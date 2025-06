Plánované otevření první pobočky amerického řetězce Five Guys v České republice se opakovaně odkládá, a to již po několikáté. Příčinou jsou stavební úpravy, jež zdržují dokončení prostoru pro restauraci. Původně avizované datum zahájení bylo loňské léto, spojené s dokončením rekonstrukce obchodního domu Máj, avšak k realizaci nedošlo.

Následně se termín přesunul na loňský podzim, ale ani tehdy se kvůli byrokratickým průtahům a stavebnímu povolení nepodařilo otevřít dveře pro první zákazníky. Nový termín tak byl stanovený na květen letošního roku, to opět nevyšlo.

Podle nejnovějších informací by se mělo první Five Guys objevit až po prázdninách, konkrétně v září tohoto roku.

Ohledně konkrétního data redakce iDNES.cz kontaktovala investiční společnost Monterock, která stojí za zprovozněním pobočky, avšak ani po několika týdnech neobdržela žádnou odpověď. Ani na oficiálním webu české mutace Five Guys se v souvislosti s pražskou pobočkou za posledního půl roku nic nezměnilo, chybí tak jakékoli nové informace či ceník.

„Podle našich informací plánuje Five Guys otevření v září,“ uvedl na dotaz Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Zákazníky kromě termínu zajímá i cena. Podle cenové politiky Five Guys na jiných evropských trzích by se cena základního burgeru mohla pohybovat okolo 11 eur, tedy zhruba 275 korun. Ačkoli se cena může na první pohled zdát vyšší, řetězec umožňuje zákazníkům sestavit si burger přesně podle svých představ, a to bez příplatků za přidané suroviny. Navíc porce je velká a burger zasytí. Právě tato flexibilita a štědrá porce jsou jedním z prvků, které značku dlouhodobě odlišují od konkurence.

Konkurence otevírá další pobočky

Konkurenční fastfoody ovšem naopak od Five Guys dále pokračují v expanzi. Americký Popeys po otevření první pobočky v Praze na Václavském náměstí má v polovině roku 2025 už dohromady šest restaurací - tři v Praze, jednu u dálnice D7 (Stehelčeves), v Českých Budějovicích a Brně. Během tohoto roku Popeyes vstoupí i do dalších regionů, připraveno je hned několik projektů, včetně Plzně či Pardubic. Navíc se připravuje se i samostatně stojící Drive Thru restaurace. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes.

Po měsíčních průtazích se nakonec také německému řetězci podařilo otevřít první pobočku. V lednu 2025 svůj provoz zahájila pobočka v pražském obchodním domě Máj, druhá následovala v centru V Celnici. Do konce roku plánuje otevřít řetězec další čtyři pobočky – mimo jiné v Brně, Pardubicích a Hradci Králové. Do deseti let chce v Česku provozovat až 25 restaurací.