Česko nad ránem ožilo fotbalem. Fanoušci vstávali brzy a mířili do hospod

Ve čtyři ráno se na venkovní zahrádce žižkovské restaurace Oryx sešlo asi dvacet fotbalových fanoušků. Na zápas bylo vše připravené. Na zahrádce viselo velké plátno, puštěné byly i televize.
Většinu návštěvníků tvořili místní hosté, kteří to tu dobře znají. Scházet se začali už kolem půl třetí ráno. S úvodním výkopem už byla zahrádka zaplněná zhruba dvacítkou lidí. Dorazili mladší i starší fanoušci.
Ranní chlad je neodradil. V deseti stupních seděli venku v bundách a i tak pili studené pivo. Jiní se zahřívali teplými nápoji, ať ranní kávou nebo čajem.
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Podnik se na brzké hosty nachystal i jídlem. Majitel restaurace Vladimír Topič se svým kolegou připravil guláš, párek, vajíčka a fazole. Celé menu stálo 200 korun a dorazit mohl kdokoliv. Se začátkem zápasu si lidé objednali i pivo.
„Máme rádi fotbal. Sám z toho asi moc mít nebudu, ale nevadí,“ řekl iDNES.cz majitel restaurace Vladimír Topič. „Jestli se nám to osvědčí, uděláme i další ranní zápas,“ řekl s tím, že na odpolední zápas bude určitě plno.
Po utkání ještě rozebrali hru a pak se rozešli. Někteří zamířili do práce, jiní domů, případně si kvůli zápasu vzali dovolenou. „Já nikam nemusím, jsem už v důchodu,“ řekl Jiří, jeden z místních štamgastů. „Já mám dovolenou,“ doplnil Lukáš z Prahy 3.
Druhou zastávkou byl pražský podnik Meet Beer v centru metropole u Hlavního nádraží. Už brzy ráno v něm byla slyšet hlavně angličtina. Podle manažera restaurace Miroslava Brily dorazili především Irové a Korejci, Čechů ale bylo víc než jen pár. Korejskou skupinu tvořili hlavně expati, kteří v Praze žijí. Jeden z českých hostů je partnerem Korejky, a právě ta na sledování zápasu pozvala i své kolegyně z práce.
Část hostů tvořili také návštěvníci okolních hotelů, další si podnik našli podle instagramového příspěvku. Do práce po ránu mířila jen hrstka z nich. „Já mám dovolenou, naštěstí nikam nemusím,“ řekl jeden z českých hostů.
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Na rozdíl od předchozí zastávky sem dorazily také fanynky. Pily tankového Březňáka a fandily velmi živě. Atmosféra se nezměnila ani po prvním českém gólu, který dal kapitán Ladislav Krejčí. Po brance Koreje ale bylo jasné, komu část osazenstva drží palce. Korejské fanynky měly viditelnou radost a podnikem se rozlehlo hlasité pištění. I tak se v Meet Beer dál fandilo hlavně dobrému fotbalu.
Uvnitř bylo podle Brilova odhadu asi 30 lidí. Restaurace kvůli akci otevřela už ve 3.30 ráno, přestože přes den fungovala v běžném režimu. „Otevíráme v 11 hodin. V 11 večer jsme zavřeli a pak znovu otevřeli ve 3.30,“ popsal manažer s tím, že on sám měl volný den.
Zhruba 20 hostů mělo rezervaci, další přišli bez ní. „Přišli z ulice nebo si nás vygooglovali,“ uvedl Brila. Restaurace o akci informovala také na Instagramu.
Hosté pili hlavně pivo. K jídlu byl k dispozici studený bar. Dát si mohli třeba škvarkovou pomazánku, hermelín nebo nachos. Po utkání se restaurace zavřela a znovu otevírá až v 11 hodin.