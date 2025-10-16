„Můžeme potvrdit, že v prostorách Máje bude do konce letošního roku otevřena první česká pobočka populárního fastfoodového řetězce Five Guys,“ řekl mluvčí Máje Jiří Janoušek serveru Czech Crunch.
Patrik Němeček z agentury PP, která má na starost komunikaci ohledně vstupu Five Guys na český trh poté uvedl, že koncem listopadu se veřejnost dozví víc.
Původně měl být provoz v cizině populárního řetězce zahájen již v létě minulého roku. Následně bylo odloženo na podzim téhož roku, později na letošní jaro. Ani jeden termín se nepovedlo dodržet. Za prodlužováním otevření restaurace stojí stavební úpravy.
Five Guys opět odložil otevření. Fanoušci burgerů se dočkají snad na podzim
„Podle našich informací plánuje Five Guys otevření v září,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček letos v červnu.
Five Guys je americký fastfoodový řetězec, který se zaměřuje na burgery a hovězí maso. Oproti konkurenci láká na údajně kvalitnější maso a zpracování, za což si zákazníci ovšem trochu připlatí. Podle ceny jiných evropských poboček tohoto řetězce by mohl základní burger stát 275 korun.