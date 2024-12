První fast food Five Guys v Česku se opět odkládá. Otevřít chtěl v létě

Prvním zmiňovaným termínem pro premiéru byl totiž už letošní červen, kdy se mělo otevření spojit s dokončením rekonstrukce obchodního domu Máj. To se ovšem nestalo. „V červnu určitě fast food neotevře, bude se teprve rozjíždět realizace,“ sdělil tehdy zdroj iDNES.cz s tím, že se příchod Five Guys přesouvá do podzimu. Jenže ani tento termín nevyšel.

Tentokrát byly na vině průtahy se stavebním povolením. „Zádrhel rozhodně není na straně Máj Národní (OC Máj), ani nájemce, ale všichni víme, jaká panuje situace od léta v rámci stavebního řízení,“ sdělil v říjnu Karel Samec, mediální zástupce OC Máj. v ČR. Tehdy ještě věřil, že do Vánoc by Five Guys mělo v centru Prahy otevřít.

Nevyšlo to ovšem ani do třetice. Poslední zprávy z gastronomického oboru už přiznávají, že se milovníci amerického fast foodu nové restaurace dočkají až v příštím roce. „Personál by nebyl sehraný a otevření narychlo by přineslo víc škody než užitku,“ řekl zdroj iDNES.cz s tím, že nejdřív se první zákazníci ve Five Guys objeví ve druhé polovině ledna.

Stejně tak se čeká na otevření německého salátového konceptu Dean&David taktéž v OC Máj. Ten zde prostory pro první pobočku zatím zahalil jen polepy s nápisy „Coming soon“ a „September 2024". Stejně tak se čeká na příchod řetězce s rychlým občerstvením Wendy’s. Ten již několik měsíců hledá vhodného franšízanta, který by první pobočku otevřel.

Konkurenti nespí

Konkurence zatím dál rozšiřuje síť svých restaurací. Kuřecí fastfood KFC, který na český trh vstoupil v roce 1994, před několika týdny otevřel svou vlajkovou restauraci na Václavském náměstí. Na kontě má již 129 poboček a nyní své restaurace otevírá především v regionálních městech.

Americký gigant McDonald’s působí v Česku od roku 1992. Od té doby otevřel již 125 poboček a do konce roku stihne otevřít ještě jednu. Před Vánoci se fastfood opět vrací k sýrové sezoně, kterou v Česku poprvé představil v roce 2007. Sýry mu dodává společnost Savencia Fromage & Dairy, pod kterou patří mimo jiné třeba i značky jako Hermelín nebo Lučina.

„Naše data ukazují konstantní nárůst zájmu hostů u tuto kampaň. Meziroční nárůst je 14 procent, což navíc ještě není konečné číslo,“ uvedla Elena Chadžieva z marketingu McDonald’s s tím, že se společnost plánuje v příštím roce ještě více zaměřit na nabídku kuřecího sortimentu.