu kanceláře přes 36 800 korun a za sedm dní přes 52 690 korun. Dvoudenní zájezd na semifinále a finále stojí téměř 46 tisíc korun. U zájezdů je sice uvedeno, že jsou vyprodané, ale většinou se podle informací kanceláře ani nerealizují.

„Pro nás to bylo totiž spíš jen cvičení přípravy a zrušení zájezdů. Jezdíme za sportem 25 let a tohle bylo hodně složité. Třeba na šampionát do JAR, což bylo dál, to bylo mnohem snazší,“ řekl jednatel SLAN tour Ladislav Peška. Zájemců bylo málo, pouze v jednotkách, dodal.

Letadlem na zápas

Zástupci cestovních kanceláří uvedli, že problém zájezdů spočívá především v drahých vstupenkách a v nedostupnosti ubytování. Peška řekl, že většina kapacit v Dauhá je obsazena a pro kanceláře je tak nutností ubytovat klienty v okolních zemích a na zápasy létat, což cenu zvyšuje.

Podle Marka Vlhy z marketingu cestovní kanceláře FotbalTour.cz se kvůli zmíněným komplikacím stal fotbalový šampionát v Kataru z cestovatelského hlediska nejdražším v historii. „Počet zájemců je jen v desítkách, daleko levněji vycházejí například cesty na hokej do USA,“ konstatoval Vlha.

Společnost na svém webu nabízí do Kataru například cestu na čtyři dny za 85 900 korun. Cestovní kancelář Czech Sport Travel zájezdy na mistrovství světa ve fotbalu do Kataru ani nevypisovala, neboť zájemce odradila od případné koupě právě vysoká cena.

Někteří čeští fanoušci však vyrazí na MS individuálně, například si zpestří dovolenou trávenou v Dubaji. Při vstupu do země musí podle informací na webu ministerstva zahraničí mít zakoupenou vstupenku na zápas mistrovství světa a tzv. Hayya Card, která slouží jejím držitelům jako povolení ke vstupu do země. Při MS ve fotbalu je pozastaveno vydávání turistických víz do Kataru.

Šampionát začne v neděli 20. listopadu zápasem Kataru s Ekvádorem a vyvrcholí finále v neděli 18. prosince. Titul obhajuje Francie a největšími favority jsou Brazilci.