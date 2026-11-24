Jasno má více než polovina firem a ve veřejné sféře čtvrtina organizací. „Peníze míří zejména tam, kde je o lidi největší boj, tedy do provozních pozic a na pozice specialistů. Méně už do managementu firem. Z našeho průzkumu dokonce vyplývá, že navýšení mezd manažerských pozic zvažuje necelých osmdesát procent firem, zatímco u ostatních pozic je to výrazně přes devadesát procent,“ říká Petr Janák, prezident Comp&Ben Asociace!, která se zaměřuje na odměňování firem.
Někteří zaměstnanci přilepšení pocítí už s lednovou mzdou, další firmy však s navyšováním čekají na vyhodnocení hospodářských výsledků za uplynulý rok a přidávají až v dubnu.