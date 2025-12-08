„Čekám tu od půl sedmé,“ přiznal jeden z největších nadšenců značky, který dorazil brzy ráno. Další přišli o dvě hodiny později. Na rozdíl od jiných otevíraček tentokrát nikdo nemusel mrznout venku – zájemci totiž čekali pohodlně u stolů uvnitř obchodního centra Máj ve food courtu.
Do fronty se zákazníci začali řadit až v deset hodin, v tu chvíli se tu sešly zhruba dvě desítky lidí, po půl hodině to bylo už asi padesát lidí. Pro ty má řetězec připravené dárkové tašky s drobnými dárky.
Mezitím se uvnitř hemžili zaměstnanci v typických červených tričkách a kšiltovkách Five Guys, aby doladili poslední detaily před návalem prvních objednávek. V 11 hodin přestřihl slavnostní pásku Martin a Václav Klánovi, kteří stojí za vstupem fastfoodu do Česka a také americký velvyslanec Nicholas Merrick.
Zkouška nanečisto
Rušno tu však bylo už o víkendu během soukromé akce pro zaměstnance, tzv. Family Day.
„Byl to nápor, protože mnoho lidí si myslelo, že už máme otevřeno. Dokonce jsem musel s politováním odmítnout pána, který přijel až z Brna,“ uvedl Martin Levec, šéf Five Guys pro Česko.
Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních se nachází v 1. patře obchodního domu Máj, v rohu food courtu mezi asijským podnikem Mi Sushi a řeckou restaurací YAYA’s Meat & Seafood. Samotná restaurace pojme přibližně padesát hostů, další desítky míst poskytuje okolní food hall.
„Na první týdny jsme připraveni a obchodní dům nám dokonce vyhradil extra místa přímo pro Five Guys," říká šéf kuchyně Martin Levec.
U vstupu okamžitě zaujmou červeno-bílé pytle s bramborami dováženými z Nizozemska. „Jde o odrůdu, která našim hranolkům dává správnou chuť, právě díky tomu, že roste u moře,“ vysvětluje Levec.
Ti, kdo znají Five Guys ze zahraničí, míří nejprve k praženým neloupaným burákům, které si lze nabírat zdarma a bez omezení.
V české pobočce zatím chybějí samoobslužné kiosky. „Není to chyba, je to záměr,“ říká Levec. „Kiosky dorazí během dvou měsíců. Chceme nejdřív zvládnout první nápor a naučit hosty, jak si u nás správně sestavit svůj burger.“
Burger může být malý, velký nebo trojitý – podle toho, jaký hlad návštěvníka přivedl. Host si nejprve zvolí velikost a počet plátků masa, následně vybírá z nabídky ingrediencí. Základní varianta zahrnuje maso, případně sýr či slaninu, a k tomu až třiadvacet bezplatných doplňků od salátu přes houby až po různé omáčky. Není problém přidat všechny najednou.
Každému zde poradí
Kdo si neví rady, může se obrátit na personál. Na směně je čtrnáct zaměstnanců, celkem jich pobočka má sedmdesát včetně deseti manažerů.
První týden přijeli pomoci i zkušení kolegové ze zahraničí – z USA, Nizozemska či Hongkongu. Restaurace je připravená denně odbavit až dva tisíce objednávek v hodnotě kolem jednoho milionu korun.
Five Guys v Praze
Přípravu lze sledovat naživo: kuchyně je otevřená a funguje jako dobře organizovaná manufaktura. Každý zaměstnanec má svůj úsek – někdo griluje maso, další připravuje housky, jiný přidává zeleninu a omáčky. Objednávka se balí do papírového pytlíku a na závěr zaměstnanec nahlas vyvolá číslo. „V zahraničí je nutné bedlivě poslouchat, tady to nepřehlédnete. A je příjemné slyšet rodný jazyk,“ dodává Levec.
Pagery, tácy ani digitální tabule tu nenajdete. Host si vše odnese v papírovém balení a může jíst na místě nebo si jídlo vzít s sebou.
Přehled cen ve Five Guys
Zájem o Five Guys není tak markantní jako zažila Praha před dvěma lety, kdy na český trh vstupovala síť amerických restaurací Popeyes. V pátek 3. listopadu 2023 se tvořila fronta před pobočkou již od sedmi hodin ráno. Ovšem první zájemci tenkrát dorazili už o den dřív, tedy ve čtvrtek ráno.
V Česku tak působí už pět velkých fastfoodových značek: McDonald’s, KFC, Burger King, Popeyes a Five Guys. Po Česku se již několik let porozhlíží řetězec Wendy’s a brzy by na český trh měla vstoupit síť Dave’s Hot Chicken, která ve Spojených státech proslavila pikantními kuřecími stripsy a sendviči.