Společnost E.ON Energie představila ve středu nové ceníky energií. Podle firmy jsou určeny pro zákazníky, kteří hledají jistotu ceny na nadcházející roky. „Nejvýhodnější novinkou v nabídce pro domácnosti je Online tarif s tříletou fixací. Zákazníci mohou získat dodávku elektřiny za cenu od 2 854 Kč za MWh včetně DPH a plyn od 1 157 Kč za MWh včetně DPH. Součástí nabídky jsou také bonusy až 4 500 korun k elektřině a až 7 500 korun k plynu,“ uvádí společnost v tiskové zprávě.
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Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?
Situace na energetických trzích se může podle Petra Škrabáka, vedoucího prodeje energií pro domácnosti ve společnosti E.ON Energie velmi rychle měnit. „Díky tomu, že nakupujeme energie odpovědně a s předstihem jsme dokázali zlevnit ceníky pro nové zákazníky, i když trend trhu je v současné době opačný. Oproti předchozím nabídkám zaplatí zákazník za 1 megawatthodinu dodávky v řádech stokorun méně,“ říká Škrabák.
Nejistota kvůli cenám na burze přetrvává
Ceny energií od dodavatelů v posledních týdnech a měsících naopak rostly, důvodem je růst velkoobchodních cen energií po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Od března tak například zdražila své ceníky energií s fixací společnost innogy, později zvyšovaly ceny fixací také Pražská plynárenská, MND nebo právě E.ON. Od května zvýšila ceny fixovaných produktů také Pražská energetika. Od konce srpna pak zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu také ČEZ. Většinou šlo o nárůst cen energií o nižší stovky korun za MWh.
Šlo o reakci na zvýšenou nestabilitu na velkoobchodním trhu i přetrvávající geopolitické napětí způsobené vlekoucím se konfliktem na Blízkém východě, který zvyšuje ceny zemního plynu na burze.
Například Centropol si však i přes výkyvy na velkoobchodním trhu drží stabilní cenovou hladinu. Energie nakupuje s výrazným časovým předstihem. Aktuálně nabízí elektřinu Fixně online pro začátek od 2 927 Kč s DPH za megawatthodinu a plyn Fixně online pro začátek od 1 059 Kč s DPH/MWh. Pro nové zákazníky s fixovaným tarifem dává navíc záruku, že pokud do 30 dnů od podpisu smlouvy najdou výhodnější nabídku u konkurence, Centropol jim cenu dorovná.
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Nejisté ceny energií nutí firmy k investicím. Jen fotovoltaika většinou už nestačí
„Trh s elektřinou pro rok 2027 vstupuje do období zvýšené nejistoty. Rizika se netýkají jen jedné události, ale jejich kombinace: geopolitiky, stavu plynových zásobníků, počasí, dostupnosti jaderných a vodních zdrojů, cen povolenek, větrné výroby a ekonomické poptávky. Právě proto dává v současné situaci fixace ceny znovu smysl jako praktická pojistka proti dalšímu růstu nákladů na energie,“ zdůrazňuje Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol Energy.
Společnost innogy, která na jaře jako jedna z prvních zdražovala fixace pro nové zákazníky, aktuálně láká potenciální spotřebitele na „mimořádné zlevnění plynu i elektřiny“ a to o 20 procent. Akce končí 30. září a platí pro nově sjednané smlouvy. „Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na další 3 topné sezony,“ uvádí firma na svých webových stránkách.
Návrat k online tarifům
Vedle klasických fixovaných produktů přichází E.ON také s novou variantou produktu Komplet s postupně klesající cenou. Zákazník získává garanci, že v každém dalším roce bude platit za dodávku energií méně než v roce předchozím. „A bude mít v ceně komodity každý rok i služby elektrikáře ve výši 5 000 Kč. Nově se tento princip vztahuje na celé tříleté smluvní období,“ upřesňuje Roman Šperňák, mluvčí společnosti.
Nové ceníky E.ON jsou dostupné od poloviny srpna a přechodem na ně si lze podle firmy zajistit ceny energie ještě před topnou sezonou, kdy bývá situace na energetických trzích tradičně pod větším tlakem.
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Vyšší spotřeba elektřiny bez nového spotřebiče? Odhalte skryté příčiny
Průměrná domácnost může díky novému Online tarifu na tři roky ušetřit od jednotek až po desítky tisíc korun ročně podle typu spotřeby, uvádí E.ON. Například domácnost v bytě, která elektřinu využívá ke svícení, vaření a ohřevu vody se spotřebou 4 MWh ročně, zaplatí za energie přibližně o 3 700 korun méně ročně. Rodinný dům s elektrickým vytápěním a spotřebou 8,7 MWh může uspořit téměř 10 tisíc korun za rok. U domácností s vyšší spotřebou elektřiny dosahuje roční úspora více než 17 tisíc korun.
|Jak elektřinu využíváte
|Spotřeba (MWh/rok)
|Roční platba s novým ceníkem E.ON Online tarif s tříletou fixací (Kč)
|Předpokládaná roční úspora oproti běžným tarifům s nefixovanou cenou na trhu (Kč)
|Byt, svícení a vaření
|1,52
|14 750
|1 470
|Byt, vaření a ohřev vody
|4,0
|23 826
|3 723
|Rodinný dům s elektrickým vytápěním
|8,7
|38 844
|9 964
|Rodinný dům s vyšší spotřebou
|15,0
|60 382
|17 369
Zdroj: E.ON
Podobně vychází i srovnání u plynu. Byt, kde se plynem ohřívá voda a vytápí se spotřebou 15 MWh ročně může podle modelového výpočtu ušetřit téměř 6 900 korun ročně. V případě rodinného domu vytápěného plynem se spotřebou 24 MWh ročně dosahuje úspora více než 11 000 korun za rok.
Nové ceníky E.ON jsou příležitostí také pro živnostníky a drobné podnikatele. Nabídky plynu s fixací na 2 roky začínají na 1 199 Kč bez DPH za megawatthodinu a oproti minulým nabídkám došlo k poklesu v řádu stokorun za MWh, uvádí firma.