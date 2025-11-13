Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Pokles je znatelný, hlavně od obrovského cenového vrcholu v letech 2022 až 2023,“ popsal vývoj na trhu s elektřinou Michal Macenauer z EGU. Připomněl ale, že zákazníci to na svých účtech necítí v plné míře, protože samotná elektřina tvoří jen část konečné ceny.
„Silová elektřina představuje zhruba 45 až 50 procent tarifu. Zbytek tvoří regulovaná složka, která naopak roste,“ vysvětlil.
U plynu je podle něj situace příznivější. „Celková platba od roku 2022 výrazně klesla,“ řekl Macenauer a dodal, že pokud započteme inflaci, jsme „…prakticky na cenách před krizí“.
Zároveň odmítl časté tvrzení, že Česko patří k nejdražším zemím v Evropě. „Rozhodně nesouhlasím s tím, že v Česku jsou nejdražší energie v Evropě. To je nesmysl,“ zdůraznil. Mylný dojem podle něj vzniká tím, že se často srovnává „nejhorší možný případ“ – malí odběratelé a přepočet přes paritu kupní síly, která se pro komodity, jako je elektřina, vůbec nehodí.
Tříletá fixace dává smysl
Pro běžné domácnosti má David Konvalina z innogy jasnou radu: využít pokles cen a zafixovat si je. „Doporučuji fixaci. Udělal jsem to také – uzavřel jsem tříletý kontrakt,“ řekl.
Innogy podle něj nabízí produkt, který už s očekávaným zlevněním počítá. „V prvním roce platíte plnou cenu, ve druhém o pět procent méně a ve třetím roce už jen devadesát procent. Ten pokles máme v produktu pro domácnosti zabudovaný,“ vysvětlil Konvalina.
Zlevnění se podle něj už projevuje v praxi. „U rodinného domu je úspora proti loňsku kolem sedmi tisíc korun, hlavně díky poklesu cen zemního plynu,“ uvedl. Kdyby nerostly regulované složky, „…úspora by byla ještě citelnější“.
U firem je strategie jiná. Jindřich Švec doporučuje rozkládat nákupy energií v čase. „Třeba u nás má zákazník přístup do portálu a může si postupně fixovat objemy podle potřeby. Tím eliminuje riziko, že nakoupí v nevhodnou chvíli.“¨
ETS2 může část úspor pohltit
V roce 2028 začne platit nový systém emisních povolenek, tzv. ETS2. A ten podle expertů může část současných úspor z fixace opět vymazat. „U průměrného rodinného domu se spotřebou 17 MWh by povolenka za 45 eur znamenala navýšení zhruba 8 900 korun ročně. U bytu 2+kk to vychází na 1 500 až 1 800 korun. Pokud by povolenka stála 90 eur, částky se zdvojnásobí,“ spočítal Jindřich Švec.
Problém podle Michala Macenauera spočívá hlavně v nejistotě. „Celý systém může klidně havarovat po politickém rozhodnutí. Nikdo přesně neví, jak se vše bude vyvíjet,“ uvedl.
David Konvalina dodal, že energetické firmy proto volají po jasnějších pravidlech. „Bylo by rozumné, aby se cena povolenek pohybovala v nějakém koridoru nebo měla stanovený strop. Jen tak lze dělat racionální investiční rozhodnutí – a to se nakonec projeví i v cenách pro spotřebitele.“
Podle expertů je proto nyní nejlepší využít období nižších cen a mít jistotu dopředu, jak to shrnul David Konvalina: „Uzavřete smlouvu s klesající cenou na tři roky. Budete mít klid a jistotu.“
„A hlavně nenalétněte trendovým věcem, ať už je to tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo přechod na jiné palivo. Vždycky si to nechte spočítat. Nenechte se zlákat módou,“ uzavřel Macenauer.