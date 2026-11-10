Firmy trápí energie i nedostatek lidí, drží si však investiční optimismus

„České firmy prokazují vysokou odolnost a adaptabilitu vůči nepříznivému vnějšímu prostředí a jejich stávající i plánovaná investiční aktivita naznačuje lehký optimismus pro rok 2027,“ uvedl Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.
Největší obavy firmám a podnikatelům dělá ropná krize způsobená konfliktem na Blízkém východě, ta se dotýká 82 procent dotázaných. Zdražování pohonných hmot se obává 70 procent firem a vyšších cen energií 58 procent.
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Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně
„Máme desítky služebních aut, a tak nám vzrostly náklady na spotřebu o nějakých 15 až 20 procent a pociťujeme to výrazně,“ poukazuje Tomáš Rudolf, majitel společnosti Úklidovka Aš a jeden z účastníků bankovního průzkumu.
Nepříznivý vývoj by se podle 41 procent firem měl projevit v nižších ziscích, necelá třetina pak zdražila své zboží a služby. Z jednotlivých odvětví bylo podle průzkumu v nejhorší situaci zemědělství, kde všichni zástupci pociťují ropnou krizi a 70 procent pro letošek očekává zhoršení tržeb.
„Vnější prostředí se spíše zhoršilo, takže udržet se s investicemi i očekáváním poptávky ve stejné hodnotě vyžaduje od firem něco navíc,“ dodal Prokop. „Růst se zatím nedostavuje, firmy ale zachovávají investiční aktivitu a hledí dopředu,“ konstatoval.
Nejčastěji plánovanou inovací u firem a podnikatelů je umělá inteligence. Tu v nějaké podobě využívají čtyři pětiny dotazovaných, plošně ale jenom pětina. V horizontu šesti až 12 měsíců jmenovalo umělou inteligenci mezi chystanými inovacemi 39 procent dotazovaných. Podobný podíl se chce soustředit na optimalizaci procesů, výroby a kapacit. Zhruba třetina plánuje inovovat výrobky nebo digitalizovat. V součtu inovuje 91 procent malých a středních firem a podnikatelů.